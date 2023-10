/OKRESNÍ FOTBAL/ Nasadí vedoucí Libchavy k trháku, nebo Dolní Dobrouč jejich náskok na čele okresního přeboru zlikviduje a situace v popředí tabulky najde novou zápletku? To byla hlavní otázka před magnetem regionálního mistrovského víkendu. Správnou odpovědí se ukázala být první varianta. Ve III. třídě se také děly zajímavé věci a do jejího čela se posunula Dolní Čermná. V závěru článku najdete jako obvykle aktuální výsledky okresních soutěží mládeže.

TJ Sokol Libchavy vs. FK Dolní Dobrouč. | Foto: FB TJ Sokol Libchavy

Bitva na libchavském pažitu nabídla, co se skóre týče, dva rozdílné poločasy. Hosty poslal v prvním poločase do vedení Pavel Tomášek a bylo na domácích fotbalistech, aby hledali patřičnou reakci. Našli ji a konkrétně to byli jejich osvědčení kanonýři Petr Pavlák s Richardem Rábem, kteří se po obrátce postarali o obrat. Stav 2:1 se v napínavé koncovce nezměnil, co se naopak změnilo, to byl počet hráčů na hrací ploše, neboť hostující Petr Falta viděl za urážku asistenta rozhodčího červenou kartu. Libchavy tak uspěly ve velmi náročné zkoušce a odskočily soupeři na rozdíl šesti bodů. Třetí jsou nyní o další bod zpět Mistrovice, které si odvezly plný ranec bodů z Řetové.

Krajské fotbalové výsledky: Ústí vyhrálo i v Hlinsku a nadále vévodí divizi C

Jako velmi cennou nutno označit výhru Žichlínku v Kerharticích, a to především z toho důvodu, že hosté hráli od 62. minuty v deseti. V početním oslabení však neumožnili rivalovi vyrovnat, naopak sami v koncovce podtrhli pro sebe příznivý výsledek. Choceňské béčko naplnilo předpoklady v duelu se Sopotnicí a v tomto případě jim půlhodinová výhoda jednoho muže v poli výrazně pomohla. Po druhé žluté kartě hostujícího Pánika Choceňští dvěma góly pojistili vítězství. Drama do úplného finiše sledovala slušná divácká kulisa ve Srubech, kde kanonýr Lubomír Myšák zajistil domácím vedení po deseti minutách hry a to potom drželi do posledních vteřin. Drželi, ale neudrželi, nastavovalo se šest minut a v čase 90.+6 se brandýský Kudrna postaral o vyrovnání.

Na chvostu tabulky není po tomto kole nic extra nového, což je dáno tím, že ve vzájemných střetech týmů z podpalubí se rodily remízy. Rybník se rozešel s tatenickým béčkem bez gólů, pro hosty to mimochodem byl teprve třetí podzimní zápas, v němž dokázali bodovat. To v Lichkově góly padaly, zejména v závěrečné čtvrthodině a také zde byla výsledkem přestřelky s Albrechticemi nicneřešící plichta. Domácí mohou za bod děkovat Janu Matoulkovi, který osvědčil pevné nervy při exekuci pokutových kopů, na výhru to však nestačilo, hosté vyrovnali minutu před koncem.

TOP střelci OP: Richard Ráb (Libchavy) 22, Lubomír Myšák (Sruby) 17, Leoš Marek (Dolní Dobrouč) a Dominik Stejskal (Dolní Dobrouč) 12.

A ještě jedna důležitá zpráva z okresního fotbalového dění. Utkání Tatenice B – Řetová, které bylo v minulém kole předčasně ukončeno kvůli vážnému zranění hráče, se nebude opakovat. STK OFS Ústí nad Orlicí potvrdila na základě dohody klubů výsledek v čase ukončení zápasu (1:3) jako platný a v této podobě byl zapsán do tabulky okresního přeboru II. třídy.

12. KOLO: Řetová – Mistrovice 1:3 (0:1). Branky: 80. Vaňous – 14. D. Stejskal, 71. Krejčí, 89. Rada. Sruby – Brandýs nad Orlicí 1:1 (1:1). Branky: 10. Myšák – 90. + 6. Kudrna. Libchavy – Dolní Dobrouč 2:1 (0:1). Branky: 55. Ráb, 70. Pavlák – 23. Tomášek. ČK: 0:1 (89. P. Falta). Choceň B – Sopotnice 3:0 (1:0). Branky: 27. Synek, 66. Netolický, 71. Kulhánek. ČK: 0:1 (60. Pánik). Lichkov – Albrechtice 2:2 (0:0). Branky: 48. z pen. a 84. z pen. Matoulek – 76. Faltus, 89. Matějík. ČK: 1:0 (90. Šplíchal). Kerhartice – Žichlínek 1:3 (1:2). Branky: 15. Kopeček – 34. a 87. Zahradník, 39. Tesař. ČK: 0:1 (62. J. Falta). Rybník – Tatenice B 0:0 (0:0).

Pozoruhodné výsledky nabídlo další dějství okresní III. třídy. Předpokládaní favorité totiž nečekaně klopýtali. Verměřovice nezvládly na domácí půdě přestřelku s Rudolticemi, hosté strhli zápas na svoji stranu v 87. minutě. Ještě hůře dopadly Helvíkovice, ty šly sice do vedení po necelých pěti minutách hry, jenže ve druhém poločase se rezerva FC Jiskra 2008 střelecky nebývale probudila a soupeř se nestačil divit. A tak se nejvíce smála Dolní Čermná, která se s posledním Těchonínem také docela natrápila, ale očekávané tři body brala a dostala se díky skóre a se zápasem k dobru na první místo.

TOP střelci III. třídy: Michal Čada (Helvíkovice) 15, Martin Bednář (Dolní Čermná), Jaroslav Kovanda (Helvíkovice) a Michal Hynek (Verměřovice) 10.

12. KOLO: Kunvald – Boříkovice 2:1 (0:1). Branky: 76. a 83. z pen. Moudrý – 9. Moravec. Verměřovice – Rudoltice 3:4 (1:2). Branky: 26. Ryšavý z pen., 68. vlastní (Faltus), 80. Krulikovský – 18. a 23. Knápek, 78. Rek, 87. Lichtenberk. Těchonín – Dolní Čermná 1:3 (1:1). Branky: 25. Budiš – 31. a 52. Hyhlík, 63. Pecháček. Helvíkovice – FC Jiskra 2008 B 1:5 (1:1). Branky: 5. Čada z pen. - 32. Pasker, 50. Zach, 70. Baranowski, 72. Bednář, 83. Hnátnický. Žamberk B – Černovír 4:4 (1:1). Branky: 30. Táborský, 49. Hauptmann, 53. Chládek, 73. Miljevič – 12., 56. a 90. + 3. Petscher, 72. Pluskal. Libchavy B – Klášterec nad Orlicí 7:0 (5:0). Branky: 4., 5. a 39. Martinák, 32. Kletečka, 35. Ráb, 72. Barkóci, 80. Boštík. Dolní Třešňovec volný termín.

Okresní soutěže mládeže