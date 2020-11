Fotbalový podzim v regionu, byť pohříchu zkrácený a nedokončený, nabídl mnoho zajímavých událostí.

KFS PARDUBICE

Stoprocentní bodovou bilanci si udržel „átřídní“ lídr z Libišan, z devíti svých utkání vytěžil plný zisk (27 bodů). Další bezchybné premianty nalezneme mezi mládežníky: I. třídu dorostu skupinu A vedou Přelovice (10 výher), krajský přebor mladších žáků skupinu A Ústí nad Orlicí se sedmi zářezy.

S nulou na kontě završily podzimní boje dorostenci FK Česká Třebová B I. třídě skupině A a choceňští starší žáci v krajském přeboru skupině A.

Střeleckým králem podzimu se v soutěžích mužů stal, a není to žádné překvapení, František Ptáček z Lanškrouna, kterému statistiky napočítaly 18 branek. Za deset sehraných kol v krajském přeboru to je vynikající práce. Pozoruhodné jsou i počiny mladých fotbalistů. Mladší žák Marek Vít hrající za společný tým Prosetín-Holetín skóroval v krajském přeboru skupině B šestadvacetkrát a v téže soutěži, jen o věkovou kategorii výše, zaznamenal Jan Šimek z Dolního Újezdu jen o branku méně. V utkání proti Žamberku (9:5) zařídil všech devět branek.

Na “divoké“ výsledky se našli specialisté v krajské I. třídě dorostu skupině A. Narodilo se jich tam hned několik, ten nejvýraznější v závěru prázdnin, kdy sdružený tým Moravan a Dašic deklasoval na domácím stadionu slatiňanské béčko v poměru 22:0. Totožný debakl uštědřil starší žáci z Moravan a Dašic soupeřům z Chocně v krajském přeboru starších žáků skupině A. Ještě některé z dalších podzimních výsledkových rekordů: Třemošnice – Mnětice 19:1, Paramo Pardubice – Mnětice 17:1, Heřmanův Městec-Choltice – Sezemice 16:0 (vše I. třída dorost skupina A), Litomyšl-Čistá – Česká Třebová 1:15 (KP starší žáci skupina A).

I díky tomu, že podzim nebyl dohrán, nevypadá statistika trestů nikterak hrozně. Dvě červen karty viděli pouze čtyři fotbalisté: Daniel Fotul (Holice, krajský přebor), Jiří Svoboda (Dobříkov), Tomáš Chaloupka (Svratouch), Kamil Šimek (Horní Jelení, vše I. B třída skupina A).

A ještě jeden pozoruhodný zápas z podzimních luhů a hájů v krajských soutěžích. Náleží k nejzajímavějším výsledkovým obratům, jaký se někomu povedl. Řeč je o utkání I. A třídy mezi Dolním Újezdem a Přeloučí. Ještě v 57. minutě prohrávali domácí se soupeřem z Pardubicka 2:5, ale ve zbytku hrací doby předvedli úžasný finiš, nasázeli čtyři góly v řadě a těsně před konečným hvizdem rozhodčího potěšili nadšené publikum šestou vítěznou trefou. Zato hosté, ti možná nepochopili doteď, jak se stalo, že z tohoto skvěle rozehraného zápolení nezískali nic. Kuriozitou je, že Dolní Újezd si podobný průběh o měsíc později zopakoval, proti Letohradu B vyrovnal z 3:5 na 5:5 v 87. a 89. minutě, pak prohrál na penalty.

OFS CHRUDIM

Na Chrudimsku neokusily na podzim hořkost ztráty bodů pouze dva mládežnické kolektivy v okresních přeborech: starší žáci z Chrasti (6 výher) a mladší žáci z Rosic (7 vítězství).

Bez jediného zisku zůstaly v soutěžích starší žáci společného celku Orel-Miřetice a jejich mladší kolegové ze Zaječic.

Nejvíce „divokých“ výsledků nabídl okresní přebor mladších žáků (Zaječice – Luže 0:26, Zaječice – Dřenice 0:23, Ronov-Třemošnice B – Zaječice 22:1). I v soutěžích dospělých si však publikum přišlo na své a nejvíce v Načešicích, když tamní rezerva v utkání III. třídy deklasovala soupeře z Rosic 11:1. Činilo se také slatiňanské béčko, které naložilo 10:0 Prachovicím, ve IV. třídě bezesporu stojí za zmínku výsledek utkání Nasavrky B – Dřenice B (10:2).

Bezmála dva góly na zápas dával v nedokončené podzimní části nejlepší střelec okresních soutěži. Ondřej Pilař z Křižanovic jich dal celkem osmnáct, což je dvojnásobek druhého nejlepšího počinu. Vytáhli se i mladí kanonýři, jako například mladší žák Ondřej Kouba (Orel-Miřetice) se sedmnácti nebo starší žák Jan Šubrt z Chrasti s patnácti vstřelenými brankami.

