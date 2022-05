Z kruté porážky se rychle oklepali

Hlavní otázkou víkendu bylo, jak se vedoucí Jehnědí vzpamatuje z předešlého kolapsu z utkání proti České Třebové a jestli to na něm nezanechá stopy. Odpověď lídra soutěže byla jasná, až se chce říci, že „impérium vrátilo úder“. Ve Verměřovicích, nebo chcete-li v „Turecku“, se ukázalo to staré známé Jehnědí z převážně většiny zápasů v dosavadním průběhu soutěžního ročníku. Především ve druhém poločase to z pohledu hostů byla velmi pěkná podívaná, nadto okořeněná bohatým gólovým přídělem.

Z elitního trojlístku ztratil v tomto dějství celek z Dolní Dobrouče. Třetí tím průběžného pořadí nenašel správný recept na soupeře ze Sopotnice. Remízu si sice odvezl, ale hned mu konkurenti o dva body odskočili a v této fázi sezony se bude jakákoli ztráta likvidovat jenom velice těžko.

Pozoruhodný průběh mělo utkání ve Srubech, a to především díky samotnému začátku, neboť po necelých pěti minutách hry to bylo 2:1. Takovou palbu pochopitelně nemohli ani domácí fotbalisté, ani jejich rivalové z Albrechtic vydržet, nicméně publikum se nenudilo ani v dalších minutách. Soudě podle postavení družstev v tabulce by výsledná plichta měla být úspěchem pro předposlední hosty, ti ale vzhledem ke své neradostné situaci potřebují bodovat co nejčastěji naplno a na sílu protivníka se příliš neohlížet. Alespoň však dostihli další ohrožený tým z Klášterce nad Orlicí, který protáhl svoje jarní výsledkové trápení také v domácím střetnutí s Mistrovicemi. Hosté v tomto případě slepili dva góly do rozmezí tří minut a to jim stačilo ke třem bodům.

19. KOLO: Klášterec nad Orlicí – Mistrovice 0:2 (0:0). Branky: 51. Peřina, 53. Dvořáček. Verměřovice – Jehnědí 2:7 (1:2). Branky: 20. Toman, 87. Nastoupil – 7., 61. a 80. Pilař, 42. Šeda, 50. Matoušek, 60. Vodvárka, 83. Gregar. Dolní Čermná – Řetová 1:3 (1:1). Branky: 43. Marek – 4. a 46. Voleský, 70. Vašina. Sruby – Albrechtice 3:3 (2:2). Branky: 3. a 58. Myšák, 2. Zavřel – 5. a 49. Mareš, 38. Svoboda. Česká Třebová B – Rudoltice 13:0 (5:0). Branky: 20., 33., 47., 63. a 89. Foff, 37., 44., 49. a 65. Král, 36. a 76. Fohl, 55. Hýbl, 67. Abt. Sopotnice – Dolní Dobrouč 2:2 (1:2). Branky: 25. Šebrle z pen., 47. Kubišta – 10. a 36. Brabec. Brandýs nad Orlicí – Rybník 2:1 (2:1). Branky: 12. Buben, 19. Fogl – 37. vlastní (Šroler).

Třikrát výhra hubeným poměrem

Okresní „trojka“ přinesla v tomto kole překvapivou gólovou dietu, alespoň na obvyklé poměry v této soutěži. Přece jen, výsledky 1:0 tady nevídáme zdaleka tak často. A tentokrát se narodily hned dva takové. Lichkov si takto poradil s rezervou FC Jiskra a Těchonín se dočkal sladkého vítězství proti Boříkovicím. Mužem, který se o to postaral, byl čtvrt hodiny před závěrem Jakub Turner. Třetí nejtěsnější výhra se zrodila v Kunvaldu, takže se dá říci, že v tomto kole zabrala zejména mužstva ze spodní poloviny tabulky a zažila alespoň trochu té fotbalové radosti. Po první ztrátě v sezoně nepřipustila choceňské béčko další překvapení na svůj účet. I když Helvíkovice s ním na Parapleti sehrály solidní partii, tak patnácté vítězství suveréna III. třídy bylo v kontrolovaném duchu.

19. KOLO: Tatenice B – Kerhartice 3:0 (2:0). Branky: 30. Doležal, 40. Polička, 67. Štrbík. Choceň B – Helvíkovice 4:0 (3:0). Branky: 10. Dostál, 22. Šabata, 38. Gerčák, 65. vlastní (Novotný). Lichkov – FC Jiskra 2008 B 1:0 (1:0). Branky: 4. Bula. Těchonín – Boříkovice 1:0 (0:0). Branka: 77. Turner. Dolní Třešňovec – Žamberk B 0:2 (0:0). Branky: 58. Plundra, 63. Hauptmann. Kunvald – Žichlínek B 2:1 (1:0). Branky: 35. Kořínek, 75. Moudrý – 83. Jániš. Libchavy B měly volný termín.