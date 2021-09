Přitom Klášterec teoreticky neměl být tím soupeřem, který lídra připraví o stoprocentní bilance, nadto na jeho hřišti. Jenže teorie je jedna věc a praxe druhá, takže překvapení v podobě remízového stavu bylo rázem na světě.

Zmíněné Jehnědí se nenechalo pobízet a využilo svého zápasu proti Verměřovicím k tomu, aby svého zatím největšího rivala v boji o špici tabulky bodově docvaklo. Nebylo to ovšem tak jednoznačné zápolení, jak by naznačovala konečná výše skóre, hosté se poměrně dlouho drželi ve hře, tři góly domácích padly v závěrečné desetiminutovce. Ti se mohli zase spolehnout na produktivitu Jana Gregara. Nejlepší střelec okresního přeboru rozmnožil svoje konto na čtrnáct tref do černého a v tomhle směru nemá žádnou konkurenci.

Odskočený elitní trojlístek doplňuje Řetová, která měla nyní cestu ke třem bodům hodně složitou. Soupeře z Dolní Čermné zlomila teprve penaltou těsně před koncem.

Gólově ještě efektivnější bylo českotřebovské béčko, to si otevřelo střelnici na půdě trápících se Rudoltic, které zůstávají jediné na nule.

OKRESNÍ PŘEBOR II. TŘÍDY – 6. KOLO: Albrechtice – Sruby 4:2 (3:1). Branky: 19. Koutný, 24. Svoboda, 39. Mareš, 47. Matějík – 29. a 83. Myšák. Mistrovice – Klášterec nad Orlicí 2:2 (2:1). Branky: 39. Richter, 41. Rada – 32. Bartoš, 55. Šroler. Jehnědí – Verměřovice 7:3 (2:2). Branky: 6., 55., 63. a 83. J. Gregar, 29. J. Vondra ml., 84. Zastoupil, 88. D. Gregar – 15. Nastoupil, 17. Smejkal z pen., 71. Pavel. Rybník – Brandýs nad Orlicí 0:0 (0:0). Rudoltice – Česká Třebová B 0:8 (0:2). Branky: 60., 64. a 70. Müller, 8. Abt, 31. Fric, 51. Cejnar, 73. Plačko z pen., 83. Foff. Řetová – Dolní Čermná 3:2 (2:1). Branky: 22. Berky, 29. Maier, 84. Vencl z pen. – 14. a 52. Pecháček. Dolní Dobrouč – Sopotnice 0:0 (0:0).

Ve III. třídě neměla mnoho práce s dalším vítězstvím choceňská rezerva, zajímavé však je, že na sedmibrankový úspěch si vystačila jenom se dvěma střelci. Nadále ale vede rezerva FC Jiskra, která v derby proti Lichkovu obrátila vývoj během dvou minut. Zápasu na stadinu v Králíkách přihlíželo 250 diváků!

OKRESNÍ PŘEBOR III. TŘÍDY – 6. KOLO: Kerhartice – Tatenice B 2:2 (0:1). Branky: 54. Kukla, 86. Fischer z pen. – 18. Polička, 63. Kristek. Žichlínek B – Kunvald 2:3 (0:1). Branky: 67. Valenta, 72. Vondráček – 36. Drhlík, 46. Vanický, 79. Janoušek. Žamberk B – Dolní Třešňovec 2:1 (0:1). Branky: 60. vlastní (Cvik), 81. Kmeť – 25. Vávra. Helvíkovice – Choceň B 0:7 (0:2). Branky: 21., 32., 64. a 83. Gerčák, 46., 66. a 82. Hroděj. FC Jiskra 2008 – Lichkov 2:1 (0:1). Branky: 72. Musil, 74. F. Matoulek – 12. Kreusel. Boříkovice – Těchonín 3:2 (2:1). Branky: 10. Macan, 42. Večeř, 72. Podolský – 20. Barnet, 64. Turner. Libchavy B volný termín.