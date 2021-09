„Pak už se to všechno nedalo skloubit. Přece jen předseda se tomu musí trochu víc věnovat, chodit jednat s obcí jako naším hlavním sponzorem a zastavit se třeba i na OFS, to u mě dost dobře nešlo. Naštěstí se u nás našel dobrovolník, který to za mě vzal,“ tak trochu si oddychl nyní devětatřicetiletý fotbalista.

Ohnišťanský patriot a srdcař Lukáš Bezvoda (v červenočerném).Zdroj: Lubomír Douděra

Když už narážíme na věk, je z toho zřejmé, že se jedná o zkušeného hráče, jenž častokrát nastupuje třeba i proti o dvacet let mladším protihráčům. „Musím přiznat, že je to čím dál tím těžší stíhat mladé, ale já dělám docela dost sportů mimo fotbal a fyzičku vcelku pořád mám. Samozřejmě že před patnácti dvaceti lety jsem na tom byl jinak, ale člověk se s tímhle handicapem musí naučit hrát,“ usmívá se jeden z pilířů Ohia, jak se jeho týmu občas přezdívá.

Po dlouhé pauze se už zase hraje, takže o pohyb má postaráno, nicméně i v době koronavirové přestávky nelenil a udržoval se v pohybu. „Docela intenzivně jsem individuálně sportoval, hlavně běh, protože v té době nebylo v podstatě moc jiných možností. Byl jsem i na kole a v zimě jsme na rybníku hráli hokejíček. Ale musím říct, že fotbal je určitě lepší a záživnější, alespoň pro mě. Na druhou stranu já už asi dlouho hrát nebudu, tak je potřeba hledat alternativy,“ dodal hráč, který nejčastěji rozdává radost na kraji obrany či zálohy.

Ohnišťanský patriot a srdcař Lukáš Bezvoda (v červenočerném).Zdroj: Lubomír Douděra

Mužstvo Ohnišťan ještě nedávno působilo ve III. třídě okresu Hradec Králové. V závěru sezony 2018/2019 však slavilo postup do okresního přeboru. V nejvyšší „pralesní“ lize začíná svoji třetí sezonu, ovšem jak je známo, ty dvě předešlé nebyly dohrané.

Bezvoda rovněž přiznává, že fotbal na okresní úrovni se zpravidla hraje pro zábavu, ale také pro žízeň. Nejinak je tomu i v Ohnišťanech. „Ono to k tomu vcelku patří. Na druhou stranu je to kromě hasičů asi jediná možnost pro nějakou formu organizovaného sportu na vesnici, takže tam je určitě i to sportovní hledisko plus to pivo po zápase, a rázem je z toho nejoblíbenější sport nejen v Čechách,“ poznamenal.

Ohnišťanský patriot a srdcař Lukáš Bezvoda (v červenočerném).Zdroj: Lubomír Douděra

Tradicí byly vždy pozápasové rozbory s fanoušky u piva a klobásy. „Není to tak dlouho, co se u nás tohle malinko pohoršilo a rozbory nad pivem se už moc nedělaly, a když, tak v relativně malém počtu. Ale po koronavirové pauze se to zase zlepšilo. Bohužel s docházkou hráčů na tréninky a zápasy je to už opět horší. Zajímalo by mě, jak to chodí jinde,“ pronesl Lukáš Bezvoda.