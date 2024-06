/OKRESNÍ FOTBAL/ Předposlední dějství nejvyšší okresní fotbalové soutěže nemohlo nic změnit na libchavském triumfu, okresní přeborník mohl domácí duel s tatenickým béčkem využít k oslavám titulu, které si všichni přítomní vychutnali naplno. Prakticky jasno je také o sestupujících – dolů jde Rybník a spolu s ním s největší pravděpodobností Albrechtice. Přetahovaná o postupové pozice v „trojce“ zná první úspěšný tým, jímž je béčko Žamberka, o vítězi se však rozhodne teprve v posledním kole. V závěru článku najdete aktuální výsledky okresních soutěžích mládeže.

Úkol splněn, euforie na místě. Fotbalové Libchavy slavily. | Foto: FB TJ Sokol Libchavy

Libchavští fotbalisté celkem pochopitelně mysleli ze všeho nejvíce na oslavy, takže byli k tatenické rezervě poměrně milosrdní, nicméně svoje jubilejní dvacáté vítězství v ročníku díky dvěma trefám po změně stran zapsali. A s více než dvěma stovkami fanoušků potom mohli slavit přebornický primát a zasloužený návrat do vod krajských soutěží. Pozice vicemistra náleží Dolní Dobrouči, která předvedla pozoruhodný výkon v Kerharticích, do rozmezí 13. a 34. minuty (!) poskládala pět gólů a nebylo co řešit.

Krajské fotbalové výsledky: Střelecké hody v přeboru, Přelouč dala třináct gólů

O víkendu zhasla poslední rybnická naděje na spásu, porážka s Mistrovicemi posílá celek z Českotřebovska neodvratně do III. třídy. Nelze se divit, protože tým, který v průměru nedává ani gól na zápas, nemůže v žádné soutěži obstát… Albrechtice rozfoukaly pověstný plamínek v prvním poločase v Řetové, jenže dvoubrankový náskok po změně stran nedokázaly udržet, když mimo jiné doplatily na vyloučení kapitána Faltuse za urážku rozhodčího. A tak mají nyní na dvanácté tatenické béčko tři body ztrátu, při rovnosti vzájemných zápasů (0:0 – 1:1) o devět bodů horší skóre a ze sestupové příčky jim tak v závěrečném dějství může pomoci jen málo reálný zázrak.

26. KOLO: Řetová – Albrechtice 4:2 (0:2). Branky: 48. Chadima, 57. Voleský, 66. Plačko, 76. Kolář – 12. Mareš, 16. Faltus. ČK: 0:1 (66. Faltus). Choceň B – Žichlínek 2:1 (0:1). Branky: 73. Šabata, 78. Mencák – 31. Krejčiřík. Rybník – Mistrovice 2:4 (1:2). Branky: 11. Jar. Novotný, 89. Petran – 12., 74. a 83. D. Stejskal, 44. Rada. ČK: 1:0 (79. Jan Novotný). Libchavy – Tatenice B 2:0 (0:0). Branky: 67. Šrom, 74. Batrla. Kerhartice – Dolní Dobrouč 0:5 (0:5). Branky: 21. a 34. M. Falta, 19. a 23. Řehák, 13. Felgr. Lichkov – Brandýs nad Orlicí 1:3 (1:2). Branky: 3. Merta – 25. a 84. Buben, 30. Hanzl. Sruby – Sopotnice 0:4 (0:2). Branky: 43. a 85. Skalický, 37. Špaček, 70. Trejtnar.

Ve III. třídě známe první postupující mužstvo, okresní přebor si v příštím ročníku zahraje béčko Žamberka. V přímém duelu o první místo si na domácím trávníku přesvědčivě poradilo s rezervou FC Jiskra 2008 a horší než druhé nemůže za žádných okolností skončit. Druhá vstupenka do vyšší třídy se ještě vznáší ve vzduchu, veškeré trumfy v rukách však drží fotbalisté z Králík a Červené Vody, k jistotě postupu jim stačí v posledním kole uhrát alespoň bod proti Kunvaldu.

Verměřovice jsou na tom sice bodově stejně a dokonce mají v porovnání s FC Jiskra lepší vzájemnou bilanci, jejich zásadním problémem však je, že jim jaksi došly zápasy, o příštím víkendu mají volný termín a svoje konto nemohou nikterak vylepšit. Reálné postupové šance pohřbila o víkendu Dolní Čermná, když v Helvíkovicích začala příliš pozdě finišovat a neodvrátila nečekanou porážku. V základní sestavě domácích nastoupilo deset borců, jejich ročník narození začínal číslicemi 197…, a osmnáctiletý mladík Josef Brandejs. A jeho dva zásahy byly pro konečný výsledek utkání určující.

26. KOLO: Žamberk B – FC Jiskra 2008 B 3:0 (1:0). Branky: 14. Kořán, 48. vlastní (Jireš), 62. Rudolecký. Helvíkovice – Dolní Čermná 3:2 (3:0). Branky: 20. Čada, 31. a 41. Brandejs – 78. Pecháček, 85. Krudenc. Těchonín – Rudoltice 2:3 (1:2). Branky: 37. Dušek, 79. Dunas – 9. Kuběnka z pen., 14. Urban, 60. Chládek. Verměřovice – Klášterec nad Orlicí 3:0 (2:0). Branky: 8. J. Nastoupil, 19. Dušek, 63. Faltus. ČK: 0:1 (50. Králík). Kunvald – Černovír 2:3 (1:1). Branky: 25. Vanický, 54. Křen – 31. Saletnik, 74. Novák z pen., 90. Zahradník. Dolní Třešňovec – Boříkovice 4:4 (1:1). Branky: 13. Komárek, 57. M. Borovský, 60. Štarman z pen., 75. Š. Borovský – 30. Čermák, 46. Moravec, 50. a 88. Stránský. ČK: 1:0 (76. Mizerák). Libchavy B volný termín.

Okresní soutěže mládeže