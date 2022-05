Velké překvapení na účet béčka

V první řadě vlastní zásluhou, neboť vedoucí celek okresního přeboru si na domácím hřišti poradili s nebezpečnou Sopotnicí. Půldruhá stovka fanoušků sledovala zajímavý a atraktivní souboj, který okořenilo osm branek. Domácí byli ve skóre pořád napřed, ale soupeř se houževnatě držel a teprve po pátém zásahu Matouška deset minut před závěrem si favorit definitivně oddechl.

Choceňská série skončila, domácí tvrz byla dobyta nájezdníky z Litomyšle

Jeho náskok na čele pořadí narostl na pět bodů, protože na jaře dosud výtečně hrající českotřebovské béčko prožilo hodně černé odpoledne v Albrechticích u Lanškrouna. Nejproduktivnější ofenziva soutěže vytáhla na rivala s tupými zbraněmi, v nejpevnější obraně se zase objevilo nebývalé množství okének. To byla pro hosty smrtící kombinace, naopak domácí se možná sami podivovali, jak lehce jim jde práce od ruky. Během pětatřicet minut to bylo o tři góly a ani výměna stran nic nezměnila, Třebovští nenašli žádný účinný recept, jak se vrátit do utkání, naopak z penalty po hodině hry ještě jednou inkasovali a jejich stíhací jízda za lídrem se najednou zadrhla.

Česká Třebová navíc přišla i o průběžnou druhou pozici, kam se vrátila Dolní Dobrouč. Ta si poradila s protivníkem z Dolní Čermné, přestože v zápase inkasovala jako první. V dalším průběhu ovšem byli domácí v zakončení daleko produktivnější, ještě do poločasu vývoj střetnutí převrátili na svoji stranu a došli si pro vítězství. O čtvrté místo se bojovalo v Mistrovicích a domácí celek se po nejtěsnější výhře posunul před poražené Sruby. Zajímavé bylo, že rozhodující gól vstřelil poté, co šel po vyloučení Novotného do deseti. Hru v početní nevýhodě však zvládl skvěle a soupeři nedovolil, aby ho připravil o body.

FOTO: Úvody poločasů na jedničku a Letohrad si došel pro bezpečné vítězství

Asi největší překvapení kola se zrodilo v Řetové, odkud si plný bodový nášup přivezl Brandýs nad Orlicí a rychle prchá z nebezpečného pásma. Jeden z klíčových momentů se přitom odehrál hned po zahajovacím hvizdu, hosté totiž skórovali hned z první útočné akce.

20. KOLO: Rybník – Klášterec nad Orlicí 4:0 (1:0). Branky: 40. a 81. Petran, 55. Klazar, 90. Horák. Albrechtice – Česká Třebová B 4:0 (3:0). Branky: 7. Svoboda, 14. Šembera, 35. O. Marek, 61. Kollert z pen. Mistrovice – Sruby 2:1 (1:0). Branky: 31. Richter, 69. Peřina – 59. Myšák. ČK: 1:0 (55. Novotný). Jehnědí – Sopotnice 5:3 (3:1). Branky: 4. a 42. Pilař, 45. + 2. z pen. a 59. Gregar, 80. Matoušek – 47. a 67. Skalický, 26. Voleský. Řetová – Brandýs nad Orlicí 0:3 (0:1). Branky: 1. Horáček, 68. Hanzl, 85. Řehák. Rudoltice – Verměřovice 2:3 (1:1). Branky: 7. Tejkl, 55. Boščík z pen. – 39. Hynek z pen., 48. T. Sklenář, 78. J. Sklenář. Dolní Dobrouč – Dolní Čermná 5:2 (2:1). Branky: 29. Matějíček, 40. Prokopec, 52. Václavek, 71. Brabec, 87. Falta – 23. Barnet, 65. Dušek.

Na dvou hřištích dvouciferné skóre

Zatímco v předcházejícím kole byli fotbalisté v nejnižší okresní soutěži na góly na svoje obvyklé poměry docela skoupí, tak tentokrát se s nimi doopravdy roztrhl pytel. Začalo to v pátečním dohrávaném utkání, které bylo v původním dubnovém termínu předčasně ukončeno kvůli nepříznivému počasí. Na druhý pokus přijela vedoucí choceňská rezerva do Boříkovic s velkým hladem po gólech, což soupeř odnesl „desítkou“ ve své síti. Vedoucí tým tabulky dominoval také o dva dny později v Žamberku, byť mu tam domácí béčko kladlo o poznání tvrdší odpor a žádná přehnaná nadílka se v tomhle případě nekonala.

FOTO: To byla doba! Série bez vítězství zlomena. Pohříchu však ta pardubická...

Zato v Helvíkovicích to byla úplně jiná káva. Přitom do poločasu to na nějaký zvláštní příděl nevypadalo, jenže po změně stran domácí výrazně vystupňovali tempo a hráči předposledního Kunvaldu rázem nevěděli, kde jim hlavy stojí. O dvoucifernou porci branek se postarali především dva muži: Roman Špaček skóroval čtyřikrát a Michal Čada zapsal pět tref do černého. Helvíkovice zůstávají ve hře o druhý flek.

16. KOLO: Boříkovice – Choceň B 3:10 (1:6). Branky: 32. a 77. z pen. E. Borovička, 53. Holubec – 13., 87. a 88. Šabata, 44., 45. + 1. a 56. Gregar, 3. a 37. Dostál, 29. Baborák, 61. Vancl.

20. KOLO: Kerhartice – Těchonín 4:0 (1:0). Branky: 10., 57. a 68. Martinec, 87. Kopeček. Libchavy B – Lichkov 1:3 (0:0). Branky: 90. Rejent – 61. a 89. Matoulek, 84. Plodek. FC Jiskra 2008 – Dolní Třešňovec 2:0 (1:0). Branky: 23. Musil, 55. Bednář. Helvíkovice – Kunvald 11:3 (2:2). Branky: 24., 49., 64., 67. a 74. Čada, 24., 47., 59. a 83. Špaček, 77. Ulvr, 89. Procházka – 9. a 27. Lakomý, 51. Nastoupil. Žamberk B – Choceň B 1:4 (0:3). Branky: 61. Chládek – 25. a 43. Gronych, 33. Gerčák, 55. Kaplan. Žichlínek B – Tatenice B 0:4 (0:4). Branky: 25. a 45. Doležal, 21. Rotter, 33. Chládek. Boříkovice měly volný termín.