„Zlými muži“, lze-li to takhle nazvat, jsou fotbalisté, kteří si prohlédli zblízka dvakrát červenou kartu. Konkrétně jimi byli Josef Dvořák z Chroustovic v okresním přeboru a Lukáš Simon z Vraclavi hrající IV. třídu.

Když rezervy pálí ostrými

Dvojciferné výsledky nejsou ve fotbalovém prostředí příliš časté, ne však ojedinělé. V neúplné části podzimní sezony jsme v okresních soutěžích na Chrudimsku viděli hned tři debakly. Na domácí půdě si s chutí zastřílely rezervy Nasavrk a Slatiňan, které ve svých soutěžích dokázaly výsledek zakulatit na deset. ještě o jednu branku více povznesli svůj výkon fotbalisté Načešic B, kteří přejeli Rosice výsledkem 11:1. Michal Tamchyna v zápase skóroval hned čtyřikrát, po dvou trefách ho doprovodili Vacek s Lorencem.

OFS PARDUBICE

Ani bod na svojí podzimní pouti neztratily Torpedo Pardubice ve III. třídě (7 výher), Řečany nad Labem B ve IV. třídě skupině Přeloučsko (6 výher) a mezi mládeži starší žáci ze Semína v okresním přeboru kteří nasbírali šest vítězství.

Dva celky jsou „nulové“, tzn. zapisovaly pouze porážky. Ve III. třídě jde o sedmkrát poražený Ostřetín, v „holické“ IV. třídě o Popkovice, které nedokázaly bodovat na šest pokusů.

Okresní III. třída se na Pardubicku vyznačuje nezvyklým množstvím dvouciferných výsledků. A prsty v tom mají především dvě mužstva. Jednak Holice B, které třem soupeřům uštědřili výprask v podobě jedenácti gólů, ale z „druhé strany“ také Tetov, jehož sérii 1:14, 0:11, 2:11 mu tedy není co závidět. Rekordní skóre mezi muži se však zrodilo ve IV. třídě, kde Lány na Důlku deklasovaly Popkovice 15:1. Ještě produktivnější byli starší žáci z Nemošic, kteří v jednom z duelů okresního přeboru vyhráli v Rovni 16:1.

Střelcům kraluje na Pardubicku po neúplném podzimu Josef Vrátil. Kanonýr z Chvojence má na kontě 14 gólů, což je téměř polovina brankového pokladu třetího týmu tabulky. Starší žák Matěj Tichý z Chvaletic a mladší žák Šimon Lukeš z pardubického Parama se mohou chlubit patnácti trefami.

Slušnost. Ani jeden fotbalista nebyl v průběhu okresních podzimních bojů vyloučen dvakrát.

Na Pardubicku jako u Verdunu

Pálí ostrými a ještě v dávkách… Rozšíření soutěže na kvalitě nic neubralo. Ba naopak. Minimálně co se týče počtu vstřelených branek. Okresní přebor Pardubicka vykazuje v této oblasti čísla, nad kterým plesá srdce nejednoho fanouška. Nově, šestnáct týmů se v osmi neúplných kolech (nesehráno pět zápasů) podělilo o neuvěřitelných 297 gólů. Znamená to, že průměr na jedno utkání činí luxusních pět branek. Výjimkou nejsou konečné stavy 4:3, 5:2 či 2:4. Někdy si kouzelníci s míčem spletli sportovní odvětví. Z toho plynuly brankové hody jako 9:1, 3:8, 7:2 nebo 5:4. Tolik ve fotbale běžné a nudné výsledky 0:0, 1:0, 0:1 či 1:1 by se daly spočítat na prstech jedné ruky. Škoda jen, že střelecké řádění uťala druhá vlna koronavirové pandemie. Přes zimu totiž nepoužívané mohou zbraně zreznout…

OFS ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Pouze starším žákům z Jehnědí se zkrácenou podzimní částí okresních soutěží na Ústecku podařilo projít bez ztráty „kytičky“, vyhráli všech pět zápasů, ke kterým nastoupili.

Dva celky prožily skutečně mizernou první část soutěžního ročníku a snad jim ani nevadilo, že se skončilo předčasně. V okresním přeboru to jsou Rudoltice, jejich bilance ukazuje devět porážek, přičemž vstřelily všehovšudy dva góly. Ještě hůře, jestli to vůbec jde, je na tom ve III. třídě Těchonín. Také nula bodů, ale na svoji marnou snahu vypotřeboval deset kol.

Okresní „trojka“ byla také dějištěm tří zápasů s dvouciferným skóre. Nešťastníci z Těchonína byli aktéry dvou z nich, a to během dvou týdnů po sobě. Nejprve padli v „divočině“ s Helvíkovicemi 4:10, aby si následně dojeli pro výprask 0:10 do Červené Vody od týmu FC Jiskra 2008 B. „Desítka“ byla k vidění i v utkání Dolní Třešňovec – FC Jiskra 2008 C (0:10).

