Snadná práce. Další krok směrem do I. B třídy učinili fotbalisté Jehnědí bez výraznějšího vypětí. Nic jiného se ostatně ani nedalo čekat, protože nastoupili v Klášterci nad Orlicí, a to je soupeř, jenž se na jaře trápí a jeho soužení pravděpodobně skončí sestupem. Průběh a výsledek utkání odpovídal tomu, jak byly rozdány karty.

Ještě žijeme, oddechli si v Žamberku. Huškův lob zařídil tři existenční body

Dolní Dobrouč měla daleko více práce, ale tři body v Rybníku nakonec zásluhou trefy Švercla nedlouho před koncem vydolovala. A odskočila tím českotřebovské rezervě, která znovu potvrdila, že jí v posledních týdnech odešla forma ve venkovních zápasech. Body ztratila i v „Turecku“, kde ve druhém poločase neudržela těsné vedení ani deset minut, než domácí z nařízeného pokutového kopu vyrovnali. Vedoucí trojlístek bude hrát v následujícím kole kromě bodů o to, kdo z nich jako první překoná hranici stovky nastřílených gólů v sezoně. Právě Česká Třebová je k tomu nejblíže, ale jelikož se ve Verměřovících její hráči dokázali prosadit pouze jednou, tak zůstala na čísle 99. Dolní Čermná rozhodla zápas s Albrechticemi v době, kdy dohrávala v početním oslabení.

23. KOLO: Rybník – Dolní Dobrouč 1:2 (1:1). Branky: 20. Viščák – 21. Falta, 84. Švercl. Verměřovice – Česká Třebová B 1:1 (0:0). Branky: 72. Hynek z pen. – 63. Stolín. Dolní Čermná – Albrechtice 3:2 (1:0). Branky: 16. Krudenc, 61. Slodičák, 86. Marek – 47. Svoboda, 74. Kollert. ČK: 1:0 (71. Slodičák). Řetová – Mistrovice 1:1 (0:0). Branky: 66. Vašina z pen. – 82. Bartoň. Brandýs nad Orlicí – Rudoltice 7:1 (4:1). Branky: 18., 73. a 81. Hanzl, 11. a 12. Bartoš, 40. Buben, 87. Fogl – 38. Minář. Klášterec nad Orlicí – Jehnědí 0:7 (0:3). Branky: 14. a 20. Beneš, 4. Vejrych, 52. Pilař, 55. Vondra, 63. Rozlívka, 65. Vodvárka. Sopotnice – Sruby 2:1 (0:1). Branky: 73. Kubišta, 77. Macek – 37. Myšák.

Choceňské béčko coby lídr III. třídy nasázelo více než 150 branek a zapsalo dvacáté vítězství v ročníku, ale zajímavější je teď přetahovaná o druhé postupové místo. Kerhartice zvládly „anglický týden“ podle svých představ, bodovaly naplno v dohrávce v Lichkově i o víkendu proti libchavskému béčku, díky čemuž odrazily nápor tatenické rezervy. Ta pokračovala v sérii dobrých výkonů a soupeři z Králík a Červené Vody nastřílela půltucet. Čtyřmi zásahy rozhodl Roman Moudrý o výhře Kunvaldu. Rezerva Žichlínku předvedla, co to znamená využít přesilovku. Poté, co boříkovický Borovička viděl červenou kartu, přišly tři gólové údery.

Ani měřítko průměru, zlobil se trenér Pražák po domácí remíze s outsiderem

15. KOLO: Lichkov – Kerhartice 2:3 (1:2). Branky: 10. J. Matoulek, 85. Bednář – 17. Fischer z pen., 41. Martinec, 53. Motl. ČK: 1:0 (71. M. Matoulek).23. KOLO: Boříkovice – Žichlínek B 0:3 (0:0). Branky: 64. a 74. Hrabáček, 90. + 2. Boščík. ČK: 1:0 (61. E. Borovička). Choceň B – Dolní Třešňovec 5:0 (2:0). Branky: 38., 43. a 85. Gerčák, 66. Synek, 90. Kozel z pen. Kerhartice – Libchavy B 6:1 (3:1). Branky: 22. Kaplan, 30. Rössler, 31. Martinec, 54. z pen. a 57. Fischer, 89. Motl – 7. Václavek. Kunvald – Lichkov 4:1 (2:1). Branky: 15., 42., 49. a 60. Moudrý – 22. Plodek. Těchonín – Žamberk B 2:2 (0:1). Branky: 50. Turner, 85. Škůrek – 26. Ulrych, 51. Derka. Tatenice B – FC Jiskra 2008 6:0 (4:0). Branky: 8. a 42. Rotter, 17. Soukop, 18. Knápek, 50. Polička, 61. Doležal. Helvíkovice měly volný termín.