Třetí liga opět v Ústí. Česká fotbalová liga se vrací do Ústí nad Orlicí. A diváci se mají na co těšit. Jiskra před týdnem vyhrála v Benátkách nad Jizerou, to samo o sobě je lákává pozvánka pro všechny její příznivce. Navíc hostí Kladno, dalšího nováčka třetiligové soutěže, který před týdnem nastřílel do teplické cítě sedm gólů. Všechny předpoklady pro zajímavé fotbalové odpoledne jsou tedy splněny.

Dvojité derby a atraktivní střet v Lanškrouně. Těžko vybrat z víkendové nabídky krajského přeboru jeden zápas, který by měl v regionu zaujmout. K vidění budou hned dvě derby. Ústecké béčko vyzve v domácí premiéře choceňský Spartak, do České Třebové zavítá vysokomýtská rezerva. A parádní fotbal se čeká rovněž v Lanškrouně v souboji s tradičním rivalem ze Svitav.

Druhý zářez pro obhájce? V I. A třídě je na víkendovém fotbaylovém menu mimo jiné okresní bitva v Zámrsku. Obhájce prvenství otevřel novou sezonu na výbornou, když si přivezl všechny body ze hřiště nováčka z Opatovic nad Labem. Naopak soupeř z Českých Heřmanic neuspěl na domácí půdě proti Janovu, takže se zdá, že tohle derby přece jenom má favorita. Což je ovšem role ošidná a hosté rozhodně bez šance nebudou.

Nezvlhne střelecký prach? V I. B třídě se nějaké to regionální derby hraje prakticky každý týden. O tomto víkendu bude pozornost upřena na měření sil v Jehnědí, neboť jak domácí fotbalisté, tak rivalové ze Semanína zaujali před týdnem vysokými výhrami. Semanín nasázel čtyři góly, Jehnědí dokonce sedm. Takže diváci, kteří na utkání vyrazí, budou logicky očekávat přestřelku. Otázkou je, zda oba týmy nevystřílely prach…

Potvrdí svoje ambice? V okresním přeboru těžko po jediném odehraném kole vynášet zásadní soudy o výkonnosti jednotlivých mužstev. Mezi ta, kterým premiéra vyšla, však náleží jak Brandýs nad Orlicí, tak Sruby. A právě jejich vzájemný souboj lze označit za magnet kola v nejvyšší okresní soutěži, neboť s oběma se počítá v tabulce vysoko a navíc mezi jejich silné stránky by měla patřit gólová produktivita.

Kam na fotbal v Pardubickém kraji

CHANCE LIGA

Neděle 17.00: Liberec – Pardubice (hř. U Nisy).

CHANCE NÁRODNÍ LIGA

Neděle 17.00: Varnsdorf – Chrudim (hř. Kotlina).

3. ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA – skupina B

Sobota 17.00: Ústí nad Orlicí – Kladno, Živanice – Liberec B. Neděle 17.00: Zápy – Pardubice B.

4. ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA – skupina C

Sobota 10.15: Brandýs nad Labem – Chrudim B. Sobota 17.00: Dobrovice – Vysoké Mýto. Neděle 17.00: Horní Ředice – Velké Hamry.

Utkání Slavia Hradec Králové – Hlinsko bylo odloženo.

KRAJSKÝ PŘEBOR

Sobota 17.00: Lanškroun – Svitavy, Holice – Přelouč, Letohrad – Moravská Třebová. Neděle 17.00: Ústí nad Orlicí B – Choceň, Prosetín – Pardubičky, Skuteč – Litomyšl, Česká Třebová – Vysoké Mýto B, Lázně Bohdaneč – Heřmanův Městec.

I. A TŘÍDA

Sobota 17.00: Janov – Letohrad B, Zámrsk – České Heřmanice, Třemošnice – Rozhovice, Slatiňany – Polička. Neděle 14.30: Dobříkov – Opatovice nad Labem. Neděle 17.00: Proseč – Žamberk, Svitavy B – Dolní Újezd (hř. Svitavský stadion).

