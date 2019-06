České Heřmanice jednoznačně ovládly všechny statistická čísla celé sezony. Jsou první v tabulce, mají plný počet bodů, nejvíce nastřílených gólů, nejméně obdržených branek, v kádru mají nejlepšího střelce soutěže.

Co k tomu říct více?

Když už má klub takhle našlápnuto, ať to vydrží co nejdéle a týmu se stejným elánem daří i ve vyšší soutěži, kam bezesporu patří.

Za štiku ročníku lze nazvat fotbalisty Jehnědí. Jsou druzí, velké překvapení. Kdo pečlivě studoval jejich zápasy, musel si říkat, to se jim to hraje, když mají sedm hráčů na střídání. Každý měl v týmu svou roli a jako celek působilo Jehnědí velmi kompaktně. Nasbíralo v sezoně 63 bodů, dávalo spousty branek. Za zády za sebou nechalo Dolní Dobrouč nebo Brandýs nad Orlicí, což jsou cenné skalpy.

Oba zmíněné týmy jsou stálicemi v soutěži několik let, drží se v popředí tabulky každoročně, ale ještě k vyšším ambicím stále něco schází. Letos byly jasnou překážkou Heřmanice, a tak se uvidí, jestli se mančafty budou tlačit dopředu v následující sezoně, která začne druhý srpnový víkend.

Bude se jí účastnit i „Turecko“, které se po podzimu zvedlo a poskočilo v tabulce na pátou příčku, o bod hůře jsou na tom šesté Albrechtice. Sedmá Sopotnice bude zklamaná, protože oba konkurenty mohla v posledním utkání přeskočit, jenže prohrála s Rudolticemi a tím se o šanci připravila.

Ačkoli dostával hodně branek Klášterec nad Orlicí (79) stačilo to na osmou příčku s čím budou činovníci klubu spokojeni. Méně už v Dolní Čermné. A nebýt vítězství na závěr proti Žamberku B, mohl Čermnou potkat pád do hluboké rokle. Trápila se, anabáze s trenérem Hubálkem krutě nevyšla, a tak bude zajímavé sledovat, jak se mužstvo připraví na novou sezonu. Nebude se týkat posledního Těchonína, který s pouhými čtyřmi body a ani jednou výhrou v normální době nemohl počítat s ničím jiným, potažmo rezervy Jiskry 2008, jež se rovněž propadne do spodního patra. A Žamberk? Ten zažil vskutku tragický fotbalový rok.

26. kolo

Dolní Dobrouč – Těchonín 7:1 (6:0). Branky: 9., 18. a 28. Matějíček, 38. a 78. M. Falta, 7. Roček z pen., 33. J. Skalický – 65. Mareš. Rozhodčí: Stolín. ŽK: 0:0. Diváci: 100. České Heřmanice – FC Jiskra 2008 B 11:0 (6:0). Branky: 7., 25., 37. a 53. Mach, 17., 45. a 46. Jirsák, 31. Ostřížek, 47. Šplíchal, 60. Kusý, 65. Jílek z pen. Rozhodčí: Lochman. ŽK: 1:1. Diváci: 100. Jehnědí – Klášterec nad Orlicí 4:1 (1:1). Branky: 15., 62. a 71. z pen. J. Gregar, 55. Vondra – 33. Honzák. Rozhodčí: Hejl. ŽK: 1:3. Diváci: 100. Albrechtice – Rybník 0:1 (0:1). Branky: 44. Svoboda z pen. Rozhodčí: Hořínek. ŽK: 1:1. Diváci: 70. Dolní Čermná – Žamberk B 3:1 (2:1). Branky: 11. Bednář, 27. B. Dušek, 58. Hyhlík – 17. Plundra. Rozhodčí: Pecza. ŽK: 2:4. ČK: 0:2 (88. Ikizgül, 88. Huška). Diváci: 125. Brandýs nad Orlicí – Verměřovice 6:1 (2:1). Branky: 15. a 40. J. Fogl, 51. a 72. Hanzl, 76. Hruša, 82. Špinler – 30. D. Nastoupil. Rozhodčí: Serbousek. ŽK: 0:0. Diváci: 110. Sopotnice – Rudoltice 0:1 (0:1). Branky: 45. Rek. Rozhodčí: Krajči. ŽK: 0:2. Diváci: 110.

1. Č. Heřmanice 26 26 0 0 0 160:11 78

2. Jehnědí 26 20 1 1 4 83:38 63

3. Dolní Dobrouč 26 16 1 3 6 94:41 53

4. Brandýs n.O. 26 16 0 3 7 89:39 51

5. Verměřovice 26 12 1 2 11 57:73 40

6. Albrechtice 26 11 3 0 12 45:30 39

7. Sopotnice 26 11 2 2 11 61:66 39

8. Klášterec n. O. 26 10 2 1 13 55:79 35

9. Dolní Čermná 26 9 2 2 13 44:60 33

10. Rudoltice 26 7 5 1 13 40:67 32

11. Rybník 26 8 2 3 13 35:60 31

12. Žamberk B 26 8 1 3 14 38:82 29

13. FC Jiskra B 26 5 1 2 18 47:92 19

14. Těchonín 26 0 2 0 24 16:124 4