Do klubu z Králík a Červené Vody přijdeme, budeme-li hledat nejlepšího střelce okresních soutěží. Jakub Pasker zaznamenal v barvách tamního béčka pěkných 18 branek. Řeč o starších žácích z Jehnědí už byla, dodejme, že Daniel Šoulák dominuje s jedenácti zásahy mládežnickým kanonýrům.

A ještě hráči se dvěma červenými kartami: Michal Štarman (Dolní Třešňovec) a Josef Kuběnka (FC Jiskra 2008 B).

Závěrečné minuty rvaly srdce mnoha diváků

Zážitek jen pro silné povahy připravili fotbalisté Libchav a Českých Heřmanic v 6. kole I.B třídy Pardubicka. Kdo z diváků pak přišel domů a měl k dispozici přístroj na měření tlaku, ještě dlouho po utkání by naměřil dost možná abnormální hodnoty, protože duel nabídl vskutku vzrušující podívanou. Pokud to vezmeme od začátku, první gól hostujícího Jirsáka by se neztratil ani v Lize mistrů, vyrovnání Jetmara mělo hodně vysoké parametry a jakmile libchavský Ráb otočil skóre blafákem na 2:1, emoce „stříkaly“ všemi směry. Domácí enklávu zchladil do přestávky znovu Jirsák a mač nabíral na obrátkách. Fanoušci se výborně bavili, vypustili dýmovnici jako předzvěst toho, co se za stavu 3:2 dělo v infarktovém závěru. Hosty zachránil minutu před koncem Jirsák třetím gólem, aby Šrom po několika sekundách pobytu na hřišti krásnou ránou odšpuntoval vlnu obrovské euforie domácích barev. Stačilo to? Kdepak. Ruka Davida ve vápně způsobila vyrovnání z penalty. Přídavek „desítek“ pak udělal skvělou tečku.

OFS SVITAVY

Bez ztráty bodu absolvovaly odehranou část podzimní části celky z Březové nad Svitavou v okresním přeboru starších žáků (5 vítězství) a mladších žáků (6 vítězství), stoprocentní byli v okresním přeboru starších žáků rovněž kluci z Morašic a Horního Újezdu se šesti výhrami.

Ani bod na svoje konto si nepřipsali hráči Koclířova v okresním přeboru mladšího žactva.

V soutěžích dospělých se na podzim zrodily dva dvouciferné výsledky a v obou měla prsty Rohozná: v Kunčině zvítězila 11:1 a v Koclířově 11:0. U mládeže jsou podobné výsledky častější, ale to není jen případ Svitavska, výkonnostní rozdíly zde bývají výrazné: Morašice-Horní Újezd – Křenov-Dlouhá Loučka 15:0, Křenov-Dlouhá Loučka – Kunčina-Mladějov 2:16 (oba OP starší žáci), Koclířov – Březová nad Svitavou 1:21, Jaroměřice – Březová nad Svitavou 0:18 (oba OP mladší žáci).

Kanonýrům v okrese Svitavy vládne Marek Leinweber z Rohozné, na dvaadvacet gólů mu stačilo devět utkání. Rozhodně za zmínku však stojí i některé mládežnické výkony. Mladší žák Jakub Nedoma z Březové nad Svitavou nastřílel do síti soupeřů úctyhodných 28 branek, starší žák Michal Kudyn (Kunčina-Mladějov) se do listiny střelců zapsal sedmadvacetkrát.

Jediným mužem, jenž dvakrát předstoupil kvůli vyloučení před Disciplinární komisi OFS, je Jaroslav Švendt z Koclířova.

Devět gólů. Leinweber na podzim gólově explodoval

Byla poslední srpnová sobota, když se na fotbalovém stadionu v Kunčině u Moravské Třebové děly neuvěřitelné věci. V duelu III. třídy Svitavska se o ně postaral produktivní útočník hostujícího SK Rohozná Marek Leinweber. Pod drtivé vítězství 11:1 se podepsal devíti trefami do černého, což nemá obdoby snad v rámci celé republiky. Třikrát se prosadil během prvních jedenácti minut a dalších šest branek nasázel zlomenému soupeři ve druhém poločase. Fotbalista, který má za sebou mimo jiné zkušenost z krajského přeboru ve Svitavách je pochopitelně nejlepším střelcem nedokončené podzimní sezony s celkovým účtem 22 branek. A že když mu zápas sedne, není k udržení, to dokumentoval ještě jednou, v v Koclířově vyhrála Rohozná 11:0 a sedm zásahů neslo Leinweberovu pečeť. Není divu, že rohozenský celek vede tabulku, navíc s průměrem přes pět vstřelených gólů na utkání.