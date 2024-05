/OKRESNÍ FOTBAL/ Beze změny. Čtyřbodový zůstává rozdíl mezi vedoucími Libchavami a druhou Dolní Dobroučí na špici tabulky nejvyšší okresní soutěže fotbalistů. Výhry obou favoritů se o víkendu nerodily snadno, ale překvapení nenastalo. Novým lídrem „trojky“ je žamberské béčko, které využilo faktu, že doposud první rezerva FC Jiskra 2008 si vybrala volný los. V každém případě boj o postup tady slibuje mimořádné drama. V závěru článku najdete výsledky okresních soutěží mládeže.

Fotbalisté TJ Sokol Verměřovice. | Foto: archiv klubu

Dobroučský celek dostal svého konkurenta v boji o první místo pod tlak sobotním vítězstvím v Lichkově, o kterém rozhodl dvěma zásahy do poločasu a po změně stran nepřipustil výsledkové komplikace. Libchavy nastoupily ke svému duelu v neděli a bylo na nich, aby našly odpověď. A skutečně ji našly, byť to tedy bylo s pořádnými nervy a „o vlásek“. Více než dvě stovky diváků pozvolna obcházely mrákoty, protože po 87 minutách hry svítilo na tabuli smírné skóre 1:1. Co by to znamenalo pro průběžnou tabulku, to není potřeba dlouze popisovat, nicméně žádná pohroma se nekonala. Přišla totiž penalta, kterou proměnil Radim Žídek, v nastaveném čase přidal ještě pojistku Richard Ráb a favorit tedy „v hodině dvanácté“ urval svoji šestnáctou výhru v sezoně.

Další díl této přetahované je na pořadu příští týden a na Libchavy čeká velmi těžká práce, protože nastoupí k sousedskému derby na půdě průběžně třetí a na jaře dobře hrající Sopotnice (Dolní Dobrouč hostí Řetovou).

TOP střelci okresního přeboru: Myšák (Sruby) 32, Ráb (Libchavy) 24, Marek (Dolní Dobrouč) 23, Pavlák (Libchavy) 22.

Nabízí-li bitva o postup do I. B třídy pořád zajímavou zápletku, tak záchranářské boje nebudou ve zbývajících pěti kolech už vůbec pro slabé povahy. Aktuálně se tam totiž tři týmy porovnaly na jedenácti bodech a připomeňme, že dva z nich stoprocentně zamíří o soutěž níže. „Národní svátek“ zažili hráči a fanoušci v Albrechticích, kterým Jarmil Svoboda v 72. minutě vystřelil výhru, tedy něco, co naposledy poznali 12. srpna minulého roku! Tak dlouho trvalo, než se albrechtickou kabinou znovu rozezněl vítězný pokřik. A že to bylo zrovna proti silným Mistrovicím, to byla věc vpravdě nečekaná. A domácí tým díky tomu dokonce po velmí dlouhém čase opustil poslední flek, kam se vinou horšího skóre nově sesunul Rybník. Ten „zazdil“ zápas proti Sopotnici katastrofálním nástupem, dvoubrankové manko nabral během necelých osmi minut. Třetím ze skupiny akutně ohrožených je tatenické béčko a to nemělo v Brandýse nad Orlicí nárok, nafasovalo tam do své sítě půltucet branek.

Dva zápasy, šest bodů, brankový poměr 10:0, kdyby jim to takhle šlo trvaleji, nacházely by se Sruby určitě ve vyšších tabulkových patrech. Což se neděje, nicméně středeční kanonáda v předehrávce proti Lichkovu a následná přesvědčivá výhra nad nebezpečnými Kerharticemi se zařadí k tomu pozitivnějšímu, co tenhle mančaft v sezoně svým fanouškům nabídl. A za zmínku stojí také těsná výhra Řetové nad Žichlínkem, pro domácí výběr to znamená, že se posunul přece jen „na distanc“ od pásma kritického ohrožení.

22. KOLO: Lichkov – Dolní Dobrouč 0:2 (0:2). Branky: 21. M. Falta, 34. Václavek. Albrechtice – Mistrovice 1:0 (0:0). Branka: 72. Svoboda. Rybník – Sopotnice 0:2 (0:2). Branky: 3. Skalický z pen., 8. Macek. Sruby – Kerhartice 3:0 (2:0). Branky: 8. Koukol, 23. Myšák, 82. Kulhavý. Libchavy – Choceň B 3:1 (1:1). Branky: 8. Boštík, 88. Žídek z pen., 90. + 3. Ráb – 38. Šabata. Řetová – Žichlínek 2:1 (1:1). Branky: 25. Müller, 85. Nikieienko – 35. Stasiowski. Brandýs nad Orlicí – Tatenice B 6:0 (4:0). Branky: 1. a 10. Buben, 14. a 41. Brzybohatý, 69. Kolář, 83. Kudrna.

14. KOLO – PŘEDEHRÁVKA: Sruby – Lichkov 7:0 (5:0). Branky: 6., 30. a 37. Šeda, 10., 52. a 53. Myšák, 44. Koukol.

TOP střelci III. třídy: Čada (Helvíkovice) 24, Bednář (Dolní Čermná) 21, Moudrý (Kunvald) 16, R. Pecháček (Dolní Čermná) a Pasker (FC Jiskra 2008 B) 15.

Vedoucí tým okresní III. třídy z Králík a Červené Vody měl volno, což byla pochopitelně výzva pro všechny pronásledovatele, aby zaútočili na jeho pozici. A béčko Žamberka ji přijalo, ačkoli, pravda, souboj proti Klášterci nebyl z těch nejnáročnějších a domácí „sfoukli“ soupeře do poločasu. Dostali se tím o bod do čela tabulky. Nezaváhali ovšem ani další postupoví adepti. Verměřovice ve druhém poločase obrátily duel s Helvíkovicemi, a to i díky tomu, že Marek Pražák se po vlastenci v prvním části hry trefil po pauze i do správné sítě. Skóre otáčela rovněž Dolní Čermná, což se jí v Dolním Třešňovci povedlo ještě do přestávky a svoji roli potom měla usnadněnou tím, že soupeř musel do deseti. Kontakt na čelo pořadí ztratil Černovír a příčinou byla skutečnost, že nedokázal ubránit Erika Borovičku, který hattrickem zajistil plný bodový zisk Boříkovicím.

22. KOLO: Kunvald – Rudoltice 1:1 (1:1). Branky: 43. Moudrý – 5. Chlebníček. Helvíkovice – Verměřovice 1:3 (1:0). Branky: 16. vlastní (Pražák) – 49. Ryšavý, 71. Pražák, 80. Chuluuntsetseg Davaajau. Žamberk B – Klášterec nad Orlicí 4:0 (4:0). Branky: 19. Janata, 26, Kořán, 34. a 41. Kmoch. Libchavy B – Těchonín 2:0 (1:0). Branky: 34. Barkóci, 86. vlastní (Dušek). Černovír – Boříkovice 2:3 (1:1). Branky: 40. Kalousek, 64. Novák z pen. - 11., 48. a 82. Borovička. Dolní Třešňovec – Dolní Čermná 1:5 (1:3). Branky: 15. Borovský – 25. T. Pecháček, 28. a 44. R. Pecháček, 72. Engl, 87. Bednář. ČK: 1:0 (54. Borovský). FC Jiskra 2008 B volný termín.

24. KOLO – PŘEDEHRÁVKA: Libchavy B – Rudoltice 3:0 (0:0). Branky: 55. z pen. a 70. Kletečka, 74. Provazník.

Okresní mládežnické soutěže