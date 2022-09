Tam, kde se hrálo, však byly k vidění vesměs zajímavé fotbaly. Jako například v Sopotnici, kde se strhla osmigólová přestřelka, z níž vyšli vítězně hosté z Brandýsa nad Orlicí, v jejichž barvách se vytáhl hattrickem Buben. Ještě o branku lepší byl rybnický Petran, ten vzal osud střetnutí ve Verměřovicích plně na vlastní bedra a sám zajistil svému doposud se v soutěži trápícímu týmu premiérové vítězství. Žichlínek se znovu ukázal jako celek, který ztratí body tehdy, když to nikdo nečeká. Proti Dolní Čermné, která byla před tímto zápasem bez výhry, se to nečekalo rozhodně, jenže domácí dokázali na dvě trefy soupeře reagovat po změně stran jen snížením. V Dolní Dobrouči padly obě branky v rozmezí jediné minuty a magnet kola s choceňským béčkem skončil smírně, což ani jednoho z rivalů úplně nenadchlo. A tak se do čela posunuly opět Mistrovice, které zásluhou Bartoňova zásahu tři minuty před koncem udolaly Sruby, jež se překvapivě stále krčí bez vítězství na chvostu pořadí. Daleko veseleji je aktuálně u nováčka z Kerhartic, ten nyní proměnil třetí venkovní výjezd ve třetí výhru.