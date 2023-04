OKRESNÍ FOTBAL: Nepříznivé klimatické podmínky zasáhly do víkendového programu okresních fotbalových soutěží. Místo čtrnácti naplánovaných se odehrálo pouze deset střetnutí, ostatní musela být odložena. A protože to postihlo i v přeboru průběžně druhé Mistrovice, osamostatnilo se na čele tabulky českotřebovské béčko.

Brandýs nad Orlicí nebyl ve své současné formě soupeřem, který by mohl lídra tabulky významněji ohrozit, favorit si připsal kontrolované vítězství. Nejzajímavější duel kola se hrál v Chocni, derby proti Srubům si nenechalo i v chladném počasí ujít 150 diváků. A ti rozhodně nebyli zklamaní, hráči obou týmů je pobavili zajímavým fotbalem. Byl to do značné míry boj rezervy s Lubomírem Myšákem. Fotbalista, který toho na stadionu Na Parapleti hodně odkopal a mnohokrát si vysloužil za svoje střelecké kousky potlesk místních fanoušků, potvrdil své mimořádné kvality hattrickem, ale ani takový výkon nestačil na týmový úspěch, neboť hostům zcela utekl první poločas. Nabrali v této fázi třígolové manko a přestože Myšák dělal po pauze, co mohl, a přitáhl svoje mužstvo na kontakt, tak nejtěsnější vítězství zůstalo v Chocni. Z celků ze závěru tabulky si žádný bodově moc nepomohl. Padly poslední Brandýs, vinou gólu obdrženého dvě minuty před koncem i předposlední Verměřovice, nevedlo se ani Albrechticím. Dolní Čermná vydolovala alespoň remízu, když využila výhodu jednoho muže v poli po vyloučení řetovského Vašiny.

OKRESNÍ PŘEBOR – 16. kolo: Verměřovice – Žichlínek 1:2 (0:0). Branky: 50. Smejkal – 66. Pecháček, 88. Doleček. Albrechtice – Dolní Dobrouč 2:4 (1:1). Branky: 6. Svoboda, 69. Faltus – 38. z pen. a 58. Brabec, 65. Matějíček, 68. Falta. Dolní Čermná – Řetová 1:1 (1:0). Branky: 76. Bohuněk – 44. Maier. ČK: 0:1 (66. Vašina). Česká Třebová B – Brandýs nad Orlicí 5:0 (2:0). Branky: 3. a 51. Borek, 11. Langer, 57. Rybka, 68. Krása. Choceň B – Sruby 4:3 (4:1). Branky: 12. a 45. Vatrala, 17. a 30. Štanglica – 38., 50. a 80. Myšák.

Odloženo: Kerhartice – Sopotnice, Rybník – Mistrovice.

Nejproduktivnější mužstvo okresní trojky z Helvíkovic mělo opět jednou svůj den a odskákal to soupeř z Klášterce nad Orlicí, jemuž domácí střelci přibalili na cestu „sedmičku“. Tatenické béíčko mělo příležitost posunout se do čela soutěže, neboť vedoucí Lichkov v Žamberku nehrál, to by však muselo v Libchavách, lépe řečeno na umělé trávě v Ústí nad Orlicí, uhrát hodnotnější výsledek než bezbrankovou remízu.

III. TŘÍDA – 16. kolo: Kunvald – Rudoltice 3:3 (1:0). Branky: 24. a 60. Vanický, 53. Jiskra – 48. a 70. Knápek, 80. Pražák. Helvíkovice – Klášterec nad Orlicí 7:0 (3:0). Branky: 45., 48. a 85. Čada, 11. a 82. Kovanda, 8. Nešťák, 62. Fencl. Boříkovice – Těchonín 4:2 (2:1). Branky: 5. a 32. Borovička, 52. Tomek, 82. Švéda – 29. Turner, 47. Černohous. Žichlínek B – Černovír 2:2 (2:0). Branky: 31. a 45. Falta – 48. Fater, 77. Ježek. Libchavy B – Tatenice B 0:0 (0:0).

Odloženo: Žamberk B – Lichkov, FC Jiskra 2008 B – Dolní Třešňovec.