/OKRESNÍ FOTBAL/ Nic nového pod sluncem není na čele nejvyšší okresní fotbalové soutěže mužů, neboť vedoucí Libchavy zvítězily rozdílem třídy v Žichlínku. Jejich nejvážnějším konkurentem se v tuto chvíli jeví být Dolní Dobrouč. Ve III. třídě narazily vedoucí Verměřovice v Dolní Čermné. V závěru článku najdete aktuální výsledky okresních soutěží mládeže.

Žichlínek vs. Libchavy. | Foto: FB TJ Sokol Libchavy

Není to tak dávno, co spolu Žichlínek a Libchavy bojovaly v krajské I. B třídě. Teď oba kluby propadly do okresu a jejich vzájemný střet byl možná až nečekaně jednoznačnou záležitostí vedoucího celku tabulky. Hosté zápas fakticky rozhodli do poločasu, po změně stran si ještě elitní kanonýr přeboru Richard Ráb vylepšil svoje úctyhodné konto hattrickem.

Také Dolní Dobrouč vyprovodila soupeře půltuctem branek, v tomto případě se jednalo o Rybník a čtyřmi trefami se přitom zaskvěl Leoš Marek. Mezi prvním a druhým celkem tabulky jsou aktuálně tři body rozdílu a v sobotu 21. října se utkají ve vzájemném souboji na libchavském pažitu. A klidně se může jednat o jedno z rozhodujících utkání nejen podzimu, ale i celého soutěžního ročníku.

V Mistrovicích se na duelu s nováčkem z Lichkova sešlo na dvě stě fanoušků a po závěrečném hvizdu všichni tleskali jedinému muži. Domácí Dominik Stejskal totiž přesvědčivé vítězství svého celku zařídil prakticky sám, vstřelil všech pět branek a takový počin vídáme i na okresní úrovni jen velice zřídka. Navíc vše stihl v rozmezí 14. a 55. minuty. Klobouk dolů!

Jinou cestou na to šel Brandýs nad Orlicí, o jeho pět tref se postaralo pět různých střelců, výsledek však byl velmi podobný, tedy suverénní vítězství v Albrechticích a tím i posun na průběžné čtvrté místo.

TOP střelci OP: Ráb (Libchavy) 21, Myšák (Sruby) 16, Marek (Dolní Dobrouč) 12, Stejskal (Mistrovice) 11.

Dělba bodů v Chocni nejvíce potěšila ostatní adepty na umístění ve špici tabulky. Sruby poslal na Parapleti do vedení „šatnářem“ v samotném závěru prvního poločasu kanonýr Lubomír Myšák, po změně stran se o rychlé vyrovnání postaral Lukáš Kulhánek a vícekrát smírné skóre nedoznalo změny. Druhá remíza tohoto kola se zrodila v Sopotnici, domácí hráči v tomto případě neudrželi těsný náskok a dovolili soupeři z Kerhartic srovnat krok.

Utkání v Tatenici zůstalo nedohráno, rozhodčí Mitlener ho v 78. minutě za stavu 1:3 ve prospěch hostů z Řetové po dohodě s kapitány a vedoucími družstev předčasně ukončil poté, co se vážně zranil domácí hráč Martin Doležal a musel být ze stadion odvezen záchrannou službou do nemocnice. Další postup ohledně zápasu je v gesci Sportovně-technické komise OFS Ústí nad Orlicí.

11. KOLO: Mistrovice – Lichkov 5:2 (3:1). Branky: 14., 28., 45., 52. a 55 z pen. Stejskal – 40. Matoulek, 89. Vítek. Albrechtice – Brandýs nad Orlicí 0:5 (0:3). Branky: 30. Vlk, 32. Bartoš, 39. Buben, 49. Vrabec, 54. Kudrna. Choceň B – Sruby 1:1 (0:1). Branky: 55. Kulhánek – 45. + 1. Myšák. Dolní Dobrouč – Rybník 6:0 (4:0). Branky: 2. I. Matějíček, 6., 20., 38. a 52. Marek, 55. M. Falta. Sopotnice – Kerhartice 1:1 (0:0). Branky: 51. Lehký – 73. Flídr. Žichlínek – Libchavy 2:6 (1:4). Branky: 8. Zemach, 52. Holeček – 20., 65. a 86. Ráb, 28. Pavlák, 39. Batrla, 45. Šrom.

Tatenice B – Řetová 1:3 (0:0) – nedohráno. Branky: 62. Hubálek – 54. a 72. Müller, 61. Vaňous. Utkání bylo v 78. minutě předčasně ukončeno.

Šlágr kola ve III. třídě se hrál v Areálu zdraví v Dolní Čermné a domácí fotbalisté k potěše svých příznivců otočili ve druhém poločase dvěma góly v rozmezí čtyř minut dramatický zápas s vedoucími Verměřovicemi a postarali se tak o zauzlení situace v popředí tabulky. „Turci“ přes porážku nadále vedou, ovšem jak Dolní Čermná, tak Helvíkovice, které nyní „vyprášily“ poslední Těchonín, jsou sice o tři body zpět, ale současně mají o jeden odehraný duel méně.

TOP střelci III. třídy: Čada (Helvíkovice) 14, Hynek (Verměřovice), Kovanda (Helvíkovice) a Bednář (Dolní Čermná (10).

Výhra Dolní Čermné byla jediným tříbodovým zápisem pro domácí celky v tomto kole, jinak se nebývale dařilo hostujícím týmům a třeba rezerva FC Jiskra 2008 ozdobila skalp Černovíru dokonce nastříleným půltuctem branek.

11. KOLO: Klášterec nad Orlicí – Dolní Třešňovec 1:1 (0:1). Branky: 81. Hebr – 2. Borovský. Černovír – FC Jiskra 2008 B 1:6 (0:3). Branky: 61. Zahradník – 15. a 27. Hnátnický, 82. a 86. z pen. Pasker, 1. Dvořáček, 62. Vágner. Dolní Čermná – Verměřovice 3:2 (1:2). Branky: 33. a 52. Bednář, 56. Pecháček – 20. Ryšavý, 45. Hynek. ČK: 0:1 (90. Hynek). Boříkovice – Žamberk B 0:2 (0:1). Branky: 1. a 60. J. Juška. Těchonín – Helvíkovice 2:7 (1:1). Branky: 18. a 89. z pen. Černohous – 35., 52., 67. a 77. Kovanda, 61. Čada, 84. Musil, 87. P. Huška. Rudoltice – Libchavy B 1:3 (1:1). Branky: 5. J. Knápek – 24. Kletečka z pen., 68. a 78. Němeček. Kunvald volný termín.

Okresní soutěže mládeže