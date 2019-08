Nasázel čtyři branky a zdá se, že to bude on, kdo přebere po Lukáši Machovi korunu krále střelců, neboť na jeho zkušenosti budou Sruby spoléhat.

Stejným počtem gólů zatížila konto soupeře i českotřebovská rezerva, když porazila Dolní Čermnou 6:3. Do listiny střelců se zapsalo šest různých hráčů, zatímco na druhé straně se dvakrát trefil v novém působišti Filip a kapitán R. Pecháček.

Zajímavý průběh měl duel Mistrovic s Rybníkem. Nikoliv tím, že by diváky hra extra bavila, ale zkraje zápasu vtrhl na hřiště neukázněný „fanoušek“ a svou vložkou příliš nikoho neokouzlil. Ba naopak. Po konci mohli být spokojenější hosté, protože odjeli se třemi body. Rovněž další nájezdníci byli úspěšní. Dolní Dobrouč loupila na stadionu v Řetové a Jehnědí, které posílilo o hráče, jenž ještě v jarní části hráli krajský přebor, vyhráli v Sopotnici. Naopak bez posil vyrazil do Albrechtic Brandýs nad Orlicí a domácí toho využili k zisku tří bodů a prvního vítězství v sezoně (2:1). Do sestavy Rudoltic se vrátil po anabázi v Ústí útočník Foff a dvěma góly přispěl k výhře nad Kláštercem 5:2.

Albrechtice – Brandýs . O. 2:1

Fakta – branky: 56. Faltus, 80. Mareš – 87. J. Fogl. Rozhodčí: Diblík. ŽK: 2:2. Diváci: 70. Poločas: 0:0. Albrechtice: Buřval – Koutný, Kollert, Martykán, Mareš, Faltus, M. Marek, O. Marek, Matějík, Pavlosek (58. Šembera), Šnír. Brandýs n. O.: Zvalený – Matějka, Šilar, Špinler, Dostál (46. Hruša), Šroler, Hanzl, Lajza (84. Buben), B. Fogl, Beneš, Brzobohatý (46. J. Fogl).

Česká Třebová B – Dolní Čermná 6:3

Fakta – branky: 19. Brejša, 21. Rufer z pen., 49. Svoboda, 59. Vaňous, 62. Hurt, 80. Mitlener – 40. a 63. Filip, 43. R. Pecháček. Rozhodčí: Grulich. ŽK: 1:1. Diváci: 30. Poločas: 2:2. Č. Třebová B: Ezr – Plačko (46. Vacek), Gregor, Sklenář (43. Popelka), Srb (46. Vaňous), Langer (68. Mitlener), Hurt, Pachl, Fohl, M. Brejša (46. Svoboda), Rufer. D. Čermná: Langr – R. Pecháček, T. Pecháček, Křivohlávek, Faltejsek, Kostelecký (68. Formánek), Bednář, Krudenc, Krajči, Palkovič (87. Hyhlík), Filip.

Mistrovice – Rybník 1:2

Fakta – branky: 45. D. Stejskal – 33. Viščák, 73. Karpíšek. Rozhodčí: Hejl. ŽK: 0:2. Diváci: 100. Poločas: 1:1. Mistrovice: Václavek – J. Stejskal, Moravec, L. Novotný, Matějka, D. Novotný, M. Růžička, D. Stejskal, Richter, Jansa (84. Žemlička), Dvořáček. Rybník: Suk – Viščák, Mar. Kareš (45. Vítek), Vrána, Pleskot, Petružálek (86. Večeřa), Mich. Kareš, Karpíšek, L. Klazar, Petran (17. Dvořák, 90. O. Klazar), Svoboda.

Rudoltice – Klášterec n. O. 5:2

Fakta – branky: 28. a 65. Foff, 39. a 90. Stránský, 81. Rek – 6. Koukol, 58. P. Fišer. Rozhodčí: Matoušek. ŽK: 0:0. Diváci: 93. Poločas: 2:1. Rudoltice: Krása – Kocanda, Pražák, Nastoupil, Veselý (58. Urban), Faltus, Foff, Kostka, Stránský, Rek (82. Vlček), Horák (60. Nguyen). Klášterec n. O.: Dostál – Hůlka (79. Králík), Kučírek, Bílek, P. Fišer, V. Rous, Brůna, Koukol (58. Honzák), P. Rous (79. Šroler), M. Fišer, Sabota.

Sruby – Verměřovice 6:0

Fakta – branky: 33., 41., 53. a 90. Myšák, 34. a 72. Sháněl. Rozhodčí: Pecza. ŽK: 1:1. Diváci: 168. Poločas: 3:0. Sruby: Navrátil – Krýda (54. Zavřel), Dušek, Doležal, Svoboda, Svatoš (65. Šeda), Myšák, Sháněl, M. Sklenář (68. Vítek, 72. Kováč), D. Sklenář, Flídr. Verměřovice: Hudec – Šípek, Tlapák, A. Ryšavý, Smejkal, Pražák (75. Svoreň), D. Ryšavý, Sklenář, Toman, Kmeť (46. Ptáček), Krulikovský.

Řetová – Dolní Dobrouč 1:3

Fakta – branky: 22. T. Bače – 50. a 62. Kristejn, 16. J. Skalický. Rozhodčí: Krajči. ŽK: 1:1. Diváci: 125. Poločas: 1:1. Řetová: Šilar – L. Bače, Vencl, Turek (65. Šimek), Provazník, Volf (69. Berky), Maier, Pilgr, Bohunek, T. Bače (77. Hanuš), Voleský (51. Ptáček). D. Dobrouč: P. Skalický – Wendl (70. Zastoupil), Vašátko, Řehák, K. Falta, M. Falta, Roček, Václavek, Brabec, Bárta (46. Kristejn), J. Skalický (85. Mauer).

Sopotnice – Jehnědí 1:2

Fakta – branky: 85. M. Šebrle z pen. – 19. Vondra ml., 67. Rozlívka. Rozhodčí: Stolín. ŽK: 0:2. Diváci: 150. Poločas: 0:1. Sopotnice: Pinkava – M. Šebrle, Vítek, Kalousek, J. Šebrle (69. Stárek), Voleský, Lehký, Vojtíšek (35. Švec), Pánik (59. Peterka), Jiroušek, Macek (80. Kubišta). Jehnědí: Rosypal – Fikejz, Motyčka (74. Vondra st.), Viktorín, Rozlívka, Fišer, Pilař, J. Gregar (88. Vrabec), Lučan, Neugebauer, Vondra ml. (63. D. Gregar).