I. B TŘÍDA skupina B

SK Sloupnice vs. TJ Sokol Dobříkov.Zdroj: Deník/Radek Halva

Žádné superlativy nejsou dostatečné na to, aby se dal popsat výkon dobříkovského Matouše Novotného, který v soutěži nastřílel neskutečných dvaašedesát gólů. To je počin, jaký nesnese srovnání nejenom v rámci kraje, ale napříč fotbalovými soutěžemi v Česku. Naskočil do čtyřiadvaceti utkání, v průměru tedy dával více než 2,5 gólu na zápas a sám vstřelil více branek než osm dalších týmů hrajících I. B třídu skupinu B! K tomu není co dodat, navíc mezi nejlepšími střelci skupiny jsou i další produktivní fotbalisté ze sestavy dobříkovských suverénů.

TOP KANONÝŘI: 1. Matouš Novotný (Dobříkov) 62, 2. Vojtěch Heger (Janov) 33, 3. Jan Boháček (Janov) a Jan Gregar (Jehnědí) 23, 5. Tomáš Sedlák (Dobříkov) 20.

Další střelci z Ústeckoorlicka: Michal Foff (Česká Třebová) 16, Marek Vojtíšek (Dobříkov) 15, Michal Marek (Lanškroun B) 14, Jiří Vaněk (Dobříkov) 13, Michal Rozlívka (Jehnědí) 10, Matěj Polášek (Česká Třebová B) 10, Radim Křepela (Semanín) 10, David Tareš (Tatenice) 9.