I. B TŘÍDA – skupina A

Sobota 17.00: Rosice nad Labem – Stolany, Hrochův Týnec – Přelovice. Neděle 16.00: Cerekvice nad Loučnou – Načešice, Svratouch – Miřetice. Neděle 17.00: Sezemice – Rváčov, Pardubičky B – Horní Jelení.

I. B TŘÍDA – skupina B

Sobota 17.00: Třebařov – Dolní Dobrouč, Březová nad Svitavou – FC Jiskra 2008. Neděle 10.00: Česká Třebová B – Jablonné nad Orlicí. Neděle 15.00: Jehnědí – Semanín. Neděle 16.00: Tatenice – Kunčina, Jaroměřice – Lanškroun B. Neděle 17.00: Bystré – Libchavy.

OFS ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Okresní přebor

Sobota 16.00: Rybník – Lichkov. Sobota 17.00: Choceň B – Kerhartice, Žamberk B – Řetová. Neděle 12.00: Černovír – Mistrovice (hř. Ústí nad Orlicí). Neděle 16.00: Brandýs nad Orlicí – Sruby, FC Jiskra 2008 B – Sopotnice (hř. Červená Voda), Žichlínek – Sloupnice.

III. třída

Sobota 16.00: Verměřovice – Rudoltice, Těchonín – Libchavy B, Albrechtice – Boříkovice, Helvíkovice – Kunvald. Sobota 17.00: Dolní Čermná – Klášterec nad Orlicí.

OFS CHRUDIM

Okresní přebor

Sobota 15.30: Trhová Kamenice – Ronov nad Doubravou. Sobota 17.00: Heřmanův Městec B – Nasavrky, Chroustovice – Kočí. Neděle 17.00: Dřenice – Chrast, Kameničky – Slatiňany B, Holetín – Vítanov, Tuněchody – Křižanovice.

OFS SVITAVY

Okresní přebor

Sobota 10.15: Moravská Třebová B – Jevíčko. Sobota 17.00: Boršov – Mladějov. Neděle 14.00: Dolní Újezd B – Hradec nad Svitavou. Neděle 16.30: Dlouhá Loučka – Horní Újezd. Neděle 17.00: Vendolí – Morašice, Pomezí – Sebranice, Polička B – Opatov (hř. Rohozná).

III. třída

Sobota 17.00: Čistá – Koclířov. Neděle 10.00: Radiměř– Kunčina B. Neděle 17.00: Linhartice – Němčice.

OFS PARDUBICE

Okresní přebor

Sobota 17.00: Nemošice – Řečany nad Labem, Dříteč – Přelouč B, Srch – Rohoznice, Dašice – Mikulovice, Roveň – Křičeň, Chvojenec – Holice B. Neděle 17.00: Újezd – Býšť.

III. třída

Sobota 17.00: Semín – Starý Mateřov, Valy – Ostřešany. Neděle 14.00: Paramo Pardubice – Horní Ředice B (hř. Svítkov). Neděle 17.00: Přelovice B – Moravany, Dolany – Rohovládova Bělá, Jaroslav – Staré Hradiště, Dražkovice – Ostřetín.

IV. třída Holicko

Sobota 17.00: Vysoké Chvojno – Mnětice. Neděle 17.00: Staré Ždánice – Býšť B, Veliny – Slovany Pardubice, Lány na Důlku/Paramo Pardubice B – Libišany (hř. Lány na Důlku), Dříteč B – Popkovice, Opatovice nad Labem B – Litětiny.

IV. třída Přeloučsko

Sobota 17.00: Jankovice – Zdechovice, Rybitví – Újezd B. Neděle 17.00: Staré Čívice – Kojice, Chvaletice/Řečany nad Labem B – Lipoltice/Přelouč C (hř. Chvaletice), Selmice – Tetov.