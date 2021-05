Plamínek naděje dohořel! Čelní představitelé Fotbalové asociace České republiky oznámili, že letošní sezona se nestihne dohrát, a tak ji stejně jako tu předcházející skrečovali. Deník zajímalo, jak na tuto zprávu zareagovali zástupci fotbalu na Svitavsku.

Co říkáte na definitivní konec sezony? Co to znamená pro váš klub? Věřil jste v koutku duše, že se letošní sezona (její podzimní polovina) stihne na jaře dohrát?

Roman ŽĎÁRSKÝ, předseda VV OFS nad Orlicí: „Ukončení soutěží je pro mě velice smutnou zprávou. Nedá se však nic dělat, musíme se s tím smířit a toto rozhodnutí respektovat. Delší dobu bylo víceméně jasné, že mistrovské soutěže budou zrušeny a že budeme rádi, když si v červnu zahrajeme pár přátelských utkání nebo turnajů. Musíme doufat, že příští sezona se odehraje od A do Z a fotbal se dostane tam, kam patří. My jako OFS nebudeme v květnu a červnu organizovat náhradní soutěže pro muže, ale samozřejmě podpoříme kluby delegací rozhodčích na přátelská utkání, navíc podle rozhodnutí FAČR budou hrazeny jejich paušály. Určitě se pokusíme něco udělat pro mládež, ale v jaké konkrétní podobě to bude, to závisí na okolnostech, které sami nemůžeme ovlivnit. Pokud to bude povoleno, hrát můžeme, pokud ne, nezbude nic jiného než domluvené akce zase rušit. Situace se totiž může měnit týden od týdne.“

Jindřich NOVOTNÝ, předseda VV OFS Svitavy: „Do poslední chvíle jsme doufali, že se v soutěžích OFS Svitavy těch několik kol, které zbývaly do odehrání nadpoloviční většiny utkání, dohrát podaří. Nyní je jasné, že se tak nestane, musíme ukončení ročníku vzít jako realitu, se kterou nic nenaděláme. Vzhledem k tomu, jaká jsou v současné době platná opatření, je to pochopitelné rozhodnutí. My teď přemýšlíme o tom, jakou formou se pokusit o to, aby byly alespoň červnové víkendy naplněné fotbalem, především v mládežnických kategoriích. Samozřejmě za podmínky, že to bude ze strany státních orgánů povoleno. Věřím , že na okresní úrovni budou kluby ochotny naskočit okamžitě, jak to bude možné.“

Martin ŠTUSÁK, TJ Jablonné nad Orlicí (I. B třída): Nejsem odborník na zdravotní rizika spojená se znovuobnovení soutěží, nicméně si myslím, že se ve většině klubů mužstva mužů a dorostu ,,udržovala“ v kondici, i když ne herní. A tím pádem nyní, když je od 10. května povoleno sportování ve třiceti lidech, se podzimní kola těchto kategorií dohrát v červnu mohla. U dětí to bylo s tréninky asi složitější a dohrání by bylo velkou neznámou. Ale celkově jsem nevěřil, že Fotbalová asociace ČR dá dohrání soutěžního ročníku zelenou, což se potvrdilo.“

Lukáš KŘIVKA, TJ Opatov (okresní přebor Svitavska): „Myslím, že je to logické vyústění stávající situace, vývoj pandemie tomu nasvědčoval od začátku roku. Náš klub toto rozhodnutí vítá. I když upravený soutěžní řád umožňoval uznání ročníku jako dokončeného po odehrání nadpolovičního počtu zápasů, tak prokazování celosezonní výkonosti má svůj důvod. Mohly by tak postoupit nebo naopak sestoupit týmy, které by si to ne úplně zasloužily, a další soutěžní rok by pro ně mohl být utrpením. Tím nechci říct, že s omezením amatérského sportu, a mládeže především, souhlasím. Děti u nás už s tréninkem začaly. Muži je budou brzy následovat. Budeme se tedy připravovat na další ročník, který už snad bude „normální“. V pokračování sezony jsem nedoufal a osobně jsem očekával dřívější rozhodnutí FAČR o ukončení soutěží. Vzhledem ke stále se měnícím zákazům a evidentní nechuti vrcholných představitelů státu racionálně řešit i takové zásadní věci jako vzdělání a sport dětí a mládeže, se amatérský fotbal ocitnul až někde v… nedohlednu. A kdyby to tak nebylo a chtěli bychom v pekelném tempu dohrávat amatérské soutěže od půli května do konce června, myslím, že bychom spojili dva extrémy dohromady a měli bychom napříč soutěžemi mnoho zraněných z fyzické nepřipravenosti a přetížení zároveň. Věřím, že se nenaplní černé scénáře, kdy by si mnoho hráčů řeklo, že už jim nestojí za to, obětovat kvůli fotbalu jedno dvě odpoledne v týdnu a jeden den o víkendu, a ukončí sportovní činnost. Ale že naopak budeme rádi, že zase můžeme hrát a trénovat, že i tato obyčejná věc pro nás od teď bude mít punc něčeho neobyčejného, co není samozřejmé, tak jak tomu do této zvláštní doby vždycky bylo.“

