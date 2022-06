Tedy abychom byli přesní, v Jehnědí se začínalo o hodinu dříve a domácí na potvrzení dobré zprávy čekali. Efekt byl ale stejný. V ten okamžik narostl rozdíl mezi oběma rivaly na devět bodů a ten se, jak známo, ve fotbale za dva zápasy zlikvidovat prostě nedá.

První gól odšpuntoval kanonádu a Česká Třebová se parádně rozstřílela

Není to žádná senzace, to je třeba říci. Jehnědí udávalo tón v přeboru od začátku do konce a bude to triumf v podstatě stylem start – cíl. Ne, že by se vyvarovalo zaváhání, asi tím největším byl jarní domácí debakl s Českou Třebovou. Jenomže se z něho dokázali oklepat a znovu najeli na vítěznou vlnu, zatímco právě Českotřebovským, kteří vypadali hodně rozjetí, došel dech. Což ostatně dokumentovali nyní, kdy je hattrickem ve druhém poločase vycvičil sopotnický Josef Kubišta. A tak posledním „dosažitelným“ rivalem pro Jehnědí zůstala Dolní Dobrouč, ale ani ona se do blízkého kontaktu nedostala. Není pochyb o tom, že přebornický titul a s ním spojené právo postupu do I. B třídy je v Jehnědí ve správných rukou. Za celou sezonu si ho tam zasloužili.

S výsledkem ve Dvoře nepanovala spokojenost ani v jednom táboře...

Ještě jedna událost stojí z víkendového pořadu okresní „dvojky“ za zmínku. Na čtyřiadvacátý pokus se dočkali vítězství fotbalisté Rudoltic. A bylo to vítězství parádní, Klášterci naložili pět „kusů“ a alespoň trochu radosti si na závěr pokaženého ročníku užili. A zároveň tím soupeře velmi pravděpodobně rovněž odsoudili k pádu do III. třídy.

24. KOLO: Albrechtice – Brandýs nad Orlicí 0:3 (0:2). Branky: 11. a 22. Buben, 58. Fogl. Mistrovice – Verměřovice 4:0 (2:0). Branky: 8., 31. a 67. T. Richter, 70. Stejskal. Sruby – Dolní Čermná 7:1 (1:1). Branky: 3., 48., 65. a 68. Myšák, 77. Zavřel, 86. Sháněl, 90. Kostka – 8. Pecháček z pen. Jehnědí – Rybník 6:0 (0:0). Branky: 70., 78. a 89. z pen. Vondra, 54. Matoušek, 68. Rozlívka, 75. Fikejz. Rudoltice – Klášterec nad Orlicí 5:1 (3:1). Branky: 11., 24. a 26. Boščík, 81. Faltus z pen., 86. Smejkal – 33. Sabota. Dolní Dobrouč – Řetová 2:5 (1:1). Branky: 43. Matějíček, 70. Falta – 10. Maier, 46. vlastní (Matějíček), 60. Vašátko,. 78. Berky, 82. Kolář. Česká Třebová B – Sopotnice 2:3 (2:0). Branky: 32. Švec, 34. Stolín – 48., 55. a 77. Kubišta.

Jasněji, co se týče obsazení postupových pozic, je v okresní III. třídě. K tomu, aby do vyšší soutěže doprovodily choceňskou rezervu, mají nejblíže Kerhartice. Ty nyní zvládly těžkou zkoušku v Žichlínku, zatímco tatenické béčko překvapivě zaváhalo v Lichkově. Helvíkovice sice nastřílely sedm branek, ale jejich ztráta na druhé místo se zdá být příliš výrazná.

24. KOLO: Helvíkovice – Boříkovice 7:4 (5:1). Branky: 13., 29., 39. a 62. Špaček, 4. Procházka, 41. Kovanda, 47. Maťo – 27. a 90. E. Borovička, 47. a 77. M. Borovička. Libchavy B – Choceň B 1:5 (0:3). Branky: 59. Pražák – 3. Šabata, 22. Novák, 33. Skalický, 50. Gerčák, 73. Fikejz. Dolní Třešňovec – Kunvald 4:2 (3:1). Branky: 12. a 60. Štarman, 4. Lochman, 40. vlastní (Nastoupil) – 31. a 68. Moudrý. Lichkov – Tatenice B 1:0 (1:0). Branka: 8. vlastní (Finger). Žichlínek B – Kerhartice 2:3 (1:1). Branky: 31. a 65. Hrabáček – 17. a 74. Kaplan, 55. Kopeček. FC Jiskra 2008 – Těchonín 6:1 (4:1). Branky: 9. a 21. Kaplan, 14. Dušek, 43. Musil, 55. Pasker, 75. Bednář – 25. Turner. Žamberk B měl volný termín.