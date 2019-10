Z tohoto duelu však Slavoj měl vytěžit více, vždyť ve 35. minutě vedl po výtečné pasáži 3:0. O náskok ale rychle přišel, navíc dohrával závěrečnou čtvrthodinu v deseti a musel tedy vzít po neúspěšném rozstřelu zavděk alespoň bodem.

Opatovec hrající bez několika opor podal matný výkon, naopak hosté ze Semanína byli od začátku aktivnější. Ujali se vedení, domácí sice měli dvě velké příležitosti na srovnání, leč v koncovce selhali. Závěr si hosté pohlídali, přidali pojišťující trefu a po zásluze si odvezli vítězství.

V Kunčině se bojovalo o přední příčky a domácí v dramatickém klání sahali po cenném skalpu letohradské rezervy. Scházelo pět minut, pak přišlo srovnání a ani penalty domácím nevyšly.

Snadnou práci měli fotbalisté Libchav, když doslova zničili Žichlínek. Domácí se pustili do soupeře od první minuty a nedali mu šanci na oddech. Proto není náhoda, že to bylo velmi brzo 3:0. Poté sice hosté z ojedinělé situace snížili a tím to skončilo. Libchavy se znovu chopily taktovky a vyprovodily soupeře do kabin za stavu 8:1. Hodně vidět byl Petr Pavlák, který zaznamenal pět gólů. O osudu zápasu bylo rozhodnuto, avšak o výši skóre si mohli diváci ještě popovídat. A domácí hráči je podpořili. Přidali další čtyři branky a vyhráli nevídaným způsobem 12:1. Žichlínku utkání nevyšlo a bude se muset co nejdříve vzpamatovat a získat body.

Cerekvice – Dobříkov 3:3 pen. 4:5 (3:2). Branky: 21. a 34. Malý, 29. Horák – 38. Derka, 41. Rydval, 55. Klapal z pen. Rozhodčí: Čapek. ŽK: 2:4. ČK: 1:0 (74. Jetmar). Diváci: 80. Dobříkov: Kovařík – Karela, Horáček (70. Kulhánek), Pirkl, Vanšk, Svoboda, Klapal, Houžvička (62. Bouška), Rydval, Derka (82. Kopecký), Vojtíšek. Libchavy – Žichlínek 12:1 (8:1). Branky: 2., 11., 16., 22., 40., 54. a 77. Pavlák, 20., 39. a 86. Ráb, 4. Martinák, 65. Hodr – 19. Hajzler. Rozhodčí: Lukášek. ŽK: 0:0. Diváci: 75. Libchavy: Hůlka (46. Poláček) – Blažek, Hájek (62. Šrom), Pešina, Žídek, Flídr, Jetmar (66. Ďuřiš), Pavlák, Boštík (60. Hodr), Ráb, Martinák (57. Váně). Žichlínek: Hutira – Suchomel (46. Heger), Boščík, Zahradník, Antes, Hajzler (75. Finger), Fibikar, Šenkýř, Hrabáček, Smola (68. Jániš), Falta (62. Urban). Kunčina – Letohrad B 1:1 pen. 2:4 (0:0). Branky: 65. Šmehlík – 85. Vencl. Rozhodčí: Zerzán. ŽK: 1:1. Diváci: 101. Letohrad B: Vyšohlíd – Vencl, Vaníček, Petráček, Šponar (82. Pačínek), Peřina, Švercl, Pokorný, Beneš, Černohous (68. Zeman), J. Procházka. Opatovec – Semanín 0:2 (0:1). Branky: 19. Herynek, 55. Nešický. Rozhodčí: Hořínek. ŽK: 2:3. Diváci: 150. Semanín: Stříteský – Flídr, Nešický, Hajdari, Bednár, Urbanec, Dvořák, Petr, Votřel (87. Mazal), Kovář, Herynek (69. Sokol).