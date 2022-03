Fotbalisté Jehnědí přitom na podzim ve většině případů neměli se střílením branek potíže, ovšem „výlet“ do Mistrovic se jim v tomto směru vůbec nepovedl. Pokud tedy pomineme vlastní gól, kterým se do statistik zapsal v závěru zápasu Šeda, z čehož ovšem radost mít nemohl, neboť byl to rozhodující moment střetnutí. Domácí tedy sami vlastním přičiněním také branku nevstřelili, přesto mají cenné body v kapse a lídr pořadí ztratil hned v úvodním kole polovinu ze svého pracně vybudovaného náskoku.

Druhá Dolní Dobrouč se přitáhla na rozdíl tří bodů, její úloha však nebyla zdaleka tak složitá. Rudoltice se krčí na chvostu tabulky, od začátku sezony marně čekají na bodový zisk a na začátku jarní části utržili další krutý debakl. O devítigólový počin se v dobroučském dresu podělilo hned sedm fotbalistů. Povzbuzení v podobě porážky vedoucího celku využilo rovněž českotřebovské béčko, to si přijelo pro tři body do Klášterce nad Orlicí, kde výhru favorita dirigoval třígólový Michal Foff. Na čtvrtou pozici klesly Sruby, jimž zachránil remízu před třemi stovkami diváků v Rybníku proměněnou penaltou Myšák. Nečekala se vysoká porážka Dolní Čermné se Sopotnicí, vždyť se jednalo o měření sil tabulkových sousedů.

14. KOLO: Rybník – Sruby 1:1 (0:0). Branky: 55. Petran – 57. Myšák z pen. Dolní Čermná – Sopotnice 1:5 (1:3). Branky: 10. Bednář – 21. a 47. Skalický, 7. vlastní (Bednář), 29. Voleský, 61. Macek. Brandýs nad Orlicí – Verměřovice 2:2 (1:0). Branky: 13. a 80. Buben – 55. Mach, 77. Hynek. Mistrovice – Jehnědí 1:0 (0:0). Branka: 84. vlastní (Šeda). Klášterec nad Orlicí – Česká Třebová B 1:5 (1:3). Branky: 36. Šroler z pen. – 13., 29. z pen. a 86. Foff, 9. Borek, 55. Švec. Dolní Dobrouč – Rudoltice 9:0 (5:0). Branky: 39. a 42. Václavek, 45. a 56. Švercl, 29. Garcia Lopez, 36. Falta, 50. Zastoupil, 51. Felgr, 84. Brabec. Řetová – Albrechtice 3:1 (2:1). Branky: 1. a 43. Müller, 63. Maier – 17. Prokop. ČK: 0:1 (74. Kollert).