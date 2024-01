V nejvýhodnější výchozí pozici vstoupí do jarního pokračování mistrovských bojů fotbalisté z Dolní Čermné , kteří dělají maximum pro to, aby se jejich anabáze na nejnižší úrovni po sestupu proměnila toliko v jednoroční záležitost. Devět vítězných zápasů, přičemž žádný z ostatních týmů na takové číslo nedosáhl, svědčí o tom, že se jim to prozatím daří. A nebýt zkratu v domácím klání proti Černovíru, mohli na tom být ještě lépe. Svoje soupeře drtí především ofenzivní silou řízenou druhým nejlepším kanonýrem soutěže Martinem Bednářem, v průměru dávali více než čtyři branky na zápas a tomu se jen velice těžko čelí. Někdy jim nezbývalo než soupeře prostě přestřílet, tak jako v Kunvadlu či Boříkovicích (4:3). Jakkoli není jejich náskok na čele nikterak výrazný a už vůbec ne rozhodující, nelze pochybovat o tom, že právě oni se jeví jako hlavní favorit soutěže.

O každém něco. Podzim v nejvyšší okresní soutěži fotbalistů pod drobnohledem

Nejbližším pronásledovatelem lídra je možná poněkud překvapivě rezerva FC Jiskra 2008. její hlavní kvality jsou přesně opačné než v případě Dolní Čermné. Druhému týmu tabulky se totiž góly mimořádně obtížně dávají, za celý podzim inkasoval jenom patnáctkrát a v tomto ohledu nemá sobě rovného. Co by za to dalo tamní áčko krčící se na chvostu I. A třídy a v obraně často „krvácející"… Celek z Králík a Červené Vody patří mezi ty výjimky, které vykazují lepší bilanci z venkovních hřišť než z vlastního pažitu a pokud se mu na jaře podaří domácí čísla vylepšit, může být hodně nebezpečný.

Bodově stejně jsou na tom i třetí Verměřovice, další z mančaftů, který byl v minulých letech zvyklý hrát vyšší soutěže než „pouze" trojku. Dlouho to dokonce vypadalo, že právě „Turci" budou tomuto ročníku udávat tón, jenže závěr podzimu jim úplně nesedl podle představ. Nejprve prohráli přímý střet o čelo v Dolní Čermné, na což následně navázali nečekanou domácí ztrátou s Rudolticemi. Nebýt toho, mohlo čelo tabulky vypadat jinak, nicméně i s tímto mužstvem je třeba v postupových hrátkách velmi vážně počítat.

A s kým dál? Určitě s dalšími nebezpečnými béčky. Jak s tím libchavským, tak se žamberským, protože jednak během podzimu předvedla v dostatečné míře svoje kvality a poprávu se nacházejí v horní polovině tabulky, a za druhé přece jenom mají, co se týče sestavy, trochu jiné možnosti než další účastníci III. třídy. Mimochodem třeba zmíněné Libchavy naposledy prohrály 10. září v Dolním Třeňovci, zbytkem podzimu projely bez porážky a vynutily si tím pozornost soupeřů i fotbalové veřejnosti.

Kanonýři OP III. třídy – podzim 2023: 1. Michal Čada (Helvíkovice) 16, 2. Martin Bednář (Dolní Čermná) 15, 3. Jaroslav Kovanda (Helvíkovice) 11, 4. – 5. Roman Moudrý (Kunvald) a Michal Hynek (Verměřovice) 10, 6. – 8. Petr Petscher (Černovír), Jakub Pasker (FC Jiskra 2008 B) a Robin Pecháček (Dolní Čermná) 9.

V tabulce následujcí týmy, které především baví diváky i samy sebe. Helvíkovická „stará garda" má ve svém středu top střelce podzimu Michala Čadu, což ostatně není žádná novinka, ale celkově je znát, že si zde borci chodí především v pohodě zahrát. V jejich dvanácti podzimních zápasech padlo dohromady 78 branek, přičemž nacházíme výsledky v podobě 6:3, dvakrát 7:2 nebo 7:5. Zkrátka kdo přijde na utkání Helvíkovic, ten se nenudí. A velmi podobné to je v případě Černovíru, však také není náhodou, že výše zmínené skóre 7:5 se narodilo v měření sil těchto dvou družstev. Problémem, který fotbalisty mající domácí hájemství v Ústí nad Orlicí srazil z lepších pozic, je nevyrovnanost výkonů. Dokázali vyhrát u lídra v Dolní Čermné, ale neporazili poslední Těchonín.

Po čtyřech vítězstvích, remízách a porážkách nasbíraly na podzim Rudoltice, u nichž je zajímavá skutečnost, že sice disponovaly třetím nejhorším útokem v soutěži, ale současně výrazně nadprůměrnou defezivní činnosti. Což jejich brankový poměr 20:21 vcelku nározně dokumentuje, chybějící góly je však výše nepustily. Ani další celky ze sposdních pater si nedokázaly udržet stabilnější výkonnost a docela pravidelně střídaly lepší okamžiky s horšími. Jak v případě Dolního Třešňovce, tak Kunvaldu platí, že jsou schopny potrápit i silné soupeře z popředí tabulky, ale současně umí v utkání totálně selhat. Dolní Třešňovec například nasypal béčku Libchav sedm „kusů", Kunvald zase prohál s půlmistrem z Dolní Čermné nešťastně gólem z penalty v 90. minuty, takže je vidět, že by tu schopnosti na celkově lepší výsledky i byly, jen je častěji ukázat.

Na to, že jsou Boříkovice třetí od konce, je pozoruhodné, že mají brankový poměr pouze mínus čtyři. Svědčí to o faktu, že si na podzim vybraly i poměrně dost smůly, protože hned pětkrát prohrály rozdílem jediné branky a to už musí hodně mrzet, protože je jasné, že tady mohlo být podstatně lépe. Klášterecký podzim nelze rozhodně hodnoti jako povedený a příčina je na první pohled vidět. Děravější obranu ve III. třídě nelze nalézt, což je přes občasné záblesky naděje zásadně limitní faktor pro jakékoli myšlenky na posun do vyšších pater. Úplyný chvost pevně obsadil Těchonín, jehož hráči si ani jednou nevychutnali radost z vítězství a pouze osmkrát zvedali ruce nad hlavy po vstřeleném gólu. Ne, že by všechny duely byly v jeho podání úplně beznadějné, ale cestu k úspěchu v podobě plného zisku se mu na dvanáct pokusů najít nepovedlo.