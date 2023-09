OKRESNÍ FOTBAL: Fotbalisté Libchav si upevnili vedoucí umístění v nejvyšší okresní soutěži. Přímou bitvu o první místo rozhodli ve druhé minutě nastaveného času druhého poločasu. Ve III. třídě zůstávají stoprocentní Verměřovice a svým konkurentům teď dokonce odskočily. V závěru článku najdete výsledky okresních mládežnických soutěží.

TJ Sokol Libchavy vs. TJ Sokol Sruby. | Foto: FB TJ Sokol Libchavy

V Libchavách se jednalo mimo jiné o střet elitních okresních kanonýrů a domácí dvojice Richard Ráb – Petr Pavlák pořádně roztopila kotel hned v samotném úvodu, neboť v 10. minutě to jejich přičiněním bylo 2:0. Zdaleka to však neznamenalo, že je o výsledku rozhodnuto, protože jak domácím vyšel start prvního poločasu, tak se hostům povedl nástup do druhého. Na snížení Jiřího Bureše navázal Lubomír Myšák proměněním pokutového kopu a po hodině hry se vlastně začínalo znovu. Dramatickou přetahovanou nakonec rozsekl hráč, od něhož to v publiku asi málokdo čekal. Střídající Michal Barkóci přišel do Libchav na začátku září z Ústí nad Orlicí a při svém čtvrtém startu v novém klubu vstřelil „zlatý“ gól v době, kdy odtikávaly poslední vteřiny.

Pořadí střelců OP mužů: 1. Richard Ráb (Libchavy) 11, 2. Lubomír Myšák (Sruby) 9, 3. Petr Pavlák (Libchavy) 7.

Na druhé místo se posunulo choceňské béčko, byť to v souboji s Řetovou mělo pořádně nahnuté. Roli favorita však nakonec splnilo a poděkovat za to může hlavně autorovi obou branek Janu Netolickému. Horní polovina tabulky je stále hodně našlapaná a poskládaná v rozmezí čtyř bodů. Posunuly se do ní například Kerhartice, které v závěrečné půlhodině hry zlomily na svoji stranu dlouho vyrovnaný souboj s Rybníkem. Druhý poločas se skvěle povedl i Sopotnici, která v těchto fázích čtyřmi góly obrátila zápas s Lichkovem. Oba nováčci píší obdobný příběh. Jak zmíněný Lichkov, tak Tatenice shodně vyhrály v úvodním kole a od té doby na další bodový zisk čekají. Rezerva nyní na domácí trávníku padla rozdílem třídy s Mistrovicemi.

Za překvapení kola lze určitě označit domácí nezdar Žichlínku, z jehož hřiště si odvezl všechny body Brandýs nad Orlicí. Zlepšenou formu prokázala Dolní Dobrouč, která si přesvědčivě poradila s Albrechticemi a jednalo se o její třetí vítězství v řadě.

7. KOLO: Choceň B – Řetová 2:1 (1:0). Branky: 40. a 83. Netolický – 54. Nikieienko. Dolní Dobrouč – Albrechtice 3:0 (0:0). Branky: 48. a 71. Marek, 83. M. Falta. Sopotnice – Lichkov 4:1 (0:1). Branky: 55. Lehký, 56. a 62. Macek, 87. Syrový – 45. Šplíchal. Tatenice B – Mistrovice 0:4 (0:2). Branky: 28. Stejskal, 38. Nastoupil, 54. Matějka, 57. Krejčí. Libchavy – Sruby 3:2 (2:0). Branky: 2. Ráb, 10. Pavlák, 90. + 2. Barkóci – 49. Bureš, 62. Myšák z pen. Žichlínek – Brandýs nad Orlicí 0:2 (0:1). Branky: 7. Vrabec, 81. Buben. Kerhartice – Rybník 3:0 (0:0). Branky: 64. a 71. Fischer, 80. Teplý.

Podle verměřovických not se zatím odvíjí boje v nejnižší okresní soutěži mužů. Šestý zápas a pátá výhra, tentokrát z kategorie dominantních, protože s Dolním Třešňovcem si „Turci“ poradili bez výraznějších komplikaci, k tomu čtyřbodový náskok na čele tabulky, to je jak z říše snů.

Pořadí střelců III. třídy: 1. Michal Hynek (Verměřovice) 7, 2. Jakub Hymr (Dolní Čermná) a Michal Čada (Helvíkovice) 6.

Navíc pozitivní jsou z jejich pohledu i zaváhání rivalů, tak jako nyní rezervy FC Jiskra 2008 v Rudolticích či Helvíkovic na půdě libchavského béčka. Dolní Čermná nasázela půltucet branek Žamberku, tu však zatím sráží ztráty z předcházejících kol. Bez vítězství zůstávají Těchonín a Klášterec, druhý jmenovaný celek si však v tomto dějství aspoň trochu zvedl náladu plichtou proti Černovíru.

7. KOLO: Libchavy B – Helvíkovice 1:1 (0:1). Branky: 75. Šalda – 2. Kovanda z pen. Klášterec nad Orlicí – Černovír 2:2 (2:1). Branky: 4. Králík, 19. Šroler z pen. – 20. Hartman, 77. Bechynka. Dolní Čermná – Žamberk B 6:2 (2:1). Branky: 35. T. Pecháček, 40. a 47. Hymr, 52., 56. a 67. R. Pecháček – 3. a 81. Bartoš. Verměřovice – Dolní Třešňovec 5:1 (2:0). Branky: 26. a 55. Hynek, 35. Faltus, 69. Smejkal z pen., 70. Ryšavý – 57. Miko z pen. Těchonín – Kunvald 1:3 (0:2). Branky: 65. Majvald z pen. - 39. Celer, 41. Moudrý, 90. Křen. Rudoltice – FC Jiskra 2008 2:1 (2:0). Branky: 2. Rek, 25. Chládek – 67. Kolbe. Boříkovice volný termín.

Okresní soutěže mládeže