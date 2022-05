Čtyři kola do konce, šest bodů k dobru na nejbližšího pronásledovatele. Aniž bychom chtěli vynášet předčasné soudy, nezdá se příliš pravděpodobné, že by si fotbalisté Jehnědí nechali vyrvat přebornický titul. Nic tomu nenasvědčuje.

Mistrovice se staly katem favoritů

O víkendu sice na hřišti Brandýsa nad Orlicí „jen“ remizovali, ale to z jejich pohledu nebyla katastrofa. Jednak vzhledem k ostatním výsledkům, ale také proto, že není v přeboru mnoho mužstev s tak dobrou aktuální formou, jakou má právě Brandýs, který se před zápasem pyšnil šňůrou pěti výher v řadě. Tím pádem lídr tabulky tento výsledek asi bez potíží bral, jeho pozici to totiž nikterak nepohoršilo, ba právě naopak.

Derby se divákům líbilo, jeho výsledek ale rozradostnil jenom Českou Třebovou

Fotbalisté Mistrovic porazili v úvodním jarním kole Jehnědí a nyní si vyšlápli na dalšího kandidáta předního umístění. Českotřebovskému béčku to přestalo jít na cizích hřištích a bez toho se na nejvyšší post nedá útočit. Hosté se po nepovedeném prvním poločase po změně stran sebrali, dokázali srovnat, jenže přišel třetí zásah soupeře a ten se ukázal být rozhodující.

Pokud budeme inkasovat takhle lacino, nemůžeme být úspěšní, říká trenér Majvald

Druhá je tak znovu Dolní Dobrouč, která to o víkendu neměla složité, neboť hostila předposlední Klášterec, který se prezentoval odevzdaným výkonem a domácí si rádi otevřeli střelnici, která došla až k dvoucifernému výsledku. A protože dvanácté Albrechtice bodovaly naplno, situace na chvostu tabulky se pozvolna vyjasňuje. Rudoltice jsou odsouzeny k sestupu a také klášterecké dny v okresním přeboru se, zdá se, rychle krátí. Připomeňme, že do trojky spadnou pravděpodobně dva týmy (jeden by sestupoval pouze za té podmínky, že do okresu nesestoupí nikdo z I. B třídy, což zatím při pohledu na pozici Žichlínku reálně nevypadá).

22. KOLO: Albrechtice – Sopotnice 2:0 (0:0). Branky: 75. Žaluda, 82. Mareš. ČK: 0:1 (77. Kotyza). Rudoltice – Dolní Čermná 0:1 (0:1). Branka: 29. Bednář. Mistrovice – Česká Třebová B 3:2 (2:0). Branky: 24. Richter, 43. Stejskal, 67. Tomek – 49. vlastní (Richter), 58. Holec. Sruby – Verměřovice 3:2 (0:0). Branky: 58. Zavřel z pen., 64. Myšák, 75. M. Sklenář – 77. Ryšavý, 85. J. Sklenář. Brandýs nad Orlicí – Jehnědí 1:1 (1:1). Branky: 36. Buben – 24. Gregar z pen. Řetová – Rybník 2:1 (0:1). Branky: 48. Hladík, 75. Turek – 10. Chudý. Dolní Dobrouč – Klášterec nad Orlicí 10:0 (7:0). Branky: 16. z pen., 37. a 80. Smíšek, 5. a 20. Matějíček, 22. a 26. Václavek, 31. a 82. Falta, 61. Rob.

O druhý flek to ještě bude ostrá bitva

Zajímavý finiš sezony bude mít III. třída, ve které je o tom nejpodstatnějším, tedy o jejím vítězi a prvním postupujícím, dávno rozhodnuto. Choceňská rezerva si připsala v Lichkově svoje devatenácté vítězství.

Zlomit zakletí? Nejde to, nejde. Jiskra se ze sestupového umístění už nedostane

Ve hře je ale druhá „vstupenka“ do vyšší třídy a tam je uchazečů hned několik. Na druhou pozici se nyní díky vydařenému závěru zápasu v Žamberku vyšvihlo tatenické béčko následované Helvíkovicemi, které ovšem mají nevýhodu v tom, že je ještě čeká volný termín. Překvapivě ztratily Kerhartice, ale svoje zaváhání mohou bryskně napravit hned tuto středu, kdy je čeká dohrávka odloženého střetnutí v Lichkově.

22. KOLO: Lichkov – Choceň B 1:3 (0:3). Branky: 55. vlastní (Adamec) – 7. Novák, 15. Gerčák z pen., 42. Nováček. FC Jiskra 2008 – Kunvald 2:3 (1:0). Branky: 2. Pasker, 84. Kromíchal – 58. Nastoupil, 62. a 82. Kořínek. Helvíkovice – Těchonín 5:1 (2:1). Branky: 26., 50. a 58. Špaček, 24. Komůrka, 54. Maleček – 9. Turner. Kerhartice – Boříkovice 2:2 (1:0). Branky: 8. Kopeček, 71. Fischer – 51. a 78. E. Borovička z pen. Žamberk B – Tatenice B 0:2 (0:0). Branky: 81. O. Tareš, 88. Kyselo. Libchavy B – Dolní Třešňovec 4:2 (3:1). Branky: 4. Pulkrábek, 17. Adamec, 18. Václavek, 60. Kovář z pen. – 38. Štarman, 80. Lochman. Žichlínek B měl volný termín.