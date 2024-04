/OKRESNÍ FOTBAL/ Šest bodů. Taková zůstává po 20. kole mezera mezi vedoucími Libchavami a druhou Dolní Dobroučí na špici nejvyšší okresní soutěže fotbalistů. Libchavy zvládly těžký duel ve Srubech, jejich rival nasázel půltucet posledním Albrechticím. Ve III. třídě se v každém dějství odehrávají pozoruhodné věci, její čelo aktuálně obsazují B týmy FC Jiskra 2008 a Žamberku. V závěru článku najdete aktuální výsledky a tabulky okresních mládežnických soutěží.

Libchavští fotbalisté. | Foto: FB TJ Sokol Libchavy

Libchavský lídr po většinu čas kormidloval střetnutí ve Srubech ku svému prospěchu, ještě na začátku 85. minuty vedl o tři góly a zdálo se, že se v poklidu dohraje. Domácí však mají ve svém středu Lubomíra Myšáka a ten se postaral o pořádnou zápletku, když rychle „slepil“ dva zásahy a soupeře tím pořádně „poškádlil“. Tři body však favoritovi před tyhle komplikace zůstaly a další krok směrem ke splnění svého cíle si může odškrtnout. Nemohl však reálně očekávat, že by navýšil svůj náskok, to by musel konkurent z Dolní Dobrouče zaváhat na trávníku posledních Albrechtic a k tomu bylo na hony daleko, hosté si suverénně dokráčeli pro hladké vítězství.

Pořadí na dalších místech se znovu přesypalo, bodové rozdíly jsou minimální. Dobrou formu potvrdil Žichlínek, Dolečkova přesná trefa mu zajistila cennou výhru v Brandýse nad Orlicí. Venku se zadařilo rovněž Sopotnici, která brala výhru na půdě Lichkova, a Kerharticím. Ty nasměroval k úspěchu v Rybníku Roman Kopeček, po hodině hry se prosadil dvakrát v rozmezí tří minut.

Krajské fotbalové výsledky: Derby pro Svitavy, první Zámrsk nestačil na Jablonné

Na chvostu tabulky se pomalu odděluje nejslabší trojice. Z nejhoršího se nyní posunula Řetová, její vítězství nad choceňským béčkem má opravdu vysokou hodnotu (jediné vítězství domácího mužstva ze sedmi víkendových duelů…) Remíza, kterou tatenická rezerva uhrála v Mistrovicích, není sama o sobě k zahození, nesmí však zůstat dlouho osamocena, mají-li být její záchranářské naděje uskutečnitelné. Ještě hůře jsou na tom zmíněné Albrechtice, které čekají na vítězství od srpna minulého roku, a třetím do party kritický ohrožených celků je o víkendu rovněž neúspěšný Rybník. Vzhledem k tomu, že v I. B třídě praská větev pod Sloupnicí, je jasné, že dolů půjdou určitě dva poslední týmy.

20. KOLO: Rybník – Kerhartice 2:3 (0:1). Branky: 58. Petran, 71. Klazar z pen. - 23. Fischer, 60. a 62. Kopeček. Sruby – Libchavy 2:3 (0:1). Branky: 85. a 88. Myšák – 30. a 67. Boštík, 55. Batrla. Mistrovice – Tatenice B 2:2 (1:1). Branky: 39. Krejčí z pen., 65. Rada – 26. Šembera, 84. Štrbík. Lichkov – Sopotnice 1:2 (0:1). Branky: 50 Merta z pen. – 20. Macek, 66. Voleský. Albrechtice – Dolní Dobrouč 0:6 (0:3). Branky: 35. a 71. Řehák, 46. a 78. Marek, 38. Matějíček, 43. M. Falta. Řetová – Choceň B 2:0 (2:0). Branky: 22. Chadima, 24. Pavlásek. Brandýs nad Orlicí – Žichlínek 0:1 (0:1). Branka: 40. Doleček.

V okresní trojce je po pár kolech všechno naruby. Půlmistr z Dolní Čermné zabředl po nechvalně známém zápase s Černovírem do krize, kterou prohloubil jasnou porážkou v Žamberku. Tamní béčko se díky tomu rázem vyhouplo na postupové místo hned za rezervu FC Jiskra 2008. Ta se tentokrát na výhru pořádně nadřela, houževnaté Rudoltice však nakonec díky jedinému přesnému zásahu Remiáše udolala a upevnila si výsadní pozici. Velký výpadek postihl Verměřovice, „Turci“ výsledkově vyhořeli v Dolním Třešňovci. A mezi postupové kandidáty je nutno vážně připočítat rovněž Černovír, který smetl sedmi góly Klášterec a má minimální ztrátu na čelo tabulky.

20. KOLO: Helvíkovice – Libchavy B 3:1 (2:0). Branky: 13. a 42. Kovanda, 85. Čada – 56. Kolář. Kunvald – Těchonín 5:1 (2:0). Branky: 36. a 85. Vanický, 63. a 88. Křen, 7. Janoušek – 71. Dunas. FC Jiskra 2008 – Rudoltice 1:0 (1:0). Branka: 12. Remiáš. Černovír – Klášterec nad Orlicí 8:0 (5:0). Branky: 8., 52. a 57. Ježek, 29., Bechynka, 30. Saletnik, 32. Petscher, 42. Hartman, 75. Svatoš. Dolní Třešňovec – Verměřovice 5:1 (2:0). Branky: 8. a 75. Mizerák, 26. Borovský, 72. Štarman z pen., 90. Pšondr – 88. Pražák z pen. ČK: 1:0 (82. Miko). Žamberk B – Dolní Čermná 5:1 (3:0). Branky: 20. Plundra, 25. a 34. Pavelka, 52. Derka, 65. Anikieiev – 69. Slodičák. ČK: 0:1 (74. Pecháček). Boříkovice volný termín.

Okresní soutěže mládeže

Dorostenecká soutěž bude od 11. května pokračovat finálovými skupinami.