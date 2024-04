/OSOBNOST DENÍKU/ Fotbalisté Dolní Dobrouče vstoupili do jarní části nejvyšší okresní…

V prvním poločase jsme se hodně trápili, chyběl nám důraz a touha po vítězství. Asi jsme si mysleli, že to proti poslednímu týmu tabulky půjde samo. Nejvíce jsem postrádal více míčů do vápna, ze kterých hodně těžím, a proto jsem nebyl spokojený v první půli ani sám se sebou, protože jsem se nedostal do zakončení. O přestávce nám dal trenér instrukce, že máme být více agresivní, využívat maximálně naše rychlá křídla a dostávat více balónů do šestnáctky, což se podařilo dokonale. Osobně jsem dostal za úkol být u stoperů a hledat si místo pro zakončení, což se také vyplatilo.

Pozoruhodné na tomto jeho počinu bylo, že zkušenému jednačtyřicetiletému fotbalistovi k tomu stačilo necelých dvacet minut druhého poločasu, během nichž zlomil odpor posledního celku soutěže. Tým z Králík a Červené Vody si upevnil pozici v popředí tabulky a může stále spřádat i postupové plány. „Určitě jsou tady ambice posunout se do okresního přeboru,“ netají se JAKUB PASKER .

Trefil jste se čtyřikrát, jak byste popsal vaše zásahy?

Všechny čtyři gólové akce začaly právě na křídlech, kde jsme byli ve druhé půlce velmi silní. První gól jsem dal po centru z pravé strany, který jeden ze spoluhráčů tečoval tak, že míč padal přes brankáře před prázdnou branku a já ho jen doklepl. Druhý zásah o pár minut později po centru zleva, kdy jsem se dostal za obranu a levou nohou jsem uklidil míč gólmanovi do protisměru. V tuhle chvíli už jsem z kluků na hřišti cítil klid a o vítězi zápasu bylo rozhodnuto. Třetí branku jsem přidal z penalty, opět po centru z křídla, kdy obránce nešťastně zahrál rukou. A poslední čtvrtý, určitě nejhezčí, padl jak jinak než po centru do vápna, počkal jsem si na zadní tyči a hlavou takzvaným kladivem skóroval do odkryté branky.

Jakub Pasker a jeho radost po vstřelení gólu.Zdroj: FC Jiskra 2008Vyšší počet nastřílených gólů v utkání, je to ve vaší kariéře častý jev? Jste v mužstvu především od střílení branek?

Tři a více gólů jsem dal několikrát. Vybavuji si pět branek právě proti tomuto soupeři, kdy k nám přijeli pouze v devíti, myslím, že konečný výsledek byl 10:0. Pak například čtyři góly za poločas v Kunvaldu. Takových zápasu bylo určitě více a je to přesně to, co se ode mě očekává. V mém věku už nepatřím k těm nejrychlejším, ale ve vápně se umím orientovat. Takže instrukce od trenéra bývá klasická, tedy „Kubo, hlavně góly…"

Vzpomenete si na některé vaše vydařené střelecké počiny z minulosti, povedené zápasy, zvlášť pěkné góly, které vám zůstaly v paměti?

Těch situací bylo hodně a pravidelně si je v hlavě připomínám, což mě motivuje do dalších zápasů. Rád vzpomínám na duel, kdy jsme hráli o záchranu v I. A třídě doma proti Chocni, trenér mě nepostavil a já byl tenkrát hodně naštvaný. V 80. minutě to bylo 1:1, dostal jsem důvěru jít hrát a těsně před koncem jsem po standardní situaci jsem ze zadní tyče hlavou rozhodl o našem vítězství. To byla tehdy velká euforie.

FC Jiskra 2008 B a dosavadní průběh mistrovské sezony. Panuje spokojenost? Máte postupové myšlenky?

Vzhledem k tomu, že máme široký kádr a naše áčko hraje I. A třídu, tak nám „prales" úplně nesluší. Také máme fantastické zázemí, které se na vesnicích často nevidí. Určitě jsou tady ambice posunout se do okresního přeboru. Na druhou stranu, snažíme se zapojit do týmu kluky z dorostu a pak nám zkušenosti občas na hřišti chybí. To bylo vidět například ve Verměřovicích, kde jsme dostali šestku a hrálo hodně mladých kluků. Tím však rozhodně nechci říct, že by hráli špatně, naopak si jich vážím, jak se s tím perou.

Vašemu áčku to v krajské I. A třídě v této sezoně příliš nejde výsledkově ani gólově. Proč se střelec vašeho formátu neobjevuje častěji v jeho sestavě?

Áčko má kvalitní kádr, ale nemyslím si, že jsme v takovém stavu, kdy bychom měli třeba dvacet tak dobrých kluků, že bychom se snadno na této úrovni zastoupili. Takže když je někdo v práci nebo na marodce, tak těžko dáváme dohromady na víkend tým pro áčko a tým pro béčko a výsledky pak nejsou. Jak jsem zmiňoval výše, tak se snažíme adaptovat dorostence, potenciál je velký, ale chce to čas. I. A třída je určitě soutěž, kterou chceme hrát i v dalších letech. Co se týče mé účasti v zápasech A mužstva, tak se na to výkonnostně už necítím a mám dohodu s trenérem, že bych šel jen v případě velké krize. V této krajské soutěži je potřeba skutečně naplno trénovat a já ten čas nemám. Chci se věnovat více rodině, kterou i kvůli fotbalu trochu zanedbávám.

Na závěr z jiného soudku. Sparta, Slavia, Plzeň, jak odhadujete Fortuna:ligu a boj o titul? A vaše očekávání od české reprezentace na Euru v Německu?

Nějakou dobu naši ligu příliš nesleduji, protože jsem oddaným fanouškem Bayernu Mnichov a na jeho domácí zápasy pravidelně jezdím, nicméně z minulosti mé srdce patří Spartě, tedy věřím v titul rudých dresů. Co se týče úspěchu reprezentace, tak jsem přesvědčený o jasném postupu ze základní skupiny. Ten současný kádr určitě není takový, jako pamatuji na Euru 96, ale kvalita je určitě obrovská. Přeju klukům hodně štěstí.