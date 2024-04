/OKRESNÍ FOTBAL/ Psal se 12. srpen roku 2023, kdy libchavské áčko prohrálo v Albrechticích a od té doby v každém kole sbíralo body. Až do letošního 31. března a „výletu“ do Brandýsa nad Orlicí, který vedoucímu celku okresního přeboru II. třídy pořádně zhořkl. A když k tomu připojíme debakl třetitřídního béčka v Červené Vodě, tak tyhle svátky jara se pro libchavský fotbal proměnily v černou můru.

TJ Sokol Libchavy B vs. TJ Sokol Černovír. | Foto: Jan Švejkar

Samozřejmě, že fotbalisté z Brandýsa nejsou žádná „ořezávátka“, patří k příjemným zjevům sezony a vyšplhali se do elitní trojky. Nicméně že takhle přejedou suveréna soutěže, to je tedy bomba. A nebylo to dílem mimořádného individuálního výkonu, právě naopak, o čtyři góly se podělili čtyři různí hráči, což jenom svědčí o výborné kolektivní práce domácích fotbalistů. Ostatně i fakt, že Libchavy za 90 minut neskórovaly, je svým způsobem unikátní, to se v tomto ročníku ještě nestalo. Brandýs se přiblížil na šest bodů k prvnímu místu a když nic jiného, tak dal favoritovi číslo 1 najevo, že zdaleka nemá nic jistého.

Stejný vzkaz vyslala Dolní Dobrouč, která se oklepala z týden starého selhání v Sopotnici a po tuhém boji zásluhou dvou branek Leoše Marka obrátila duel proti Žichlínku. Zmíněná Sopotnice vybojovala po otočce tři body na půdu předposlední Tatenice a bodově dostihla Mistrovice. Ty na jarní vítězství zatím čekají, v souboji s Chocní neuhájily ve druhém poločase těsný náskok.

Chvost tabulky nadále obývají Albrechtice, úsměvy na tvářích tamních hráčů nevyloudilo ani klání s Kerharticemi, i v něm totiž tahali za kratší konec pomyslného fotbalového provazu. V existenčním střetu v Lichkově se potvrdilo, že Rybník začal na jaře dávat góly, to je však slabá útěcha, neboť mu to pořád nenese body. Ztrátu z první půle sice stahoval ze všech sil, ale potřebné vítězství zůstalo u domácího nováčka. Nepomohla si Řetová, ve Srubech nedokázala eliminovat kanonýra Lubomíra Myšáka, což v zápoleních s tímto soupeřem obvykle znamená K.O. pro naděje na slušný výsledek.

16. KOLO: Mistrovice – Choceň B 1:1 (1:0). Branky: 30. Šimko – 73. Nováček. Lichkov – Rybník 3:2 (3:1). Branky: 8. vlastní (Klazar), 25. a 42. z pen. Šplíchal – 45. Petružálek, 80. Kareš. Sruby – Řetová 3:1 (1:0). Branky: 42. a 84. Myšák, 81. Zavřel – 73. Chadima. Brandýs nad Orlicí – Libchavy 4:0 (1:0). Branky: 11. Hanzl, 56. Kudrna, 66. Buben, 87. Matějka. Dolní Dobrouč – Žichlínek 2:1 (1:1). Branky: 38. a 46. L. Marek – 9. Javorek. Tatenice B – Sopotnice 1:3 (1:1). Branky: 10. P. Soukop z pen. – 45. Pánik, 75. Špaček, 84. Kubišta. Albrechtice – Kerhartice 1:3 (0:1). Branky: 77. Kollert z pen. – 2. Bohunek, 47. O. Marek, 90. Fischer.

Třetitřídní lídr z Dolní Čermné si o velikonočním víkendu vybral volný termín a to byla pochopitelně ideální příležitost pro jeho pronásledovatele, aby se přiblížili k vrcholu tabulky. Nejvíce pro Verměřovice, jenže „Turci“ se na vlastní kůži přesvědčili o tom, co obvykle přichází po posvícení. Před týdnem nasázeli sedm gólů Boříkovicím, na ústecké umělce však nyní zaváhali v souboji s domácím Černovírem. A to přesto, že soupeř hrál celý druhý poločas v početní nevýhodě. A tak se na průběžné druhé místo posunula rezerva FC Jiskra 2008, která ještě prohloubila černý velikonoční víkend libchavské kopané půltuctem do sítě tamního béčka. Za zmínku z odehraného kola rozhodně stojí i desetigólová přestřelka v Helvíkovicích nebo dramatická plichta v duelu dvou posledních týmů tabulky. Boříkovice sebraly Těchonínu první výhru v soutěži dvě minuty před koncem, kdy oba týmy hrály v deseti mužích.