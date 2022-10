Hlavní zásluhu na tomto konstatování ovšem nese porážka vedoucí Dolní Dobrouče, kterou dvakrát zastihl v nedbalkách mistrovický kanonýr Rada a jelikož domácí se prosadili jen jednou, tak jejich série neporazitelnosti v desátém pokračování přeboru skončila. Šanci na posun do čela pořadí promarnila českotřebovská rezerva, která v utkání v Sopotnici ve dvou případech dorovnávala jednobrankové manko, ale vítězný zásah nepřidal ani jeden ze soupeřů.

Soupeř byl lepší ve všech směrech, uznal po debaklu trenér Hrabáček

11. KOLO: Kerhartice – Choceň B 1:0 (0:0). Branka: 54. Svoboda. Albrechtice – Brandýs nad Orlicí 1:0 (1:0). Branky: 13. Kollert. Rybník – Dolní Čermná 2:1 (0:1). Branky: 62. a 88. Petran – 24. Pecháček. Dolní Dobrouč – Mistrovice 1:2 (1:1). Branky: 42. Brabec – 21. a 75. Rada. Sopotnice – Česká Třebová B 2:2 (1:0). Branky: 27. a 58. Kubišta – 55. a 75. Rybka. Žichlínek – Řetová 1:1 (0:1). Branky: 57. Vondráček – 1. Müller. Verměřovice – Sruby 3:3 (0:1). Branky: 50. Smejkal, 71. J. Sklenář, 79. Hynek – 24. Sháněl, 68. Jiráský, 90. + 3. Myšák z pen. ČK: 1:0 (82. Hynek). DOHRÁVKA 6. KOLA: Choceň B – Sopotnice 4:1 (2:0). Branky: 14. Mencák, 22. Baborák, 68. Gerčák, 89. Šabata – 70. Lehký.

Rovněž ve III. třídě nezbyl žádný celek s nulou na kontě porážek. A jakoby si v Černovíru řekli: Když tedy prohrát, tak pořádně. Stalo se tak v Helvíkovicích. Domácí náleží mezi týmy, které umí pálit ostrými, v tomto duelu se trefili devětkrát a nebyli přitom ani daleko od dvouciferného přídělu do sítě rivala. Vždyť jejich branka s pořadových číslem 9 padla v 62. minutě a času na to tedy měli habaděj, k hostům ale nakonec byli v tomto směru „milosrdní“. Černovír po debaklu opustil vedoucí pozici, tu nově obsadil Lichkov, který nakročil směrem ke zdolání Dolního Třešňovce gólem v první minutě. Naopak Klášterec si jedinou trefu schoval na minutu poslední a měla hodnotu tří bodů, neboť protivník z Těchonína neměl čas na to, aby se mohl pokusit na ni odpovědět.

Domácí prostředí nebylo výhodou. Derby pro Ústí nad Orlicí a Hlinsko

11. KOLO: Lichkov – Dolní Třešňovec 4:0 (2:0). Branky: 1. Chaloupecký, 39. Bula, 56. Doleček, 75. Plodek. Žamberk B – Rudoltice 3:0 (1:0). Branky: 26. a 89. Hauptmann, 83. Bednařík. Helvíkovice – Černovír 9:3 (5:0). Branky: 10., 33. a 38. Čada, 19. a 50. Procházka, 34. a 53. z pen. Kořán, 52. Pešek, 62. Kovanda – 57. Svatoš, 80. Hartman, 89. Lukeš. Tatenice B – Kunvald 2:0 (1:0). Branky: 24. Chládek, 62,. P. Soukup. FC Jiskra 2008 B – Boříkovice 6:0 (2:0). Branky: 12., 37. a 69. Kaplan, 61. Musil, 63. Wawrzyczek, 65. Dušek. Libchavy B – Žichlínek B 2:0 (2:0). Branky: 8. Pulkrábek, 37. Kovář. Klášterec nad Orlicí – Těchonín 1:0 (0:0). Branka: 90. Sabota.

Jirsák pojistil úspěch Českých Heřmanic gólem z vlastní poloviny hřiště