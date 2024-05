V utkání 23. kola zvítězily Sruby 9:0 a soudě podle komentáře Lubomíra Myšáka tenhle výsledek odpovídal dění na hrací ploše. „Celek Albrechtic byl z mého pohledu oslabený a měl jsem pocit, že je takový odevzdaný, jako by počítal dopředu s prohrou. Na hřišti jsme si prakticky dělali, co jsme chtěli,“ přiblížil zkušený fotbalista suverénní vítězství, na němž se výrazně podílel.

Aktuálně má Lubomír Myšák na kontě 39 branek, což ovšem velmi pravděpodobně nebude konečné číslo. Lze tedy říci, že mu sezona vychází podle představ vlastních i fanoušků? A motivace mu pořád neschází? „Sezona se povedla tak napůl, protože jsme ztratili spoustu bodů v zápasech, ve kterých jsme měli bodovat. Fanoušci jsou vždy spokojení, když se vyhrává a daří se. Je pravda, že motivace už hodně slábne, ale když to tam takhle padá, tak mě to baví,“ říká čtyřiačtyřicetiletý hráč s pestrou kariérou, ligovými starty za Blšany a České Budějovice a působišti v Chocni, Letohradu nebo České Třebové.

„Z toho množství branek, které jsem v kariéře dal, mně utkvěly dva góly z vyšších soutěží. Jednak můj první a poslední gól v první lize v Blšanech a potom jeden povedený zásah v Chocni, ty byly super,“ zavzpomínal. Mimochodem v nejvyšší soutěži se do střelecké listiny zapsal 23. srpna 2003 ve 22. minutě utkání Blšany – Plzeň (1:2).

První vyhrál 5:1, druhý také, na čele beze změny. Myšák zničil rivala sedmi góly

Zpět ale do ústeckého okresního přeboru. Jak se Lubomíru Myšákovi líbí při všech jeho bohatých zkušenostech z různých soutěží fotbal, jaký se v něm hraje? „Úroveň je podle mě průměrná. Jsou tam soupeři, se kterými se dá hrát slušný fotbal, ale někdy také narazíte na mužstvo, že to s fotbalem nemá nic společného. Ale bohužel v mnoha týmech chybí mladí fotbalisté a kvalita, většinou to v nich drží ti starší hráči,“ posteskl se kanonýr ze Srubů.

Tento celek se dlouhodobě pohybuje v horní polovině tabulky, ale do úplné špice mu pořád něco schází. Není to přece jenom málo vzhledem k tomu, že náleží mezi nejproduktivnější mužstva v soutěži? „Zatím panuje celkem spokojenost, chtěli jsme hrát do pátého místa a to se nám daří. Zlepšili jsme se v obraně, nedostáváme tolik gólů a výsledky potom přicházejí. Ze začátku jsme si přáli prohánět špičku, ale to se úplně nepovedlo. Chtělo by to tým doplnit a uvidíme, co přinese příští sezona,“ uvedl Lubomír Myšák, bezesporu jedna z největších osobností, jaká běhá po okresních hřištích.

A jak vidí blížící se Euro v Německu a naděje českého výběru?. „Očekávám od české reprezentace, že postoupí ze skupiny. Potom to bude hodně o štěstí.“