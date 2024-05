/OKRESNÍ FOTBAL/ Sedm gólů nastříleli fotbalisté vedoucích Libchav do sítě Žichlínku v dalším pokračování nejvyšší okresní soutěže fotbalistů. Před šlágrem jara příští neděli v Dolní Dobrouči si tak před svým pronásledovatelem udrželi nikoli nevýznamnou výhodu v podobě čtyřbodového náskoku. Ve III. třídě skončil tahák mezi Verměřovicemi a Dolní Čermnou smírně, čehož využily obě rezervy. V závěru článku najdete jako obvykle výsledky okresních mládežnických soutěží.

TJ Sokol Libchavy vs. FK Dolní Dobrouč (snímek z podzimního utkání). V neděli 2. června čeká na tyto celky klíčová jarní odveta. | Foto: FB TJ Sokol Libchavy

Výsledek v Libchavách vypadá na pohled jednoznačně, ale zdání klame, soupeř lídra hodně „zlobil“ a ještě čtvrt hodiny před koncem to bylo „jen“ 4:3. V koncovce se však projevila vysoká libchavská ofenzivní síla a domácí do otevřené obrany protivníka nasypali další góly. Podobný příběh ostatně napsal také tým z Dolní Dobrouče, který splnil roli favorita na půdě tonoucího Rybníku nakonec docela přesvědčivě, zápas ovšem na svoji stranu definitivně zlomil teprve v posledních dvaceti minutách.

Jeviště pro největší jarní tahák je tedy nachystané, duel Dolní Dobrouč – Libchavy se hraje v neděli 2. června od 16 hodin. Domácí, pokud budou chtít rivala ještě dostat pod tlak, musí vyhrát, Libchavští si v případě plného zisku zajistí v předstihu okresní prvenství.

Pohled na opačný pól tabulky říká, že Lichkov se po vítězství nad Mistrovicemi velmi výrazně přiblížil k záchraně. Tři týmy (Albrechtice, Tatenice B, Rybník) zůstaly odříznuty u dna a pouze jeden z nich se v okresním přeboru udrží, dva budou muset chtě nechtě dolů (na vině je zpečetěný osud Sloupnice v I. B třídě). V tomto kole si mohlo pozici vylepšit tatenické béčko, v Řetové však nedokázalo využít ani poločasového náskoku, ani skutečnosti, že celou druhou část zápasu odehrálo v početní výhodě. Domácí totiž v oslabení nejenže vyrovnali, ale v 90. minutě zásluhou střídajícího Koláře dokonali otočku.

Po gólovém posvícení často přichází půst, o čemž se nyní přesvědčili fotbalisté Srubů a s nimi jejich fanoušci. Po devítigólové explozi v Albrechticích tentokrát do derby proti Chocni vytáhli se zrezivělou palebnou zbrojí, v zakončení se nedokázal prosadit ani nejlepší kanonýr soutěže Myšák, ani nikdo z jeho spoluhráčů, naopak choceňskému béčku to tam padalo „jedna báseň“.

24. KOLO: Rybník – Dolní Dobrouč 1:4 (1:1). Branky: 39. Petran – 73. a 90. Marek, 6. K. Falta, 79. M. Falta. Kerhartice – Sopotnice 2:0 (2:0). Branky: 9. a 42. Fischer. ČK: 1:0 (58. Pávek). Lichkov – Mistrovice 3:0 (1:0). Branky: 24. Bula, 70. a 75. Merta. Libchavy – Žichlínek 7:3 (4:2). Branky: 3. a 10. Pavlák, 31. a 90. Provazník, 41. a 85. Ráb, 74. Horníček – 14. Zemach, 32. Jániš, 71. Krejčiřík z pen. Brandýs nad Orlicí – Albrechtice 5:1 (2:0). Branky: 3., 10., 56. z pen. a 75. Buben, 78. Fogl – 88. Faltus. Řetová – Tatenice B 3:2 (1:2). Branky: 10. Müller, 71. Chadima, 90. Kolář – 39. Kollár, 42. Jednoróg. ČK: 1:0 (45. Müller). Sruby – Choceň B 0:4 (0:2). Branky: 40. a 87. Šabata, 38. Vatrala, 68. Gronych.

Dva se prali, dva se smáli… Drobnou parafrázi tradičního úsloví můžeme použít na aktuální dění v okresní trojce. V nesmlouvavé bitvě o postup si Verměřovice podělily s Dolní Čermnou po bodu poté, co hosté vyrovnali pár minut před koncem. Což je výsledek, který ani jednoho ze soupeřů moc nepotěšil, zejména domácí, kteří mají o jeden odehraný zápas více. Koho naopak potěšil, to jsou obě B družstva usilující rovněží o posun o soutěž výše. Těm samozřejmě ztráta konkurentů žene vodu na mlýn. Žamberk přejel půltuctem gólů Boříkovice a nezaváhal ani vedoucí celek FC Jiskra 2008, byť ten to měl proti Černovíru nepoměrně náročnější a udolal ho nejtěsnějším rozdílem. V téhle přetahované zůstává pořád všechno otevřené.

Z programu uplynulého dějství zaujal i desetigólový výprask, který uštědřil Dolní Třešňovec k potěše svých příznivců nebohému Klášterci. Zazářila dvojice Michal Štarman – Matěj Borovský, oba si připsali po čtyřech trefách.

24. KOLO: Žamberk B – Boříkovice 6:0 (4:0). Branky: 12. a 14. Pavelka, 22. Chládek, 32. Miljevič, 77. Ulrych, 80. Huška. Verměřovice – Dolní Čermná 2:2 (2:1). Branky: 13. a 38. z pen. Ryšavý – 36. Hyhlík, 84. Slodičák. ČK: 1:0 (85. Kubelka). FC Jiskra 2008 B – Černovír 2:1 (2:1). Branky: 3. Pasker z pen., 23. Kopecký – 28. Hartman. ČK: 1:1 (68. Dvořáček – 71. Fater). Helvíkovice – Těchonín 4:1 (2:0). Branky: 8. Pešek, 36. a 53. Kos, 75. Procházka – 80. Dušek. Libchavy B – Rudoltice 3:0 (0:0). Branky: 55. z pen. a 70. Kletečka, 74. Provazník. Dolní Třešňovec – Klášterec nad Orlicí 10:0 (2:0). Branky: 11., 50., 60. a 67. Štarman, 32., 48., 69. a 72. M. Borovský, 62. Mirezák, 88. Š. Borovský. Kunvald volný termín

Okresní mládežnické soutěže