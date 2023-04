OKRESNÍ FOTBAL: Poloviční byl víkendový program okresních fotbalových soutěží. Je nabíledni proč, nezpůsobilé terény nepustily fotbalisty do akce hned na sedmi stadionech a bilance by byla ještě horší nebýt toho, že některé kluby přeložily svoje duely na umělé trávníky v Lanškrouně, Chocni a Ústí nad Orlicí.

Mistrovičtí fotbalisté. | Foto: FB FK Mistrovice

Pouze tři ze sedmi naplánovaných duelů se odehrály v nejvyšší okresní soutěži, nepostrádaly však zajímavost, neboť se představili uchazeči o příčky nejvyšší. Vedoucí pozici si upevnila českotřebovská rezerva, která zvládla souboj s nevyzpytatelnými Sruby. Domácí dokázali vynulovat nebezpečnou soupeřovu ofenzívu a to byl základ k úspěchu, sami se mohli spolehnout na svoji produktivitu a zvítězili relativně kontrolovaně.

Zajímavou přestřelku nabídlo zápolení mezi choceňským béčkem a Mistrovicemi, ve kterém šlo o průběžné druhé místo. O tom, že hostům v tomto měření sil štěstí doopravdy nepřálo, svědčí pohled od zápisu o utkání, podle kterého si první a poslední gól nasměrovali do vlastní sítě. A to se potom o dobrý výsledek hraje těžko. Zápas nicméně měl náboj do posledních minut, zejména po mistrovickém snížení na 3:2, ale domácí dokázali zavčasu reagovat, znovu odskočili a došli si pro výhru. A počítat je v popředí tabulky nutno i nadále s Dolní Dobroučí, která svoji jarní formu potvrdila skalpem zachraňujícího se Rybníku.

18. KOLO: Rybník – Dolní Dobrouč 1:3 (1:1). Branky: 10. Chudý – 39. a 59. Matějíček, 58. Roček z pen. Česká Třebová B – Sruby 3:0 (1:0). Branky: 29. a 86. Krása, 68. Pavlásek. Choceň B – Mistrovice 5:3 (3:1). Branky: 6. vlastní (Dvořáček), 38. Vatrala, 48. Baborák, 73. Gronych, 89. vlastní (Šimko) – 30. Matějka, 62. a 90. Krejčí.

Zápasy Kerhartice – Žichlínek, Albrechtice – Sopotnice, Dolní Čermná – Žichlínek a Brandýs nad Orlicí – Řetová byly odloženy.

V okresní III. třídě odpadly tři zápasy, které se týkaly převážně postupových kandidátů. Jak vedoucí Lichkov, tak třetí Žamberk i šestá rezerva FC Jiskra 2008 odkládaly druhé jarní střetnutí. Na travnatém hřišti se nedohrálo ani jediné utkání tohoto kola, pokaždé se jednalo o fotbal „umělý“. Černovír se díky vítězství nad Kunvaldem posunul do elitní čtyřky, ale situace se zpřehlední teprve poté, co budou odložené zápasy dohrány, což nějakou dobu zabere.

18. KOLO: Rudoltice – Těchonín 1:3 (1:1). Branky: 20. vlastní (Šponar) – 30. Černohous, 62. Turner z pen., 77. Dunas. Žichlínek B – Dolní Třešňovec 1:1 (1:0). Branky: 39. Hrabáček z pen. – 89. Štarman. Libchavy B – Klášterec nad Orlicí 5:2 (1:2). Branka: 23. Motyčka, 63. Blažek, 65. Pulkrábek, 71. a 90. z pen. Kovář – 14. Hebr, 36. Sabota. Kunvald – Černovír 2:4 (0:1). Branky: 65. a 80. Felcman – 24. Bechynka, 61. a 81. Petscher, 90. Rybka.

Zápasy Boříkovice – Tatenice B, Žamberk B – Helvíkovice a FC Jiskra 2008 B – Lichkov byly odloženy.