/OKRESNÍ FOTBAL/ Hotovo, vymalováno. Fotbalisté Libchav jsou šampióny nejvyšší okresní fotbalové soutěže pro sezonu 2023/2024! To, k čemu se schylovalo po celou dobu, se v neděli 2. června dočkalo svého stylového potvrzení. Libchavští zvítězili rozdílem třídy na hřišti druhé Dolní Dobrouče a v závěrečných dvou kolech je z nejvyššího stupínku nemůže nikdo vystrnadit. Zato ve III. třídě bude o dvě „vstupenky“ do přeboru ještě pořádná mela, neboť všichni uchazeči o postup o víkendu uspěli. V závěru článku najdete aktuální výsledky soutěží mládeže.

Je to tam! Libchavy po vítězství v Dolní Dobrouči slaví okresní přebornický titul. | Foto: TJ Sokol Libchavy

Tým z Dolní Dobrouče, pokud chtěl ještě zdramatizovat boj o první místo, měl před sebou jediný úkol: vyhrát. Jenže tyhle plány se mu zbortily během úvodní čtvrthodiny, kdy libchavská dvojice Batrla – Pavlák zajistila svému mužstvu dvougólový náskok. To byl pro domácí „úder na solar“, ze kterého se jen těžko vzpamatovávali. Navíc jim nevyšel ani nástup do druhého poločasu, Petr Pavlák přidal po pár minutách třetí zásah a v Libchavách se pomalu mohlo začít chladit šampaňské… Svoje si k výsledku ještě řekl i druhý hostující kanonýr Richard Ráb a očekávaný tahák jara skončil daleko jednoznačněji, než se čekalo. Libchavy se po roce vrátí zpátky do krajské I. B třídy a nutno konstatovat, že vzhledem k průběhu celé sezony zcela zaslouženě. Byť se nevyvarovaly dílčích zaváhání, tak v celkovém pohledu byla jejich převaha patrná.

Hodně živo bylo o víkendu rovněž na opačném pólu tabulky. Připomeňme, že z tria Rybník, Albrechtice, Tatenice B půjdou dva týmy dolů a nad propadlištěm stojí především Rybník, pod nímž praská větev. V existenční bitvě na půdě tatenického béčka dostáli hosté svoji nelichotivé pověsti nejhoršího útoku soutěže a protože soupeř deset minut před koncem cestu do sítě našel, propadl se Rybník na úplný chvost tabulky, odkud mu pomůže jen zázrak. Tatenickým hubená výhra aktuálně pomohla ze sestupové pozice, ale žádná jistota to není, protože se současně nebývale rozstřílely Albrechtice. Ty nasázely půltucet gólů Lichkovu a takový počin tamní příznivci hodně dlouho nepamatují. Karty jsou tak v záchranářské přetahované nadále otevřené.

Z dalších utkání stojí za zmínku třeba to v Brandýse nad Orlicí, kde by snad nebylo až tak pozoruhodné vítězství domácího celku nad rivalem ze Srubů, jako skutečnost, že všechny tři jeho góly padly z pokutových kopů, ten rozhodující minutu před koncem. Podobný příběh se psal také v Mistrovicích, v tomto případě pomohly hostitelům ke třem bodů dvě proměněně penalty. Zajímavý obrat zrežírovalo choceňské béčko v Sopotnici, po dvaceti minutách tam prohrávalo 0:2, ale dvojice Vatrala – Šabata potom rázně otočila kormidlem. Spokojenost panovala v Žichlínku, domácí potěšili svoje fanoušky čtyřmi nastřílenými góly do sítě Kerhartic a hladkým vítězstvím.

25. KOLO: Mistrovice – Řetová 3:2 (0:1). Branky: 56. z pen. a 67. z pen. Krejčí, 78. Peřina – 4. Chadima, 85. Berky. Žichlínek – Kerhartice 4:0 (2:0). Branky: 30. Zahradník, 44. Stasiowski, 71. vlastní (Pirkl), 83. Zemach. Sopotnice – Choceň B 2:4 (2:2). Branky: 10. Vítek z pen., 20. Voleský – 29. a 34. Vatrala, 73. a 79. Šabata. Tatenice B – Rybník 1:0 (0:0). Branka: 81. R. Knápek. Albrechtice – Lichkov 6:1 (4:1). Branky: 15., 32. a 53. Faltus, 4. Mareš, 37. Kollert z pen., 90. Krystl – 42. Bula. Brandýs nad Orlicí – Sruby 3:2 (2:1). Branky: 15. Kudrna z pen., 44. z pen. a 89. z pen. Novotný – 21. Nováček, 82. Myšák. Dolní Dobrouč – Libchavy 0:4 (0:2). Branky: 7. Batrla, 11. a 49. Pavlák, 64. Ráb.

Čtyři uchazeči o dvě postupová místa ve III. třídě zůstávají, víkendové kolo na tom nic nezměnilo. Ovšem Verměřovice, byť nyní vybojovaly těsné vítězství v Rudolticích, musí spoléhat na zaváhání konkurentů, neboť na rozdíl od nich budou hrát už pouze jednou. Dolní Čermná si nyní hladce poradila s nedisciplinovaným soupeřem z Těchonína, ani rezerva FC Jiskra 2008 neměla s Helvíkovicemi větší problémy. Ty dlouho nemělo ani žamberské béčko na půdě Černovíru, po hodině hry vedlo v Ústí nad Orlicí 4:0, ale potom si začalo zahrávat s ohněm a hazardovat s výsledkem. Domácí poskládali do rozmezí 60. a 78. minuty tři góly, najednou byli v kontaktu a druhý tým tabulky si po závěrečném hvizdu zhluboka oddechl. V následujícím kole je mimo jiné na pořadu tahák mezi Žamberkem a FC Jiskra 2008, což bude v napínavé postupové přetahované jedno z klíčových měření sil.

25. KOLO: Boříkovice – Kunvald 7:2 (2:1). Branky: 38. Moravec, 44., 47. a 57. Stránský, 66. a 74. Švéda, 85. Glaser – 22. a 81. Křen. ČK: 0:1 (65. Krejsa). Černovír – Žamberk B 3:4 (0:3). Branky: 60. Saletnik, 66. Petscher, 78. Ježek – 2. Chládek, 7. a 9. Pavelka, 57. Plundra. Klášterec nad Orlicí – Libchavy B 2:5 (0:2). Branky: 74. Fišer, 82. Hebr – 13. Řehák, 19. Diblík, 51. Kletečka, 72. a 89. Abrahám. FC Jiskra 2008 B – Helvíkovice 5:0 (4:0). Branky: 16. a 38. Bednář, 23. Wawrzyczek, 30. Ščambura, 76. Ďuriš. Rudoltice – Verměřovice 0:1 (0:0). Branka: 65. J. Sklenář. Dolní Čermná – Těchonín 7:1 (3:1). Branky: 10., 41. a 56. Bednář, 11. a 50. Pecháček, 64. Mikula, 87. Formánek – 32. Macek. ČK: 0:2 (60. Mareš, 68. Macek).

Okresní mládežnické soutěže