S kým dalším bude třeba vážně počítat jako s možnými konkurenty pro lídra? Rozhodně s Dolní Dobroučí , která odehrála velmi dobrý podzim a aktuální ztráta na Libchavy vlastně vznikla v jednom jediném zápase, kterým byl přímý střet o první místo a v něm porážka po tuhém boji nejtěsnějším poměrem 1:2. Druhý nejlepší útok, nejlepší obrana (společně s Libchavami a Mistrovicemi), to je výborná vizitka týmu, který si nemůže dát za rámeček jen debakl ve Srubech. Na druhou stranu se však postaral o jediný dvouciferný příděl podzimu do sítě Lichkova. Svoji příslušnost ke špičce okresního přeboru potvrdily rovněž Mistrovice , které jen dvakrát prohrály, ale aby se dostaly do těsnějšího kontaktu k samotné špici, potřebovaly dotáhnout k výhře alespoň některé ze čtyř svých remízových vystoupení na venkovních stadionech. Byť třeba plichta v Libchavách vysokou cenu rozhodně měla.

Libchavy utržily svoji jedinou podzimní facku v pravý čas, tedy hned v úvodním kole, kdy dostaly v Albrechticích jasně na vědomí, že jim v okresním přeboru nikdo nic zadarmo nedá. Bylo to zjevně potřebné ponaučení, protože vícekrát tamní fotbalisté neodcházeli ze hřiště poraženi a body ztratili pouze po dvou remízách. Hlavní silou vedoucího celku tabulky, a není to žádné překvapení, je útok reprezentovaný top kanonýry Pavlákem a Rábem, v průměru dával bezmála čtyři góly na zápas. Suma sumárum, favorit na přebornický titul se nám objevil jasný a bude pouze otázkou, jak Libchavští tuhle ošidnou roli ustojí.

Šest bodů náskoku na nejbližšího pronásledovatele si přes zimu hýčkají libchavští fotbalisté, od nichž se nečeká nic jiného než rychlý návrat do kraje, kde předtím dlouhá léta působili. Není to samozřejmě rozhodující trhák, vždyť se bude hrát ještě třináct kol, zároveň to však není zanedbatelná mezera. Těžko předpokládat, že by Libchavy měly na jaře jít výkonnostně dolů a bude-li je chtít někdo prohánět, pak tedy bude muset nasadit pořádné tempo.

V pořadí soutěže následuje skupina mužstev natěsnaná v minimálních rozestupech. Mezi čtvrtým a osmým celkem podzimní tabulky je rozdíl pouhých tří bodů. Rozhodně pozitivní dojem zanechal Brandýs nad Orlicí, čtvrtý a současně poslední celek, který vyhrál nadpoloviční většinu svých duelů, což v tak vyrovnané soutěži není snadná práce. Naopak trochu více se čekalo od rezervy choceňského Spartaku, která se na jaře až do konce rvala o prvenství, ale podzim jí nesedl optimálně. Dolů šla zejména, co se týká produktivity.

Trio dvacetibodových otvírají šesté Sruby spoléhající nadále do značné míry na nestárnoucího střelce Lubomíra Myšáka, jenž se postaral o nadpoloviční většinu podzimního gólového konta svého týmu. Výsledkově to však od nich bylo jako na houpačce, dokázaly třeba rozstřílet Dolní Dobrouč šesti góly, ale také z posledních čtyř kol vytěžily jen dva body. Remízový král ze Žichlínku by zřejmě udělal nejlépe, kdyby hrál častěji venku. Tam totiž uhrál dvanáct bodů a lepší v tomto směru byly jen Libchavy. Jenže na domácím pažitu mu to povážlivě drhlo, což je pochopitelně limitní faktor pro lepší umístění. Nestabilní výkony srazily níže, než by si sama představovala, rovněž Sopotnici. Domácí bilanci má druhou nejlepší ze všech, ale venku sotva paběrkovala. I když, pravda, při derby v Libchavách držela favorita před třemi stovkami diváků dlouho v šachu a o senzační výhru tam přišla v poslední minutě z penalty.

Jakž takž v bezpečných vodách se ještě nacházejí Kerhartice s vyrovnanou bilancí vítězství a proher, ovšem se záporným skóre, což nasvědčuje tomu, že to s defenzivní činností nebylo všechno v pořádku. A potom už následují mančafty, které se chtě nechtě musí dívat nervózně pod sebe, protože se jich bude týkat boj o udržení. A to i vzhledem ke špatnému postavení Sloupnice na chvostu krajské I. B třídy. Málo světlých okamžiků zažila na podzim Řetová, která se nedokázala pořádně chytit a neuměla slepit k sobě alespoň jednou sérii dvou tři povedených zápasů po sobě.

Žichlínek vs. Libchavy.Zdroj: FB TJ Sokol Libchavy

Rybník dokázal svého druhu zázrak, protože zapsat jedenáct bodů za tři vítězství plus dvě remízy při brankovém poměru 9:35, to je v podstatě obdivuhodný počin. Je však sporné, jestli tohle bude na jaře ten ideální recept na záchranu v soutěži. Spíše lze s pravděpodobností hraničící s jistotou konstatovat, že v Rybníku budou musel přes zimu najít ztracenou střeleckou formu, jinak může být zle (venku dal tento celek v šesti utkáních dvě branky…).

Lepším z nováčků okresního přeboru je Lichkov a také v jeho případě můžeme říci, že na tom ještě není tak špatně, jak vypadají jeho čísla. Jednak suverénně nejvyšší počet obdržených branek a potom rovněž bilance 0-0-6 z cizích hřišť. Z toho vyplývají jasné dva úkoly pro jaro, má-li být boj o záchranu úspěšný. Kdo by to byl řekl, když v úvodním srpnovém kole Albrechtice slavně zdolaly Libchavy 3:1, že to bude jejich jediné podzimní vítězství… Jenže v tomto duelu zaznamenaly čtvrtinu všech svých podzimních gólů a postupně se propadly do výsledkové mizérie. Nízká střelecká efektivita byla jednou z hlavních příčin.

V samotném podpalubí je tatenické béčko, které podobně jako výše zmíněné Albrechtice vyhrálo za prvních třináct kol sezony jenom jednou, a to hned na začátek 12. srpna. A potom toho na svoje konto přidalo velmi málo, když příčiny jsou logické: bídná ofenziva doplněná propustnou obrannou hrou. A to není model, který by mohl vést k úspěchu, takže se zařadilo mezi účastníky nejvážněji ohrožené sestupem.