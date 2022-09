Paradoxem je, že Žamberk do tohoto zápasu vstupoval po dvou porážkách bez bodového zisku a bez jediného vstřeleného gólu, když v předchozích kolech nedokázal skórovat ani proti tatenickému béčku, ani proti Lichkovu. Probuzení to tedy bylo náramné a čtyřiadvacetiletý MIKULÁŠ CVIK na něm měl lví podíl.

Bylo střetnutí proti Klášterci nad Orlicí skutečně tak jednostrannou partií, jak ukazuje jeho výsledek?

Náš A tým měl o víkendu odložené utkání v Jehnědí, takže někteří hráči dostali možnost nabrat herní vytížení za rezervu. Zápas s Kláštercem byl jednoznačnou záležitostí z naší strany, soupeře jsme přehráli jak fyzicky, tak fotbalově. I když tento duel z pohledu výsledku vypadá až exhibičně, tak byl pro nás velice důležitý, protože efektivita v zakončení je to, co nás trápí jak v áčku, tak v béčku. Se svým vlastním výkonem jsem osobně také spokojený, ale většina mého úspěchu byla založena na spolupráci celého mužstva.

Pět gólů v zápase, to se i v zápase, kdy má tým jasnou převahu, za se tak často nestává. jak se vaše trefy narodily?

Jak jsem popisoval, většina branek byla založena na spolupráci celého kolektivu. Především výkon našich krajních hráčů v podání Filipa Bartoše a Kuby Hušky bych vypíchl, protože spousta gólových příležitostí začínala právě u nich. Svoje branky bych hodnotili asi tak, že na co jsem sáhnul, to tam spadlo. Za což jsem velice rád, protože produktivita a chladná hlava mi v zápasech často chybí. Alespoň jsem si ověřil, že góly stále dávat umím.

Takže lze říci, ze střílení gólů je na hřišti vaše hlavní práce? Na hattricky a vyšší počty nastřílených gólů jste zvyklý?

Je pravda, že jeden hattrick mám stále v živé paměti. V dorostu jsem se rozhodl s fotbalem skončit, měl jsem několik let pauzu a vrátil se až do mužů. A hned druhý nebo třetí zápas v Němčicích skončil hattrickem, kde mi snad na všechny tři branky nahrál Kuba Rudolecký. Na tento moment rozhodně nezapomenu. Jinak má pozice v týmu je z drtivé většiny v útoku, tudíž měl bych být ten, kdo střílí branky. Bohužel střelecká forma je u mě dost kolísavá, občas mám období, kdy mi to tam padá, ale naopak jindy přijde období, kdy mohu jít sám na brankáře třikrát v zápase a stejně branku nedám.

Tři góly, červená, za osmnáct minut bylo hotovo a Žichlínek bral třetí vítězství

Vzpomenete si na některé vaše vydařené střelecké počiny z minulosti, povedené zápasy, zvlášť pěkné góly a podobně?

Určitě nejvíce mám gólové zážitky spojené se soupeřem z Poličky. Nezapomenu na branku, kterou jsem dal v roce 2017 v Poličce v utkání o holé přežití v soutěži. Byl to jeden z mých prvních startů v soutěži, navíc v krajském přeboru. Trenér mě poslal na hřiště asi v 75. minutě a já se během chvíle tak zavzdušnil, že jsem se poté dozvěděl, že reálně uvažoval o tom mě po pěti minutách zase vystřídat. Ale potom jsem se dostal do skrumáže ve vápně, svou slabší nohou jsem odražený míč trefil do branky a dal rozhodující gól na 3:2. Potom v ročníku, kdy jsme se utkali s Poličkou v I. A třídě, tak vzpomínám na moment, kdy jsem si navedl míč za hranicí vápna a přes obránce vymetl šibenici. To je asi můj nejhezčí gól, který jsem kdy dal. S Poličkou mám prostě takové zvláštní brankové spojení.

S jakými cíli a ambicemi vlastně vstoupil žamberský fotbal do nové sezóny, jak béčko, tak A tým, v jehož barvách také nastupujete?

V áčku jsou ambice naprosto jednoduché a jasné, tedy návrat do I. A třídy. Myslím si, že s kvalitou našich hráčů nemůžeme cílit jinam než na postup. Určitě zůstáváme pokorní, ale tento tým kvalitativně patří minimálně do I. A. Co se týče B týmu, tak tam je cílem ustálení hráčského kádru a především kooperace dorostu a mužského fotbalu. V dorostu máme teď pár slibných hráčů, kteří by se postupně měli zařadit do dospělého fotbalu, a myslím si, že právě B mužstvo máme od toho, aby ta cesta pro ně byla jednodušší. Jsem přesvědčen, že bychom měli hrát také o soutěž výš, ale z mého pohledu to u rezervy není rozhodující. Daleko důležitější je právě propojení s mládeží a postupná cesta až do A týmu.

