A v našich končinách hrát během listopadu není nic příznivého. Věřme, že se týmy vrátí na trávník a výsledky 10. kola nebudou těmi posledními. Okresní přebor II. třídy nic převratného nenabídl. Už hodně blízko prvním bodům v sezoně se ocitly Rudoltice, jenže v závěru v Albrechticích dvakrát inkasovaly a znovu z toho nebylo nic. Na třetí místo se vyšvihly Mistrovice, což je jistě překvapení. V domácím prostředí si i díky hattricku Stejskala poradili s Řetovou 5:1. Vůbec celé kolo vyznělo pro hostitele, pouze Rybník dokázal jako hostující celek urvat body v „Turecku“, kde zvítězil na pokutové kopy.

Neúplnou tabulku stále vede Dolní Dobrouč. Ani ve třetí třídě není dohráno kompletních deset kol. O víkendu přibyl do nesehraných duelů mač mezi Jiskrou C a Lichkovem. V ostatních zápasech si zastřílely Kerhartice i žamberské béčko. Venku pak vyhrála Tatenice B v Kunvaldu a Helvíkovice zásluhou tří branek Čady přemohly Lukovou 4:1. Znovu ztratila Jiskra B.

Okresní přebor II. třídy: Albrechtice – Rudoltice 2:0 (0:0). Branky: 86. Faltus, 87. Kopp. Mistrovice – Řetová 5:1 (4:0). Branky: 32., 34. a 86. Stejskal, 20. Matějka, 44. Hájek – 62. Berky. Verměřovice – Rybník 2:2 pen. 3:4 (1:2). Branky: 43. z pen. a 49. J. Sklenář – 5. Petran, 37. Viščák. Česká Třebová B – Dolní Čermná 2:1 (1:0). Branky:8. Foff, 76. z pen. Hurt – 62. Filip. Dolní Dobrouč – Sruby 6:3 (2:2). Branky: 17. M. Falta, 44. Řehák, 48. a 79. Brabec, 52. I. Matějíček, 60. z pen. T. Matějíček – 7. a 42. z pen. Svoboda, Fencl. Sopotnice – Jehnědí 1:0 (0:0). Branky: 64. Vojtíšek. Brandýs nad Orlicí – Klášterec nad Orlicí 3:0 (2:0). Branky:4. Buben, 36. a 63. Baborák.

Okresní přebor III. třídy: Boříkovice – Dolní Třešňovec 0:0 pen. 4:3 (0:0). Kerhartice – Žichlínek B 7:1 (4:0). Branky: 9. vlastní, 22. a 31. Martinec, 26. Štusák, 50. Kaplan, 60. a 90. Kopeček – 84. Miko. Kunvald – Tatenice B 0:3 (0:1). Branky: 18. Polička, 84. vlastní, 89. V. Brejša. Těchonín – Žamberk B 2:6 (1:2). Branky: 19. Turner, 74. Ordoš – 29. Krejsa, 43. Adamec, 53. Cvik, 65. Huška, 80. Anikieiev, 82. Plundra. Libchavy B – FC Jiskra 2008 B 2:1 (1:0). Branky: 27. Čermák, 48. Martinec – 83. Žabka. Luková – Helvíkovice 1:4 (0:1). Branky: 89. Šebrle – 6., 59. a 63. Čada, 53. Ulvr. FC Jiskra 2008 C – Lichkov nehráno.

Ohlasy KP

Hrabáček: Nejlepší soupeř s jakým jsme hráli

Lanškroun – Chrudim B 0:2

Pavel Hrabáček, trenér TJ Lanškroun: „Potkali se soupeři, kteří příliš neinkasují. Zápas se hrál určitě v kvalitním tempu. Hosté na nás byli dobře připravení. Hodně nám uškodila penalta po nešťastné ruce a dostali jsme se do role týmu, jež měl skóre otáčet. Úsilí nemůžu hráčům upřít, ale ne a ne si vytvořit gólovou šanci. Chyběl nám nápad. Hosté dobře bránili. Když pak Chrudim ve druhé půli z brejku přidala druhý gól, zápas si hlídala. Jakmile jsme šli poté do deseti, už to bylo hodně složité. Stál proti nám doposud nejlepší soupeř, se kterým jsme se potkali. Teď uvidíme, kdy se budou hrát další zápasy.“

Svitavy – Choceň 0:2

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: „Zápas byl orámován dvěma přesnými zásahy útočníka hostů Fikejze. Mezitím jsme se snažili s výsledkem něco udělat, ale chyběl nám nějaký moment překvapení pro defenzivu Chocně, brzdily nás nepřesnost a nedůraz před brankou soupeře. A tak jsme v průběhu utkání vyprodukovali jenom dvě nebezpečnější střely, s kterými si však brankář poradil. Na druhé straně musel Jílek několikrát zachraňovat situace včasným vyběhnutím před hostujícími útočníky. Snad nám čtrnáctidenní pauza pomůže dostat se zpět do fotbalové pohody a uhrát potřebné body.“

Petr Zahálka, trenér FK Choceň: „Přijeli jsme do Svitav s cílem bodovat. Podařilo se nám odvést všechny tři body. Jsem velice spokojený. Nicméně Svitavy byly kvalitní soupeř, byl to náročný zápas. Musím mužstvo pochválit za bojovný výkon a dobrou defenzivní činnost. Musím vyzdvihnout i vynikající výkon rozhodčího Roberta Hájka. Z něho by si někteří rozhodčí měli brát příklad.“

H. Ředice – Č. Třebová 3:1

Antonín Čáp, trenér Horní Ředice: „Poslední zápas před čtrnáctidenní fotbalovou pauzou, navíc za zavřenými dveřmi, moc fotbalové krásy nepřinesl. Odehráli jsme náročné utkání s houževnatým a nepříjemným soupeřem. Jsem sice rád za tříbodový zisk, ale zklamán z předvedeného výkonu. Úvod zápasu nám nevyšel podle představ a Třebová šla zaslouženě do vedení. Obdržená branka nás probrala a začali jsme bojovat. Do poločasu jsme skóre otočili dvěma brankami Hrdého a Švece. Druhý poločas jsme začali o něco lépe. Ve 47. minutě jsme dali třetí branku, spíše nám ji darovali hosté sami, byla vlastní. Pak jsme nepochopitelně přestali hrát a do konce zápasu se strachovali o výsledek, který jsme nakonec ubojovali.“

Pavel Petr, trenér FK Česká Třebová: "Utkání venku nám opět nevyšlo. Rozehrané bylo dobře, když jsme vedli 1:0 a do 30. minuty soupeře k ničemu vážnému nepustili. Poté jsme ale nezvládli přechod do rychlého protiútoku a z odraženého míče soupeř vytěžil maximum a vyrovnal. Druhou branku domácí celek vstítil po hrubce našeho gólmana a aby toho nebylo málo, třetí gól jsme si dali sami. Co říct závěrem, prostě hloupé góly, žádné body."