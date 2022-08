Béčko choceňského Spartaku projelo v uplynulém ročníku III. třídou, které pro něj nebyla měřítkem, jako nůž máslem. A ve velkém stylu odstartovalo rovněž do přeborových bitev. Brandýs přitom na jaře patřil k pozitivním zjevům na zdejších trávnících, jenže nyní na Parapleti neměl nárok a domácí hráči ho vyprovodili osmičkou. Nu, nelze dělat předčasné závěry, bylo to teprve úvodní kolo, ale signál to pro okres je docela jednoznačný…

Všechna ostatní utkání skončila buď nerozhodně, nebo nejtěsnějším poměrem branek. Což byl třeba případ úspěchu Mistrovic, které si odvezly všechny tři body z trávníku kerhartického nováčka. A třetím celkem, jenž na úvod bral výhru, byl Žichlínek vracející se do této soutěže po sestupu z I. B třídy. Otočil zápas v České Třebové a to je počin, který rovněž nesporně stojí za pozornost.

Další čtyři souboje vítěze nepoznaly, což platilo mimo jiné o přestřelce mezi Rybníkem a Řetovou, v níž padlo ve druhém poločase pět gólů, stejně jako o souboji Sopotnice v Albrechticích, kde zůstali pro změnu střelci na suchu.

2. KOLO: Kerhartice – Mistrovice 0:1 (0:0). Branka: 46. Peřina. Verměřovice – Dolní Dobrouč 2:2 (2:2). Branky: 19. Ryšavý, 21. Nastoupil – 14. Falta, 39. Zastoupil. Dolní Čermná – Sruby 2:2 (2:1). Branky: 26. Hymr, 46. + 1. Bednář – 15. Přikryl, 63. Myšák. ČK: 0:1 (87. Myšák). Rybník – Řetová 3:3 (0:1). Branky: 64. Klazar, 71. a 80. Škrob – 30. Maier, 50. Vencl, 60. Hladil. Choceň B – Brandýs nad Orlicí 8:1 (5:0). Branky: 9. Šabata, 14. a 48. Gronych, 27. a 30. Vatrala, 35. a 52. Gerčák, 80. Synek – 82. Novotný. Česká Třebová B – Žichlínek 1:2 (1:0). Branky: 7. Rybka – 46. Boščík, 83. Faltus. Albrechtice – Sopotnice 0:0 (0:0).

OP III. TŘÍDY

V nejnižší okresní soutěži se body dělily toliko jednou a svoji premiéru ozdobil venkovním ziskem novic z Černovíru. A to mohl myslet na ještě lepší výsledek, proti se ovšem postavil boříkovický Erik Borovička, jeho hattrick a především vyrovnání v poslední minutě duelu.

Dalším třígólovým střelcem prvního mistrovského víkendu byl Marcel Pánik, jehož podstatným přičiněním podpořila úspěšný start do sezony pro Fotbal Žichlínek i tamní rezerva. Svoji pozici měla proti Rudolticím usnadněnou tím, že hrála více než hodinu v početní výhodě jednoho muže v poli a zápas měla pod kontrolou.

2. KOLO: Žichlínek B – Rudoltice 5:1 (3:0). Branky: 15., 32. z pen. a 64. Pánik, 22. Fibikar, 76. O. Stasiowski – 55. Bohdanov. ČK: 0:1 (31. Chlebníček). Helvíkovice – Lichkov 0:3 (0:0). Branky: 66. Plodek z pen. – 76. a 83. Merta. FC Jiskra 2008 – Těchonín 3:1 (2:1). Branky: 28. Bednář, 45. Dušek, 71. Pirkl – 41. Turner. Kunvald – Klášterec nad Orlicí 3:1 (2:1). Branky: 4. Kořínek, 27. vlastní (Bříza), 83. Vanický – 38. M. Fišer. Žamberk B – Tatenice B 0:3 (0:3). Branky: 5. Chládek, 12. Rotter, 42. Podloucký. Libchavy B – Dolní Třešňovec 2:3 (0:2). Branky: 83. a 90. + 1. Václavek – 16. Netek, 34. Hajzler, 66. Komárek. ČK: 0:1 (90. Tovtik). Boříkovice – Černovír 3:3 (0:0). Branky: 62., 70. a 90. z pen. Borovička – 20. vlastní (Michalička), 45. a 71. Hartman.