OKRESNÍ FOTBAL: Remíza stačila České Třebové! Tamní rezerva se stala přeborníkem okresu Ústí nad Orlicí pro soutěžní ročník 2022/2023. Před kulisou více než 250 diváků na stadionu Pod Jelenicí se rozhodující duel nevyvíjel pro domácí fotbalisty vůbec dobře, dvougólovou ztrátu na choceňského rivala však dokázali ve druhém poločase zlikvidovat a uhráli si potřebný výsledek. Králem III. třídy se stala tatenická rezerva.

Branka Ondřeje Dolníčka (Choceň B) v utkání v České Třebové. | Video: Radek Halva

Střetnutí Česká Třebová B – Choceň B bylo rozhodně důstojným vrcholem okresní fotbalové sezony. Domácí celek měl od začátku územní převahu a tlačil se dopředu, jenže se potýkal s řadou nepřesností v předfinální a finální fázi, takže daleko nebezpečnější byly rychlé výpady soupeře. Ten se díky pohotové dorážce Dolníčka ujal vedení a kdyby rychlík Gronych zakončil svoje samostatné akce ve stoprocentních pozicích přesně, mohlo poločasové skóre vypadat z choceňského pohledu ještě zajímavěji. I tak hosté po změně stran odskočili po nenápadné Dolníčkově hlavičce na rozdíl dvou branek. Nervózní domácí vrátil do hry umístěnou střelou z hranice šestnáctky Klímek, pět minut nato proměnil nařízený pokutový kop Müller a tenhle krátký časový úsek katapultoval Českou Třebovou do I. B třídy, protože Choceňští ve zbytku hrací doby utkání na svoji stranu zpět nepřeklopili. V konečném účtování dělí oba konkurenty jediný bod, přičemž poměr branek mají po šestadvaceti odehraných utkáních shodný (plus 60!). Na opačném pólu tabulky bylo o sestupu Verměřovic a Dolní Čermné rozhodnuto v předstihu před posledním kolem.

14. KOLO: Česká Třebová B – Choceň B 2:2 (0:1). Branky: 67. Klímek, 72. Müller z pen. – 36. a 54. Dolníček. Albrechtice – Mistrovice 8:2 (6:1). Branky: 5., 33., 42. a 58. Svoboda, 14., 20. a 44. Faltus, 54. Polanský – 3. a 49. z pen. Krejčí. Žichlínek – Dolní Dobrouč 0:3 (0:1). Branky: 23. K. Falta, 48. Brabec, 90. M. Falta. ČK: 1:2 (64. Zemach – 59. P. Falta, 69. Maixner). Kerhartice – Řetová 2:5 (1:3). Branky: 26. Poláček, 54. Teplý – 11., 87. a 90. + 3. Chadima, 24. Turek, 32. Vašina z pen. Dolní Čermná – Brandýs nad Orlicí 3:3 (2:1). Branky: 22. a 62. Bednář, 39. Pecháček z pen. – 25. Bartoš, 55. Fogl, 69. Hanzl. Verměřovice – Sopotnice 4:5 (1:2). Branky: 5. Nastoupil, 61. a 62. T. Sklenář, 83. Chládek – 6. a 81. Vávra, 21. Pinkava, 56. Vítek, 75. Lehký. Rybník – Sruby 1:5 (1:3). Branky: 40. Viščák – 16., 43. a 85. Myšák, 3. Zavřel, 61. Marciš.

Neméně napínavou koncovku nabídla o posledním mistrovském víkendu okresní „trojka“. Tady si mohly sáhnout na pohár dokonce tři týmy, ovšem nakonec se pořadí a bodové rozestupy oproti minulému týdnu nikterak nezměnily. To nejpodstatnější se rozhodlo v pátečním předehrávce, ve které tatenické béčko ustálo těžkou roli a odvezlo si tři body z Helvíkovic. Tím bylo jasno o první příčce. Tu druhou měl ve svých rukou Lichkov a ani on nezaváhal, výhrou v Klášterci si zajistil druhé a rovněž postupové místo. Rezerva FC Jiskra 2008 zůstala třetí a vítězství nad Černovírem jí nebylo nic platné.

TJ Sokol Tatenice, vítěz okresního přeboru III. třídy 2022/2023.Zdroj: archiv klubu

14. KOLO: FC Jiskra 2008 B – Černovír 5:2 (2:1). Branky: 41. a 56. Dzura, 20. Zezulka, 47. Pasker, 75. Ptáček – 10. Lukeš, 50. Fater. Klášterec nad Orlicí – Lichkov 0:3 (0:2). Branky: 3. a 22. Hildebrand, 76. Plodek. Kunvald – Žichlínek B 6:3 (4:1). Branky: 20., 23. a 27. Moudrý, 43. Křen, 46. Janoušek, 58. Vanický – 8. Štochl, 78. Fibikar, 82. J. Falta. Boříkovice – Rudoltice 1:3 (1:1). Branky: 28. Nágl – 11. a 84. Rek, 67. Lichtenberk. Libchavy B – Těchonín 1:0 (1:0). Branka: 41. Dvořák. Helvíkovice – Tatenice B 1:2 (1:1). Branky: 24. Čada – 30. M. Knápek, 54. Rotter z pen. Žamberk B – Dolní Třešňovec 6:4 (3:2). Branky: 7. vlastní (Š. Borovský), 11. Plundra, 44. V. Cvik, 56. Brebis, 64. Táborský z pen., 70. J. Huška – 12. a 76. M. Borovský, 40. Mizerák, 59. Štarman.