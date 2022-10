„V minulé sezoně v nižší soutěži se občas stalo, že jsem vstřelil více gólů, jinak jsem spíše na branky nahrával, než je sám dával,“ nepovažuje Martin Šabata sám sebe za rozeného kanonýra. „V útoku hraji odjakživa, nikdy jsem ale nebyl velký střelec. Pamatuji se i na ročník, kdy jsem byl nejlepším střelcem týmu s devíti brankami. To má teď Kuba Gerčák za tři zápasy,“ usmívá se a poukazuje na parťáka, který ozdobil loňskou sezonu okresní trojky osmačtyřiceti zásahy.

Martin Šabata zažil v Chocni časy, kdy se tam hrála republiková soutěž, a právě na jedno divizní střetnutí má zajímavou kanonýrskou vzpomínku. „Nejvíce se mi vybavuje gól, když se ještě v Chocni hrála divize, tenkrát mi bylo asi dvacet. Dal jsem rozhodující branku v utkání proti Chrudimi. Vzpomínám si, že zrovna byly ve městě tradiční Pivní slavnosti, tak jsme to s týmem pěkně oslavili…,“ zůstal mu v paměti nejen fotbalový zážitek.

Choceňský Spartak patří mezi kluby, kde byla rezerva obnovena po několika letech nečinnosti a musela začít svoji existenci od nejnižší okresní soutěže. Plní podle Martiny Šabaty účel, kvůli němuž byla znovu založena? „Řekl bych, že tak z poloviny. Béčko vzniklo ze dvou důvodů. Aby si kluci z dorostu zvykli na dospělý fotbal, než se posunou do áčka, a abychom si mi starší ještě mohli trochu zahrát. Z dorostu však bohužel moc hráčů nemáme. Už se nám i stalo, že jsme odehráli zápas s věkovým průměrem sedmatřiceti let. Postupně se to ale lepší,“ říká fotbalista, které kromě Chocně zanechal svoji sportovní stopu také v nedalekém Brandýse nad Orlicí.

Že se choceňské béčko i díky přídělu do sítě Rybníka pohybuje v popředí tabulky, to není překvapení. Nabízí se tedy otázka, zda bude aspirovat na postup do kraje. „Teď budu mluvit spíš za sebe. Za extra výsledky už se nehoníme, hlavně si chceme zahrát dobrý fotbal a trochu se zapotit. Samozřejmě by se nám líbilo soutěž vyhrát, ale nejsem si jistý, že bychom mohli hrát I. B třídu bez tréninku, jak to máme teď,“ dodal na toto téma Kanonýr Deníku Martin Šabata.

Druhým čtyřgólovým střelcem víkendu byl Michal Čada z Helvíkovic, jeho výkon však na vítězství v Těchoníne nestačil. Hattrick zapsali výše zmíněný Jakub Gerčák z Chocně, Jan Gregar z Jehnědí a českotřebovská dvojice Patrik Müller – Adam Rybka. Mezi mládežníky se nejvíce dařilo mladšímu žákovi Filipovi Střasákovi z Českých Heřmanic, autorovi šesti branek.