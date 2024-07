Radek Halva dnes 14:29

Pětadvacet družstev dospělých se přihlásilo do nového mistrovského fotbalového ročníku OFS Ústí nad Orlicí. To je o dva méně nežli v sezoně předcházející a tento úbytek je dán dvěma faktory. Jednak dvojnásobným postupem z okresního přeboru do I. B třídy a jednak úplným odchodem B mužstva TJ Sokol Tatenice z fotbalové scény. Program pro nadcházející ročník znají po losovacím aktivu také okresní mládežnické soutěže.