Michal PAVELKA, 1. FC Žamberk (I. A třída): „Vzhledem k situaci, která panuje, jsme tušili, že se ročník nedohraje. Za náš klub je to rozhodnutí správné. Dohrání by podle našeho názoru bylo neregulérní a navíc by takový „rychlý“ restart soutěže určitě způsobil i nemalé zdravotní problémy hráčů. Nyní se můžeme v klidu připravit na další ročník, který, doufejme, bude normální.“

Daniel SIGAN, FC Hlinsko (divize): „Přál jsem si, aby se dohrálo minimálně sedm utkání, ale když jsem sledoval, co se děje kolem, a jak se pomalu rozvolňovalo, tak už jsem přestával věřit, že by se to stihlo. Navíc nebylo jasné, jak by to bylo s testováním u mužstev. Samozřejmě, že kluby, které byly na konci tabulky, to přivítaly. Ty, co hrály o postup, musí být druhým rokem opět zklamané.“

Roman KYSILKO, SK Polička (I. A třída): „Za sebe můžu říci, že jsem nic jiného neočekával. V době, kdy děti nemohou chodit pravidelně do školy, spousta podnikatelů krachuje, lidé přicházejí o práci a umírají kamarádi, tak nic jiného ani čekat nešlo. V koutku duše jsem doufal, že nějaký zápas ještě odehrajeme, tak do půlky dubna, ale s přibývajícím časem a s pohledem na čísla jsem naději ztrácel. Pro klub to je velmi složitá situace, řada sportovců od mládeže po dospělé hledá těžko motivaci pro další činnost a nakonec i já jako funkcionář jsem na tom podobně. Doufám však, že touha po tom kulatém nesmyslu nakonec zvítězí a budeme pokračovat. Tak ať je brzy lépe a sejdeme se na hřištích.“

Jiří ROKYTA, FK Přelouč (I. A třída): „To, že soutěže nebudou dohrány, jsme očekávali. U krajských by asi nebyl problém dohrát za červen soutěže aspoň do poloviny, zato u okresních to však vzhledem k malému počtu kol odehraných na podzim reálné příliš nebylo. A proto s ukončením souhlasíme. U vládních opatření budu raději mluvit za sebe, protože postoje lidí se mohou lišit. V oblasti sportu se s nimi neztotožňuji. Znamenala v podstatě zákaz sportování, budou mít vážný dopad zejména v mládežnických kategoriích. Již nyní po částečném obnovení zaznamenáváme úbytek hráčů a nahradit dva ročníky, kdy v podstatě nenastupovala nová mládež, bude znamenat problém do budoucna!“

Zdeněk STOKLÁSEK, TJ Sokol Pomezí (I. B třída): „Vzhledem k tomu, jak dlouhá vynucená pauza byla, jsme rádi. Hrát bez valné přípravy uspěchané soutěže, jen aby se nějak dohrála nadpoloviční většina zápasů, mi jako smysluplné nepřijde. Někdo si může myslet, že se Pomezí raduje, protože se tím pádem zachránilo, ale to rozhodně není ten důvod. Podle mého názoru je však lichá představa, že si párkrát kopneme do míče a můžeme jít hrát mistrovské utkání. Možná bude lepší v klidu a s čistým štítem zahájit nový ročník, pokud to bude možné. Tréninky a přátelské zápasy, případně turnaje pro mládež, zorganizujeme podle možností, záleží, co nám bude povoleno. Mrzí mě to u dětí, ale pevně věřím, že se nám na hřiště vrátí hned, jakmile to půjde.“

Vítězslav ANTOŠOVSKÝ, TJ Jaroměřice (okresní přebor Svitavska): „Je to velice špatně, jako spousta věcí kolem covidové situace. Pokud jsou již děti ve škole, tak proč se tytéž děti, nota bene povinně testované, nemohou zapojit do fotbalu? Vysoké procento dospělých je taktéž pravidelně testováno v zaměstnání a jinde, může k holiči či masérům, tak proč se stejným výsledkem testu nemůže na fotbal? Ale bohužel, na nějaké naše návrhy a připomínky bude asi jen těžko někdo ze zodpovědných slyšet. Hlavně je to hodně špatně pro mládež, velmi těžce ji budeme na podzim zase lákat na hřiště.“