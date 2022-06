Sečteno a podtrženo. A Orlicko může v nejnižší krajské soutěži dvojnásobně jásat

Dařilo se i dalším týmům z popředí přeborové tabulky. Dolní Dobrouč si přesvědčivě poradila s Mistrovicemi a udržela si odstup před českotřebovským béčkem, které dalo zapomenout na předešlé nevýrazné výkony a bralo tři body z Dolní Čermné. Složení elitního trojlístku této sezony se v posledním dějství nezmění.

Zajímavé střetnutí sledovalo publikum v Brandýse nad Orlicí. Domácí fotbalisté náleží k nejúspěšnějším celkům jara, ale tentokrát narazili, protože je přestřílely nevyzpytatelné Sruby.

S konečnou platností je rozhodnuto také o druhém sestupujícím. K Rudolticím se na cestě do nižšího fotbalového patra připojí Klášterec nad Orlicí, což při vědomí jeho jarních slabých výsledků rozhodně nelze označit jako překvapení. Klášterečtí nestačili ani na svého nejbližšího konkurenta z Albrechtic.

25. KOLO: Dolní Čermná – Česká Třebová B 0:2 (0:1). Branky: 10. Klumpar, 89. Foff. Sopotnice – Verměřovice 2:2 (0:2). Branky: 65. Šebrle z pen., 78. Skalický – 12. J. Sklenář, 18. Nastoupil. Dolní Dobrouč – Mistrovice 4:1 (3:1). Branky: 27. a 39. Falta, 44. Rob, 83. Brabec – 16. Tomek. Brandýs nad Orlicí – Sruby 3:4 (2:2). Branky: 33. Hanzl, 40. Fogl, 90. + 1. Kochánek – 45. a 1. a 53. Šimek, 21. Marciš, 66. Myšák. Řetová – Jehnědí 1:3 (0:1). Branky: 53. Maier – 10. Beneš, 73. Gregar, 81. Rozlívka. Rybník – Rudoltice 6:1 (3:0). Branky: 11. Škrob, 19. Klazar z pen., 42. Václavský, 49. Novotný, 66. a 89. Viščák – 63. Boščík z pen., ČK: 0:1 (44. Pražák). Klášterec nad Orlicí – Albrechtice 2:4 (0:1). Branky: 54. Šroler, 89. Preclík z pen. – 11. Kollert, 56. Svoboda, 62. Marek z pen., 70. Mareš.

Ve III. třídy vedoucí Choceň sezonu více méně dohrává a svoje soupeře šetří. takže nyní nebyl ani Kunvald daleko od toho, aby suverénovi sebral body. Rezerva se probudila teprve za dvougólového manka. Potom však zabrala a třemi zásahy v rozmezí čtvrthodiny výsledek obrátila.

Hlavní zprávou 25. kola však je, že se rozhodlo o druhém místě a tím pádem o druhé „vstupence“ do okresní dvojky. Kerhartice si především díky hattricku Erika Fischera poradily s nebezpečnými Helvíkovicemi a to byl v jejich podání ten zásadní krok do vyšší soutěže. Navíc tatenické béčko v azylu v Sázavě překvapivě selhalo v utkání s Dolním Třešňovcem, takže z těsného boje je rázem sedmibodový rozestup a drama se za týden konat nebude.

25. KOLO: Kerhartice – Helvíkovice 5:2 (2:1). Branky: 8., 56. a 64. z pen. Fischer, 9. Martinec, 47. Štusák – 30. Pešek, 68. Chrástecký. Kunvald – Choceň B 2:3 (1:0). Branky: 12. vlastní (Dostál), 46. Vanický – 69. Krejza, 79. Gerčák, 85. Synek. Boříkovice – Žamberk B 2:1 (2:0). Branky: 10. a 35. E. Borovička – 75. Táborský. Těchonín – Lichkov 0:5 (0:1). Branka: 45. Bula, 48. Merta, 70. Marek z pen., 88. Konopka, 90. Záleský. Tatenice B – Dolní Třešňovec 0:2 (0:1). Branky: 17. Sita, 61. Štarman. Žichlínek B – Libchavy B 2:0 (0:0). Branky: 15. Hrabáček, 41. Bohuněk. FC Jiskra 2008 B volný termín.