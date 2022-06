Kunvald nepatří mezi týmy, které by se v popředí statistik objevovaly příliš často. Pohybuje se ve spodní polovině okresní trojky a každé vítězství je pro něj více méně svátkem, vždyť ono zmiňované v poměru 4:1 proti soupeři z Lichkova bylo jeho teprve páté v tomto soutěžním ročníku. Ani s produktivitou na tom celek AFK není kdovíjak, tím více zaslouží počin Romana Moudrého uznání. Skóre otevřel po odehraných patnácti minutách, uzavřel ho po hodině hry, pro výsledek byly klíčové především jeho trefy „do šatny“ a „ze šatny“, jimiž podstatně otupil odpor hostů. Čtyřiatřicetiletý fotbalista prošel kromě Kunvaldu v minulosti rovněž Žamberkem či Těchonínem, výraznou stopu zanechal v Brandýse nad Orlicí.

Hattrick zapsal při dalším vítězství choceňské rezervy v nejnižší okresní soutěži Jakub Gerčák. Zásadní měrou se tím zasloužil o celkově pětigólovou výhru nad Dolním Třešňovcem. Celkem má tento kanýr na kontě 45 a gólů odskočil tím ve vzájemném souboji „na dálku“ o nejlepšího střelce okresu bez rozdílu soutěží českotřebovskému Michalu Foffovi, jenž tentokrát vyšel v barvách béčka naprázdno a zůstal na rovných čtyřech desítkách tref do černého. Což je i tak úctyhodný počin.

V okresním přeboru se gólově vytáhl Jaroslav Hanzl, jemuž spoluhráči blahopřáli k hattricku po zápase Brandýsa nad Orlicí proti Rudolticím. Pravda, proti beznadějně poslednímu mužstvu soutěže se branky dávají přece jenom snadněji, nicméně samy tam také nenapadají a při třígólovém odpoledni je potřeba za všech okolností předvést dostatek střelecké kvality a pohotovosti. Ostatně tým Brandýsa jednoznačnou výhrou 7:1 prodloužil svoji úspěšnou jarní sérii, během níž si poradil i se silnějšími protivníky.

Jméno Petra Pavláka jsme v téhle rubrice na jaře probrali. Stejno jaké celé Libchavy střídá i jejich úderný útočník lepší zápasy s horšími jako na běžícím páse. Ve Sloupnici měl jak on, tak celý tým povedený den. Byť to pro hosty zpočátku nevypadalo úplně optimálně, když do kabin o poločasové přestávce šli v situaci, kdy byli o gól pozadu. Druhá část hry se však proměnila v Pavlákovu show, dvěma zásahy v rozmezí deseti minut se postaral o obrat v tomto zajímavém a rušném derby a v závěru z rychlého brejku výsledek podtrhl.

V soutěžích mládeže stojí za zmínku výkony pětigólových střelců: staršího žáka Marka Mlynáře z Letohradu, mladšího žáka Matouše Muchy z Ústí nad Orlicí a letohradského mladšího žáka Jiřího Sladkého.