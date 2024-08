Duel v Brandýse nad Orlicí si pod svůj patronát vzal Lubomír Myšák a dal najevo, kdože bude favoritem v soutěži o krále střelců. Domácí jej nedokázali zastavit, naděje jim svitla pouze po snížení na 1:2 z pokutového kopu po hodině hry, ovšem to bylo z jejich strany gólově všechno a soupeř v závěrečné čtvrthodině do otevřené obrany navyšoval svoje vedení až do konečné podoby. Skóre 11:2 po dvou zápasech napovídá, že tým ze Srubů je záhodno zařadit do okruhu favoritů okresního přeboru.

Dalším celkem, který i ze svého druhého podzimního vystoupení vytěžil plný ranec bodů, jsou Mistrovice. V Ústí nad Orlicí, kde má svoje hájemství nováček z Černovíru, byl rozhodující dvojitý úder z kopačky Dominika Stejskala. Ten se trefil v polovině druhého poločasu dvakrát v rozmezí minuty a zápas tím zlomil ve prospěch svého týmu.

Z nováčků se vítězství dočkala rezerva FC Jiskra 2008, a to poměrně překvapivě nad Sopotnicí, které dovolila pouze korekci výsledku v poslední minutě z penalty. Zajímavou přestřelku sledovalo publikum v Žamberku, duel tamního béčka s Řetovou vzal smírný konec, když oba soupeři dohrávali v deseti. Podobný příběh se odehrál rovněž na choceňském Parapleti, kde si domácí B tým podělil po bodu s Kerharticemi, přičemž i zde se na každé straně jednou červenalo.

Zbývají ještě dvě přesvědčivé výhry domácích celků. Žichlínek si s převahou poradil se Sloupnicí a střelecké obrození zažil Rybník. Dát čtyři góly v jednom utkání jako nyní proti Lichkovu, to se tamním fotbalistům nepovedlo za celou minulou sezonu.

2. KOLO: FC Jiskra 2008 – Sopotnice 2:1 (1:0). Branky: 17. Pasker, 50. Dzura z pen. – 90. Martinec. Brandýs nad Orlicí – Sruby 1:5 (0:1). Branky: 62. Novotný z pen. - 42., 55., 74. a 87. Myšák, 90. Dolníček. Žichlínek – Sloupnice 4:1 (1:0). Branky: 5. L. Pecháček, 52. Antes z pen., 77. Výmola, 88. Doleček – 69. Zachař z pen. Černovír – Mistrovice 1:3 (1:1). Branky: 45. Billý – 32. Krejčí z pen., 63. a 64. D. Stejskal. Žamberk B – Řetová 3:3 (1:2). Branky: 43. Lang z pen., 50. Kmoch, 76. Chlumecký – 10. Vaňous, 30. Vašina, 59. Plačko. ČK: 1:1 (56. Konečný – 88. Šilar). Choceň B – Kerhartice 1:1 (0:1). Branky: 75. R. Fikejz – 33. Fischer. ČK: 1:1 (56. Novák – 56. Kopeček). Rybník – Lichkov 4:1 (2:0). Branky: 3. Janda, 43. a 46. Novotný, 74. Petran – 89. Matoulek.

Pět zápasů a v nich dohromady pětatřicet gólů, takové bylo druhé podzimní třetitřídní dějství. Dolní Čermná má po dvou kolech průměr nastřílených branek osm na zápas (!), Klášterec byl rád, že neodešel s dvouciferným nákladem. Na dalších stadionech byly k vidění divácky atraktivní přestřelky, trochu pozadu v tomto směru zůstali jen aktéři zápasu Albrechtice – Boříkovice. Tam stačily domácím na výhru dva zásahy, zato soupeř si vykoledoval dvě červené karty.