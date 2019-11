Tabulku střelců I.B třídy ani nemůže vést nikdo jiný. Lukáš Mach z Českých Heřmanic se výrazně odpoutal od svých konkurentů v posledním kole podzimní části, když se šesti brankami podílel na vítězství svého týmu nad Pomezím 8:2.

Domácí nakročili do utkání velmi dobře a záhy vedli o dva góly. Už do přestávky Mach uzavřel hattrick a náskok 4:0 dával tušit, že duel je rozhodnutý. Ačkoli zaznamenali hosté po pauze dva úspěchy, nic to neměnilo na faktu, že odjížděli s debaklem. Vítězství zároveň posunulo České Heřmanice na první místo tabulky, ale ještě se čeká, jak to dopadne s neodehraným utkáním Letohradu B s M. Třebovou B. Dá se ovšem předpokládat, že utkání bude kontumováno ve prospěch Letohradu.