Jako rozzuřený býk, který se řítí proti červené vlajce působil proti fotbalistům Dobříkova útočník Slatiňan Jiří Kopecký.

Dobříkov ho naštval, když se ujal v 11. minutě vedení, jenže hned z následné akce domácí tým vyrovnal a Kopecký tím začal své účinkování. Byl u všeho co směrem dopředu Slatiňany předváděly a další gól na sebe nenechal dlouho čekat. Těsně před koncem prvního poločasu uzavíral hattrick, což ani zdaleka nebyl konec jeho střeleckému řádění. Obránci hostí si s ním nevěděli rady. Po hodině hry přidal čtvrtý a v 70. minutě svůj pátý zásah. A by to nestálo všechno na něm, rozhodl se dát šestou brankou Vácha. Dobříkov odjel s tenisovým výsledkem 1:6, ale dle průběhu utkání soudě, nebude jediný, kdo ve Slatiňanech okusí sílu.