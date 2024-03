1. Jenom jeden favorit. Splní svojí roli?

Pokud se týče okresního přeboru a boje o postup do krajské I. B třídy, není asi napříč fotbalovou veřejností v regionu sporu o tom, kdo je hlavním uchazečem o tuto pozici. Libchavy daly svými podzimními výkony a výsledky všem jasně najevo, že nic jiného než návrat do soutěží Pardubického kraje, kde až do loňského sestupu dlouhá léta působily, pro ně nepřichází v úvahu. A věru se nedá najít mnoho důvodů, proč by tento úkol neměly na jaře splnit. V první řadě vstupují do odvetné části s ne sice nepřekonatelným, ale velmi příjemným šestibodovým náskokem na nejbližšího pronásledovatele, jedinou porážkou na kontě a nejproduktivnějším útokem. Právě jejich ofenzivní síla vyjádřená průměrem bezmála čtyř vstřelených branek na utkání je doposud určujícím faktorem jejich dominance, jemuž konkurence nedokáže účinně čelit. Je bez diskuse, že samo od sebe lídrovi do klína nic nespadne, nicméně realitou že, pokud by sezona skončila jinak než jeho triumfem, jednalo by se o překvapení, neřku-li o senzaci.

2. Může někdo narušit očekávaný scénář?

A proč by nemohl, zní logická a správná odpověď. Je to sport, na jaře může každý získat 39 bodů a pořadí se může ještě všelijak přesypat. Má to však svoje podmínky. Jednak tu, že vedoucí Libchavy by musely začít výrazněji klopýtat než v dosavadním průběhu okresního přeboru, což není úplně pravděpodobné, jakkoli to nelze vyloučit. Ale hlavně, jejich konkurenti by museli rozjet skutečně parádní jaro, poskládat šňůru vítězných korálků a hrát prakticky bez zakolísání. A je otázkou, zda-li jsou například celky z Dolní Dobrouče či Mistrovic jako nejbližší rivalové libchavského mančaftu vůbec schopné. Teoreticky jistě ano, jenže už na podzim bylo znát, že se jim do většinou stabilně kvalitních výkonů dokáže vloudit nečekaný výpadek. Za všechny jmenujme šestigólový příděl do sítě Dolní Dobrouče ve Srubech. A každé podobné zakopnutí pochopitelně požene vodu na libchavský mlýn. Pro atraktivitu soutěže by však bylo nesporně vítané, aby si boj o první místo udržel náboj pokud možno co nejdéle.

3. Horko v podpalubí. Koho setne sestupová sekera?

Nestane-li se nic mimořádného, do III. třídy zamíří dvě nejhorší mužstva konečného pořadí. V krajské I. B třídě by totiž snad nemělo hrozit nic horšího než sestup jednoho orlického zástupce, v kritické situaci je především aktuálně poslední Sloupnice. V okresním podpalubí to však po podzimní polovině sezony pořádně „hoří“, mezi desátou Řetovou a čtrnáctým tatenickým béčkem je jenom sedmibodová mezera a to je jako nic, stačí dvě tři kola a všechno může být naruby. Takže je jasné, že klíčová zde může být každá výhra, každý získaný bod, zásadní úlohu sehrají hlavně vzájemné střety ohrožených družstev. A rovněž skutečnost, kdo z nich oproti podzimu najde způsob, jak dávat góly, protože jestli něco srazilo tuhle „namočenou“ skupinu ke dnu, pak tristní produktivita. Tatenice a Albrechtice (mimochodem jediný přemožitel vedoucích Libchav) daly ve třinácti kolech dvanáct gólů, Rybník dokonce jen devět (a přesto z toho vytěžil jedenáct bodů, což je samo o sobě pozoruhodným počinem). Tohle bude chtít rapidní zlepšení…

4. Přijde spása pro nováčky?

Čtrnáctičlenné pole účastníků nejvyšší okresní soutěže v létě oživily dvě „nové tváře“ v podobě fotbalistů z Lichkova a Tatenice. A pokud v těchto klubech nechtějí, aby jejich přeborová existence měla fotbalově „jepičí“, tedy jednosezonní život, tak musí vzít jaro za úplně jiný konec než podzim. Jinak mnoho nadějí věru mít nebudou. Konkrétně v lichkovském případě to vyžaduje především urgentně utěsnit značně děravé defenzivní šiky, protože inkasovat za polovinu ročníku rovných padesát gólů, s tím se zkrátka nedá obstát, to je K.O pro jakékoli vyšší ambice. Je pravda, že Lichkov se sice nachází na nesestupové pozici, ale pokud bude nadále tak často lovit míče ze své sítě, tak to sotva vydrží, přestože směrem do ofenzívy by to zjevně nebylo tak zlé. Tatenické béčko má pro změnu velký problém v útoku, který se řadí k těm vůbec nejhorším a bez branek bodové konto naskakuje krutě pomalu. Ovšem naděje na záchranu pro oba nováčky nesporně existuje a je i celkem zřetelné, kudy ke konečnému úspěchu povede cesta.

Černovír vs. Libchavy B.Zdroj: Jan Švejkar

5. Dolní Čermná jde ze špice. A co ukážou béčka?

A je nutno se zastavit také v okresní III. třídě. Její jarní část na konci jednak korunuje celkového vítěze a také dva postupující do přeboru. A fronta kandidátů je tady poměrně dlouhá. Dobrým podzimním závěrem si nejvýhodnější pozici vypracoval tým Dolní Čermné bažící po tom, aby se jeho působení v „trojce“ proměnilo pouze v nejkratší možnou epizodu. A lze jej označit za favorita číslo 1, fanoušky by určitě zaskočilo, pokud by se neobjevil mezi postupující dvojicí. A koho dalšího je potřeba brát vážně? Určitě Verměřovice, u nich je to ostatně podobný případ jako v případě Dolní Čermné, také „Turci“ touží dobýt zpět pozice ztracené v předchozí sezoně. Svoje si do situace v popředí tabulky řekne i rezerva FC Jiskra 2008, byť je otázkou, jak se budou vyvíjet záchranářské práce tamního áčka v I. A třídě a jestli B tým dostane „volnou ruku“ v postupovém snažení. Ostatně s dalšími nevyzpytatelnými béčky, ať libchavským či žamberským, je záhodno rovněž počítat, minimálně proto, že další celky mají na špici přece jen podstatnější ztrátu, která nepůjde jen tak lehce vygumovat. V každém případě i okresní III. třída slibuje jaro plné dramatických zápletek.