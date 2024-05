/OKRESNÍ FOTBAL/ Je tady zápletka v nejvyšší okresní soutěži fotbalistů. Vedoucí Libchavy inkasovaly v Kerharticích vyrovnávací branku minutu před koncem a jejich náskok se ztenčil na čtyři body, protože druhá Dolní Dobrouč příležitost využila a ukázala, že v soutěži není zdaleka rozhodnuto. Ve III. třídě si upevnila vedoucí pozici jasným vítězstvím rezerva FC Jiskra 2008, nicméně boj o postup zde slibuje mimořádné drama. V závěru článku najdete výsledky okresních soutěží mládeže.

Rezerva FC Jiskra 2008 drží po 21. kole vedení ve III. třídě. | Foto: FC Jiskra 2008

Na atraktivní bitvu s lídrem tabulky se do Kerhartic (kde se bude v červnu hrát finále okresního poháru) přišlo podívat 220 fanoušků, kteří sledovali, kterak obětavě hrající domácí celek pohybující se v klidném středu tabulky v derby statečně čelí favoritovi. Ten se zásluhou kanonýra Petra Pavláka ujal krátce po změně stran vedení, ale v dalším průběhu ho nedokázal pojistit, což se mu nakonec vymstilo, neboť v 89. minutě skóroval hlavou po rohovém kopu kerhartický kapitán Tomáš Janota a body se dělily.

Dolní Dobrouč hrála o den později a pochopitelně vycítila příležitost, jak se k vedoucímu celku přiblížit. A nezaváhala, souboj s Brandýsem nad Orlici pro sebe rozhodla do poločasu a v celém zápase prokázala pověst nejlépe bránícího mužstva, když útočnou snahu soupeře úspěšně vynulovala.

Krajské fotbalové výsledky: Letohrad obral Ústí! Svitavy vyhrály v Libišanech

Velmi dobrou aktuální formou se prezentuje Žichlínek, který si nyní hladce poradil s Lichkovem. Byl to jeho pátý plný bodový zásah v řadě, navíc se ještě probil do finále poháru. O průběžnou třetí příčku se s ním dělí Sopotnice, domácí zápolení proti Řetové rozhodla ve svůj prospěch během prvního poločasu. Dařilo se rovněž choceňskému béčku, proti Rybníku se ovšem nic jiného než tři body nečekalo, domácí fotbalisté podstatně vylepšili výsledné skóre v úplném závěru. Sruby padly v Mistrovicích, kde do přestávky nabraly dvoubrankové manko a v sestavě bez nejlepšího střelce soutěže Lubomíra Myšáka dokázaly po přestávce stav pouze korigovat.

Na programu byl také souboj z okresního fotbalového podpalubí. A byl lehce kuriózní, protože tatenické béčko vedlo nad posledními Albrechticemi od první minuty, aby o hubený náskok v poslední minutě po proměněné penaltě Krystla přišlo. Pro Albrechtice se jednalo o premiérový jarní bod, ale remíza pochopitelně nijak extra nenedchla ani jedno z mužstev. Ze skupiny ohrožených celků si ostatně v tomhle dějství prakticky nikdo nepomohl.

Okresní přebor nebude „spát“ ani ve středu 8. května, kdy se od 17.30 předehrává utkání 14. kola Sruby – Lichkov.

21. KOLO: Kerhartice – Libchavy 1:1 (0:0). Branky: 89. Janota – 49. Pavlák. Mistrovice – Sruby 2:1 (2:0). Branky: 36. Bartoň, 43. Fajt – 60. T. Zavřel. Tatenice B – Albrechtice 1:1 (1:0). Branky: 1. P. Knápek – 90. Krystl z pen. Sopotnice – Řetová 2:0 (2:0). Branky: 2. Skalický, 37. Trejtnar. Žichlínek – Lichkov 5:1 (4:1). Branky: 2. Jániš, 13. Krejčiřík, 15. Stasiowski, 25. a 68. Doleček – 18. Merta. ČK: 0:1 (74. Kořínek). Dolní Dobrouč – Brandýs nad Orlicí 2:0 (2:0). Branky: 21. Marek, 45. Brabec. Choceň B – Rybník 5:1 (3:0). Branky: 16. Šabata, 21. vlastní (Tomeš), 36. Zamastil, 88. a 90. Kužma – 49. Dvořák.

Lídr III. třídy z Králík a Červené Vody si dojel pro bezpečné vítězství do Klášterce nad Orlicí, kde v jeho barvách úřadoval především čtyřgólový Miroslav Bednář. V popředí tabulky se ovšem pořádně „vaří voda“. Hráče žamberského béčka musí mrzet ztracené vítězství v Rudolticích, vyrovnávací branku inkasovaly v nastaveném čase. Verměřovicím ulehčil cestu k potřebné výhře nedisciplinovaný libchavský Pulkrábek, který se nechal vyloučit ve 12. minutě. Černou šňůru tří porážek ukončila Dolní Čermná, za skalp Kunvaldu může v azylu v Albrechticích děkovat především Martinu Bednářovi a jeho hattricku. Výhodou Čermné (a také pátého Černovíru) je, že mají o jeden odehraný zápas méně než jejich konkurence na prvních třech místech, takže se tady situace může ještě všelijak zamotat.

Ve středu 8. května je v nejnižší okresní soutěži na řadě předehrávka Libchavy B – Rudoltice.

21. KOLO: Verměřovice – Libchavy B 3:0 (1:0). Branky: 3. a 74. Ryšavý, 67. Kostelecký. ČK: 0:1 (12. Pulkrábek). Boříkovice – Helvíkovice 4:2 (4:1). Branky: 2., 8. a 25. z pen. Stránský, 43. Borovička – 26. a 80. Čada. ČK: 0:1 (59. Škorpil). Těchonín – Dolní Třešňovec 1:3 (1:3). Branky: 30. Černohous – 31. Borovský, 38. Netek, 39. Richtr. Rudoltice – Žamberk B 3:3 (1:1). Branky: 32. Tejkl, 76. vlastní (Bednařík), 90. + 1. Urban – 16. Hauptmann, 48. Plundra, 56. Miljevič. Klášterec nad Orlicí – FC Jiskra 2008 B 2:7 (2:2). Branky: 17. Preclík, 45. + 2. Nečas – 39., 54., 57. a 73. Mir. Bednář, 86. a 90. Krejsa, 37. Kos. Dolní Čermná – Kunvald 4:1 (3:1). Branky: 5., 22. a 45. Mar. Bednář, 75. Pecháček – 4. Kopecký. Černovír volný termín

Okresní soutěže mládeže

Soutěž bude pokračovat nadstavbovými skupinami o 1. – 4. a 5. – 8. místo.