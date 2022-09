Silná skupina čtyř mužstev se aktuálně vytvořila na čele nejvyšší okresní soutěže fotbalistů. Vede ji Dolní Dobrouč, která si o víkendu připsala nejpřesvědčivější výsledek, Dolní Čermné nastřílela na jejím trávníku půltucet branek. Zbývající celky měly cestu ke třem bodům o poznání klopotnější, ale také ji zvládly. Velmi cenný je úspěch Mistrovic v Brandýse nad Orlicí, neboť autor jejich vedoucího gólu Stejskal se brzy potom nechal vyloučit (dvě žluté karty nasbíral během tří minut), nicméně jeho spoluhráči si s touto situací poradili. Dařilo se rovněž Žichlínku, jenž dal zapomenout na minulý výpadek a díky střelci Boščíkovi vyhrál v Rybníku. A úlohu favorita ustálo i českotřebovské béčko, byť i ono mělo s Albrechticemi dost starostí. Na opačném pólu se krčí čtveřice zatím nezvítězivších celků, což asi nejvíce překvapuje u Srubů, s nimiž se počítalo do jiných pater, ale vstup do soutěže jim nesedl podle představ, což potvrdil domácí nezdar s Řetovou.

Krajské fotbalové výsledky: Moravany a Přelouč se vzepřely předpokladům

6. KOLO: Kerhartice – Verměřovice 3:2 (1:1). Branka: 19. Flídr, 61. Motl, 74. Fischer z pen. – 20. D. Nastoupil, 59. M. Nastoupil. Rybník – Žichlínek 0:2 (0:1). Branky: 21. a 53. Boščík. Sruby – Řetová 1:2 (1:2). Branky: 7. M. Sklenář – 24. Müller, 35. Turek. Dolní Čermná – Dolní Dobrouč 1:6 (0:2). Branky: 77. Pecháček – 22. a 72. Falta, 52. a 90. + 2. Matějíček, 16. Zastoupil, 85. Krudenc. Brandýs nad Orlicí – Mistrovice 0:2 (0:1). Branky: 21. Stejskal, 88. Krejčí. ČK: 0:1 (34. Stejskal). Česká Třebová B – Albrechtice 2:0 (1:0). Branky: 9. Keprt, 86. Kolář.

Utkání Choceň B – Sopotnice bylo odloženo (náhradní termín bude upřesněn).

V okresní trojce bylo odehrané kolo především ve znamení vylučování, což není úplně to sdělení, jemuž by někdo tleskal. Vždyť pouze v utkání FC Jiskra B – Klášterec nepadla červená karta. Zato tam padlo jedno z výsledkových překvapení… Sousedské derby mezi Boříkovicemi a Lichkovem nabídlo stovce přihlížejících „divočinu“, rozhodčí Šimko rozdal jedenáct žlutých karet a dvě červené. Obě na straně hostů v rozmezí dvou minut, domácí dvojnásobnou přesilovku zužitkovali ve vítězný zásah. Novým lídrem soutěže se stalo tatenické béčko, které v dalším derby vyloupilo Žichlínek. Aspoň kousek z jeho nynější formy by nutně potřeboval tamní A tým trápící se nyní v I. A třídě… Publikum se bavilo při přestřelce v Kunvaldu, kde zejména ve druhém poločase padaly góly jeden za druhým jako na běžícím páse. A šťastnější byli domácí.

6. KOLO: Černovír – Těchonín 1:1 (1:1). Branky:45. Novák z pen. – 15. Mareš. ČK: 1:0 (70. Bechynka). Boříkovice – Lichkov 2:1 (1:1). Branky: 5. Krejčí, 70. Tomek – 10. Matoulek. ČK: 0:2 (59. Záleský, 61. Štěpánek). Rudoltice – Dolní Třešňovec 1:4 (1:1). Branky: 29. Jaroš – 25. Štarman, 67. Borovský, 72. Hajzler, 76. Netek. ČK: 1:0 (75. Kostka). Žichlínek B – Tatenice B 0:3 (0:2). Branky: 4. F. Soukop, 45. Rotter, 56. Kučera. ČK: 0:1 (66. Rotter). FC Jiskra 2008 B – Klášterec nad Orlicí 1:4 (1:1). Branky: 5. Bednář – 26. a 80. Sabota, 68. Fišer, 78. Preclík. Libchavy B – Helvíkovice 3:3 (1:0). Branky: 45. + 1. Paukert, 50. Adamec, 51. Pulkrábek – 61. a 90. + 3. Ulvr, 67. Čada z pen. ČK: 1:0 (29. Kašpar). Kunvald – Žamberk B 5:4 (2:1). Branky: 30., 60. a 61. Moudrý, 39. Kopecký, 88. Kořínek – 5. Janata, 55. Lesák, 56. Kmeť, 58. Chládek. ČK: 1:0 (82. Moudrý).