Zatímco v okresním fotbalovém přeboru zůstává tradičních čtrnáct účastníků, tak ve III. třídě bude v příštím soutěžním ročníku bojovat třináct týmů. Dorostenecký přebor se bude nadále hrát jako společná soutěž s OFS Svitavy. Slaběji obsazeny než v uplynulém ročníku jsou soutěže staršího a mladšího žactva.

V okresním přeboru II. třídy se obměnily tři týmy. Do I. B třídy postoupili přeborníci z České Třebové, odkud se naopak po dlouhých letech vrací sestupující Libchavy. Ze III. třídy přicházejí dva nováčci, a to tatenická rezerva a Lichkov. Jim uvolnily místa sestupující celky, jimiž jsou po nevydařené sezoně Verměřovice a Dolní Čermná. Soutěž bude mít klasickou podobu, hrát se bude dvoukolově každý s každým, úvodní kolo je na programu 12. – 13. srpna a střetnou se v něm: Tatenice B – Choceň B, Brandýs nad Orlicí – Rybník, Lichkov – Řetová, Albrechtice – Libchavy, Mistrovice – Kerhartice, Sruby – Žichlínek a Dolní Dobrouč – Sopotnice.

Okresní III. třída zaznamenala kromě obměny sportovní cestou (nahoru Tatenice B a Lichkov, dolů Dolní Čermná a Verměřovice) navíc jednu ztrátu, neboť do nového soutěžního ročníku se nepřihlásilo B mužstvo Žichlínku. Nikdo nový nepřibyl, tudíž se celý ročník odehraje ve třinácti. Přesto se bude hrát klasickým dvoukolovým systémem o dvě postupová místa ve shodných termínech jako vyšší soutěž s tím, že každý z účastníků si v jednom kole vybere volný termín. Pro úvodní dějství to platí pro Těchonín, dále se utkají: Žamberk B – Kunvald, FC Jiskra 2008 B – Dolní Třešňovec, Boříkovice – Verměřovice, Helvíkovice – Rudoltice, Klášterec nad Orlicí – Dolní Čermná a Černovír – Libchavy B.

Ze soutěží dospělých zbývá ještě představit Pohár OFS Ústí nad Orlicí Na startovní čáře letošního ročníku stojí sedmnáct celků, což si vynutilo zařazení předkola, ve kterém se na konci července střetnou Rudoltice s Černovírem. O týden později přijde na řadu osm zápasů prvního kola. Trofej obhajuje choceňské béčko, které svoji pouť zahájí v Dolní Čermné. Druhé pohárové kolo má určený termín na čtvrtek 28. září.

Okresní přebor II. třídy: 1 – TJ Tatran Lichkov (so), 2 – TJ Sokol Řetová (ne), 3 – SK Rybník (so), 4 – TJ Sokol Libchavy (so), 5 – FK Kerhartice (so), 6 – FK Spartak Choceň B (ne), 7 – TJ Sopotnice (ne), 8 – Fotbal Žichlínek (ne), 9 – FK Dolní Dobrouč (ne), 10 – TJ Sokol Tatenice B (hláš.), 11 – FK Mistrovice (so), 12 – TJ Albrechtice (so), 13 – TJ Spartak Brandýs nad Orlicí (ne), 14 – TJ Sokol Sruby (ne).

Okresní přebor III. třídy: 1 – 1. FC Žamberk B (hláš.), 2 – AFK Kunvald (ne), 3 – TJ Sokol Dolní Třešňovec (ne), 4 – TJ Sokol Libchavy B (ne), 5 – TJ Sokol Verměřovice (so), 6 – TJ Sokol Těchonín (so), 7 – TJ Dolní Čermná (ne), 8 – TJ Sokol Rudoltice (ne), 9 – TJ Sokol Klášterec nad Orlicí (ne), 10 – volný los, 11 – TJ Sokol Boříkovice (so), 12 – TJ Sokol Černovír (so), 13 – FC Jiskra 2008 B (hláš., hř. Červená Voda), 14 – TJ Sokol Helvíkovice (so).

Pohár OFS Ústí nad Orlicí – soutěžní ročník 2023/2024 – předkolo (úřední termín 30. července): Rudoltice – Černovír. 1. kolo (úřední termín 5. srpna): Dolní Čermná – Choceň B, Lichkov – Dolní Dobrouč, Tatenice B – Mistrovice, Rybník – Žichlínek, Brandýs nad Labem – Řetová, Albrechtice – Sopotnice, Sruby – Kerhartice, vítěz Rudoltice/Černovír – Libchavy.

Okresní přebor dorostu se bude hrát jako společná soutěž s OFS Svitavy. Celkem startuje šestnáct družstev, v základní části se bude hrát ve dvou osmičlenných skupinách dvoukolově každý s každým (deset kol na podzim a čtyři na jaře), následovat budou nadstavbové čtyřčlenné finálové skupiny o konečné umístění. Začátek dorostenecké sezony je o posledním srpnovém víkendu. Ve stejném termínu se do svých okresních přeborů pustí starší a mladší žáci, obě kategorie stihnou na podzim deset kol. Program soutěží starších i mladších přípravek a bambín bude oznámen dodatečně (dohromady je do nich přihlášeno 46 družstev).

Dorost U19 – meziokresní přebor 8 + 1 – skupina A: 1 – TJ Sokol Borová, 2 – Jevíčko/Jaroměřice, 3 – TJ Sokol Pomezí, 4 – TJ Sokol Čistá, 5 – TJ Sokol Březová nad Svitavou, 6 – TJ Radiměř, 7 – TJ Sokol Kunčina, 8 – TJ Hradec nad Svitavou.

Dorost U19 – meziokresní přebor 8 + 1 – skupina B: 1 – FC Jiskra 2008, 2 – TJ Dlouhoňovice, 3 – TJ Opatov, 4 – TJ Sokol Řetová, 5 – TJ Sokol Němčice, 6 – TJ Sokol Tatenice, 7 – FK Dolní Dobrouč, 8 – FK Jehnědí 1980.

Starší žáci U15 – okresní přebor 8 + 1: 1 – Zámrsk/Dobříkov, 2 – Fotbal Žichlínek, 3 – FK Orlicko B, 4 – TJ Sokol Tatenice, 5 – TJ Sokol Rudoltice, 6 – Spolek přátel sportu Sázava u Lanškrouna (dívky), 7 – TJ Sokol Dolní Třešňovec, 8 – FK Jehnědí 1980.

Mladší žáci U13 – okresní přebor 7 + 1: 1 – TJ Dolní Čermná, 2 – Rokytnice v Orlických horách, 3 – FO Lanškroun B, 4 – FC Jiskra 2008 B, 5 – volný los, 6 – TJ Sokol Tatenice.