OKRESNÍ FOTBAL /FOTOGALERIE/: Z taháku víkendového programu okresních fotbalových soutěží se stalo tak trochu vraždění neviňátek. V úloze „vraha“ nastoupila českotřebovská rezerva, coby bezmocné oběti se nedobrovolně představili soupeři z Mistrovic. Domácí celek přímý střet o první místo v tabulce jednoznačně opanoval a nebyl daleko od toho, aby byla výsledná podoba skóre dvouciferná.

FK Česká Třebová B vs. TJ Sokol Mistrovice. | Foto: Deník/Radek Halva

Soupeři zvolili do klíčového jara takové barevné kombinace dresů, že moc k rozeznání na první pohled nebyli (až je s podivem, že to nikomu nevadilo), po fotbalové stránce však k rozpoznání zřetelně byli. Posílení domácí měli po celé utkání zřetelně navrch ve všech herních činnostech, rivala neustále přehrávali, vytvářeli si šance a protože byli i dostatečně produktivní, tak jejich brankový účet rychle narůstal. Po změně stran bylo jedinou otázkou, o kolik to bude. Českotřebovský válec se nakonec zastavil na osmičce a o tom, kdo je před jarním finišem hlavním kandidátem na prvenství v soutěži a postup do I. B třídy, není pochyb. Pokud bude Česká Třebová schopna ve zbývajících kolech zopakovat podobná představení, tak bude těžko k zastavení.

Mistrovice zůstaly po krutém přídělu druhé, ale choceňské béčko se k nim přiblížilo na rozdíl jediného bodu, když si podle předpokladů poradilo s tonoucími Verměřovicemi. Top čtyřku doplňuje Dolní Dobrouč díky výhře ve Srubech po vydařené závěrečné čtvrthodině a za ní zeje poměrně výrazná mezera směrem do více či méně klidného středu tabulky.

Vítězství, když se herně zrovna nedaří, mají vysokou cenu, řekl trenér Chudý

O klidu nemůže nahlas ani potichu hovořit minimálně poslední čtveřice, neboť její přetahovaná o udržení v okresním přeboru nabízí každý týden řadu zápletek. V tomto dějství si pomohla Dolní Čermná vítězstvím nad Albrechticemi a bodoval také Brandýs nad Orlicí, byť z domácího souboje proti Žichlínku potřeboval více než remízu. To samé v bledě modrém platí pro Rybník, který v duelu s Kerharticemi prokázal, proč je jeho ofenzíva tou nejméně produktivní v celé soutěži.

22. KOLO: Choceň B – Verměřovice 2:0 (1:0). Branky: 36. Gerčák, 52. Kaplan. Dolní Čermná – Albrechtice 2:1 (2:0). Branky: 9. Hymr, 45. + 2. Pecháček – 90. + 5. Kollert z pen. Řetová – Sopotnice 0:2 (0:1). Branky: 28. Pinkava, 90. Šebrle. Sruby – Dolní Dobrouč 2:3 (0:1). Branky: 57. Myšák, 63. Šeda – 41. a 86. Brabec, 75. Felgr. Brandýs nad Orlicí – Žichlínek 2:2 (2:1). Branky: 9. Vrabec, 45. + 1. Novotný – 6. Krejčiřík, 59. Antes. Česká Třebová B – Mistrovice 8:1 (4:1). Branky: 34., 54. a 68. Klumpar, 11. a 44. Hýbl, 48. a 86. Müller, 36. Rybka – 39. Stejskal. Rybník – Kerhartice 0:0 (0:0). ČK: 1:0 (72. Klazar).

Lichkov se dostal v boji o prvenství v okresní trojce do výhody, neboť je sice stále o bod zpět za tatenickým béčkem, ale má zápas k dobru. V Černovíru, respektive v Ústí nad Orlicí, to pro něho byla hladká práce, pohodovou výhru si zajistil během prvního poločasu. Zato vedoucí Tatenice vyhořela oproti předpokladům v Těchoníně, odkud si odvezla nejen vysokou porážku, ale navrch červenou kartu. Dvakrát se vylučovalo v Rudolticích, ale pro domácí tým bylo podstatnější, že udolal soupeře z Klášterce nad Orlicí a mohl poprvé v sezoně spustit vítězný pokřik. Přesvědčivé výhry FC Jiskra 2008 a Žamberku drží tyto týmy na místech, odkud ještě mohou zaútočit na postupové příčky.

Fotbalové výsledky z kraje: Ústecká Jiskra našla cestu l dalšímu vítězství

22. KOLO: Rudoltice – Klášterec nad Orlicí 2:1 (1:0). Branky: 38. a 73. J. Knápek – 86. Honzák. FC Jiskra 2008 B – Libchavy B 6:1 (4:0). Branky: 8. Zezulka, 16. Ďuriš, 30. Pasker, 38. Musil, 70. Ščambura, 84. Bednář – 85. Pulkrábek. Těchonín – Tatenice B 4:0 (2:0). Branky: 12. a 38. Turner, 48. Dunas, 82. Škůrek. Černovír – Lichkov 0:5 (0:5). Branky: 12. a 19. z pen. Plodek, 10. Šplíchal, 16. Bula, 23. Matoulek. Boříkovice – Žamberk B 1:6 (0:4). Branky: 11. Stránský – 2. a 85. Krejsa, 3. a 86. Chládek, 34. Táborský, 44. R. Kos. Kunvald – Dolní Třešňovec 2:3 (2:1). Branky: 13. Janoušek, 15. Moudrý – 25. Borovský, 78. a 83. Hajzler. Žichlínek B – Helvíkovice 0:3 (0:2). Branky: 18. Fencl, 39. L. Kos, 62. Kovanda.