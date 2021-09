Svoji úspěšnou šňůru protáhli také v Albrechticích, kde sice inkasovali hned zkraje jako první, ale stejně rychle odpověděli a další průběh patřil jim.

Na stejnou bilanci se mohl dotáhnout tým Jehnědí, ale ten premiérově na podzim o body přišel. Stalo se tak na půdě České Třebové, kde sice kanonýr Jan Gregar dělal v zápolení s domácím béčkem v dresu hostů, co bylo v jeho silách, a zaznamenal hattrick, jenže na plný zisk to tentokrát nestačilo. Za domácí se o góly podělili tři různí hráči, ve výsledku to znamenalo v dramatickém duelu po třech trefách na každé straně a dělbu bodů.

Třetím do party neporažených je Řetová, ta vyloupila Sopotnici, když se její hráči střelecky prosadili v závěrech obou poločasů. Gólově nejbohatší bylo zápolení v Brandýse nad Orlicí, kde dali domácí před svými fanoušky zapomenout na debakl z minulého týdne.

I ve Verměřovicích byla k vidění sedmigólová přestřelka, domácí v ní dokázali smazat dvougólový náskok soupeře z Dolní Dobrouče, jenže potom si soka nechali utéci znovu a to bylo příliš, stačili pouze zkorigovat. Na nule jsou i nadále Rudoltice, které sice ve Srubech v úvodu vedly, jenže to byla jejich jediná radost, v dalším průběhu hry převzali taktovku do rukou domácí fotbalisté.

OKRESNÍ PŘEBOR II. TŘÍDY – 5. KOLO: Verměřovice – Dolní Dobrouč 3:4 (0:2). Branky: 51. Nastoupil, 53. Smejkal, 85. J. Sklenář – 3. Skalický, 35. Matějíček, 65. Václavek, 75. Roček z pen. Sopotnice – Řetová 0:2 (0:1). Branky: 44. Berky, 79. Maier. Sruby – Rudoltice 4:1 (2:1). Branky: 36. a 66. Myšák, 37. Chadima, 53. Zavřel – 22. Sklenář. Albrechtice – Mistrovice 1:3 (1:2). Branky: 3. O. Marek – 5. Hájek, 42. Peřina, 63. D. Stejskal. Brandýs nad Orlicí – Klášterec nad Orlicí 5:2 (2:1). Branky: 80. a 86. Bartoš, 26. Šroler, 45. Hruša, 61. Hanzl – 24. vlastní (Šroler), 76. Rous. Česká Třebová B – Jehnědí 3:3 (1:1). Branky: 27. Pávek, 47. Rufer, 61. Foff – 29., 57. a 80. Gregar. Dolní Čermná – Rybník 0:1 (0:0). Branka: 51. Dvořák. ČK: 0:1 (89. Klazar).

Choceňské béčko Na Parapleti podruhé rozdávalo dvouciferný příděl v rámci okresní III. třídy. Tentokrát se jeho obětí stala rezerva ze Žichlínku, zásahy do černého favorit rozdělil „spravedlivě“ po pěti do prvního i druhého poločasu. Přesto to Chocni na průběžné vedení nestačí, ještě lépe je na tom B mužstvo FC Jiskra 2008, které má odehrané čtyři zápasy a ve všech zvítězilo. Naposledy doma v Červené vodě přehrálo rezervu Libchav zásluhou výborného vstupu do druhé půlky.

OKRESNÍ PŘEBOR III. TŘÍDY – 5. KOLO: FC Jiskra 2008 B – Libchavy B 4:1 (1:0). Branky: 41. Pasker, 47. Kromíchal, 48. Roček, 76. Bednář – 66. Adamec. Kunvald – Kerhartice 1:3 (0:3). Branky: 71. Suchomel – 13. Janota, 22. Martinec, 45. Kukla. Lichkov – Žamberk B 1:3 (0:2). Branky: 53. Doleček – 14. Cvik, 20. Plundra, 90. + 3. Moudrý. Tatenice B – Boříkovice 2:0 (1:0). Branky: 20. Rotter, 90. Polička. ČK: 0:1 (71. Borovička). Dolní Třešňovec – Helvíkovice 1:3 (0:2). Branky: 70. Hajzler – 21. a 46. Špaček, 9. Kovanda. Choceň B – Žichlínek B 10:0 (5:0). Branky: 5., 23. a 79. Gerčák, 37. a 76. Baborák, 26. Vancl, 33. Škraňka, 56. Hubáček, 67. Netolický, 85. Novák. Těchonín volný termín.