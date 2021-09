Novým lídrem je Řetová, která na rozdíl od zmíněné dvojice zvládla vítězně svoje víkendové střetnutí.

HATTRICK A KONEC SÉRIE

Pravda, nebylo to kdovíjak přesvědčivým stylem, ale tři body z Brandýsa nad Orlicí se náramně počítají a že to bylo nejtěsnějším poměrem branek, o to jsou možná cennější. Co by za ně další kandidáti předních pozic dali. Jehnědí vydolovalo ze souboje v Sopotnici alespoň bod a uhájilo tak svoji podzimní neporazitelnost. O Mistrovicích to říci nelze, těm se ve Srubech nula na kontě porážek rozplynula jako pára nad hrncem. Hlavním strůjcem vítězství domácích byl kanonýr Lubomír Myšák, který hattrickem připomněl fotbalové veřejnosti svoje schopnosti, a soupeř nenašel odpověď, jaká by odvrátila jeho neúspěch.

Atraktivní podívanou nabídlo měření sil mezi Dolní Čermnou a Dolní Dobroučí. Určující pro jeho vývoj byl první poločas, který domácím hrubě nevyšel, zato hostům takřka dokonale a dostali se do tříbrankového vedení. Po pauze se ukázalo, že to s jejich tříbodovým ziskem zase tak jednoduché nebude, soupeř zabojoval a přitáhl se až na rozdíl jediné trefy do černého, avšak to bylo z jeho strany všechno. Bez bodového zisku nadále zůstávají poslední Rudoltice, tentokrát ale k němu byly snad nejblíže ze všech svých dosavadních představení. Ve Verměřovicích ještě po hodině hry vedly, ale závěrečná pasáž byla v režii „Turků“, čehož důsledkem byl dokonalý obrat.

OKRESNÍ PŘEBOR II. TŘÍDY – dohrávka: Brandýs nad Orlicí – Sopotnice 3:3 (1:1). Branky: 5. Fogl, 48. Vrabec, 90. Hruša – 35. Kubišta, 61. Rejent, 84. Trejtnar. 7. KOLO: Verměřovice – Rudoltice 2:1 (0:1). Branky: 65. D. Nastoupil, 80. T. Sklenář – 40. Tejkl. Česká Třebová B – Albrechtice 4:1 (3:0). Branky: 11. a 71. Foff, 21. Abt, 49. Rufer – 66. Prokop. Dolní Čermná – Dolní Dobrouč 3:4 (0:3). Branky: 48. Bednář, 59. Krudenc, 86. Slodičák – 3. a 34. Roček, 22. Brabec, 69. I. Matějíček. Brandýs nad Orlicí – Řetová 1:2 (1:2). Branky: 15. Vrabec – 3. Vaňous, 39. Maier. Klášterec nad Orlicí – Rybník 1:1 (1:0). Branky: 19. Sabota – 61. Karpíšek. Sopotnice – Jehnědí 1:1 (1:1). Branky: 44. Beneš – 26. J. Gregar. Sruby – Mistrovice 3:2 (1:0). Branky: 26., 76. z pen. a 89. Myšák – 52. Tomek, 90. Richter.

POŘÁDNÁ KANONÁDA

Další kolo okresní III. třídy se tentokrát obešlo bez výraznějšího překvapení na účet favoritů. V pořadí pátou výhru si rezerva FC Jiskra 2008 přivezla z Dolního Třešňovce, její převaha tam byla zřejmá, což je patrné i na výsledku. Stoprocentní je choceňské béčko, má ale o jedno odehrané utkání méně než lídr soutěže. Se Žamberkem nyní Na Parapleti udělalo krátký proces, svoje už tak úctyhodné skóre vylepšilo půltuctem. Nejostřeji ovšem o víkendu pálili kanonýři z Helvíkovic, ti divže nepokořili soupeře z Kunvaldu dvouciferně.

OKRESNÍ PŘEBOR III. TŘÍDY – 7. KOLO: Tatenice B – Žichlínek B 1:2 (0:0). Branky: 72. Prokop – 42. Vondráček, 70. Kyral. Kunvald – Helvíkovice 2:9 (1:2). Branky: 5. Vanický, 49. Kořínek – 16., 34. a 65. Špaček, 41. a 77. Kovanda, 54. a 57. Čada, 85. Hruška z pen., 89. Musil. Choceň B – Žamberk B 6:0 (3:0). Branky: 35., 36., 55. a 78. Gronych, 41. Baborák, 63. Gerčák. Dolní Třešňovec – FC Jiskra 2008 B 1:5 (0:1). Branky: 59. Hajzler – 2. a 85. Musil, 58. Makar, 73. Dušek, 90. Remiáš. Lichkov – Libchavy B 1:1 (0:1). Branky: 61. Záleský – 1. Svoboda. Těchonín – Kerhartice 3:4 (2:2). Branky: 22. Scholz, 28. Černohous, 71. Turner – 10. a 20. Štusák, 76. Poláček, 83. Matoušek. Boříkovice volný termín.